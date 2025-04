Amazon phóng vệ tinh Internet cạnh tranh SpaceX

MỹMột loạt vệ tinh Kuiper bay lên quỹ đạo thấp của Trái Đất hôm 28/4 trên tên lửa Atlas V, mở đầu cuộc đua phủ sóng Internet vệ tinh giữa Amazon và SpaceX.

Tên lửa Atlas V chở 27 vệ tinh Kuiper lên quỹ đạo thấp của Trái Đất hôm 28/4. Ảnh: Reuters

Tên lửa Atlas V của United Launch Alliance (ULA) cất cánh từ Trạm lực lượng không gian Cape Canaveral ở Florida vào 19h01 ngày 28/4 (6h01 ngày 29/4 giờ Hà Nội), đưa 27 tàu vệ tinh băng thông rộng thuộc "Dự án Kuiper" của Amazon lên quỹ đạo thấp của Trái Đất (LEO), theo Space. Đây là lần phóng đầu tiên trong hơn 80 buổi phóng dự kiến nhằm xây dựng siêu chòm Dự án Kuiper, bao gồm hơn 3.200 vệ tinh. Con số đó khá lớn nhưng không phải kỷ lục. Mạng lưới băng thông rộng Starlink của SpaceX phát dịch vụ Internet cho khách hàng trên khắp thế giới hiện nay gồm hơn 7.200 vệ tinh đang hoạt động.

Starlink, nhiều khả năng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Dự án Kuiper, đang phát triển liên tục. SpaceX đã phóng 31 nhiệm vụ Starlink từ đầu năm đến nay và dự kiến còn nhiều lần phóng nữa. Trên thực tế, có một buổi phóng Starlink diễn ra chưa đầy 3 giờ trước khi tên lửa Atlas V cất cánh và một buổi phóng khác sau đó chưa đến 4 giờ.

Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, Atlas V sẽ triển khai 27 vệ tinh thuộc Dự án Kuipẻ ở độ cao 450 km phía trên Trái Đất, hơi thấp hơn một chút so với độ cao 550 km mà vệ tinh Starlink của SpaceX đang vận hành, theo CNN. Cả vệ tinh Kuiper và Starlink đều hoạt động ở khu vực LEO, gần Trái Đất hơn so với các vệ tinh liên lạc truyền thống. Ví dụ, các công ty cung cấp Wi-Fi cho những khu vực hẻo lánh hoặc dịch vụ trong lúc bay cho hãng hàng không (như Inmarsat và Carlsbad ở London hoặc Viasat ở California) vận hành vệ tinh ở quỹ đạo địa đồng bộ nằm ở độ cao 35.786 km tính từ mặt đất. Tại độ cao đó, dữ liệu mất thời gian lâu hơn hẳn để truyền tới khách hàng. Do đó, vệ tinh tầm thấp như Starlink và Kuiper có lợi thế lớn về mặt tốc độ.

SpaceX tiên phong phát triển mạng Starlink vì một số lý do. Siêu chòm này kết nối từng gia đình và hộ kinh doanh ở khu vực xa xôi và cung cấp kết nối cho một số máy bay, thậm chí phi hành gia bay trên tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo. Amazon sẽ gặp khó khăn trong việc phá vỡ vị thế thống trị của SpaceX, đặc biệt khi mới triển khai Kuiper do họ cần thời gian và tiền để mở rộng dịch vụ.

Theo Amazon, Dự án Kuiper sẽ bắt đầu cung cấp độ phủ sóng cho khách hàng cuối năm nay. Buổi phóng hôm 28/4 là lần phóng thứ hai trong chương trình Dự án Kuiper. Một tên lửa Atlas V chở hai nguyên mẫu vệ tinh lên quỹ đạo vào tháng 10/2023 trong nhiệm vụ thử nghiệm được thiết kế để chứng minh công nghệ và thiết kế của vệ tinh trong chòm. Phần lớn trong số hơn 80 lần phóng còn lại sẽ được thực hiện bởi Atlas V và tên lửa kế nhiệm là Vulcan Centaur của ULA.

An Khang (Theo Space, CNN)