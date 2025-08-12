Amazon ngừng hỗ trợ đóng gói, dán nhãn FBA tại Mỹ từ 2026

Amazon sẽ dừng các dịch vụ đóng gói và dán nhãn sản phẩm dành cho hàng hóa sử dụng mô hình Fulfillment by Amazon (FBA) tại thị trường Mỹ, từ ngày 1/1/2026.

Thay đổi này được đưa ra nhằm thích ứng với năng lực đóng gói ngày càng tốt hơn từ phía các nhà bán hàng.

Theo thông báo được đăng tải trên website của Amazon, từ thời điểm trên, toàn bộ sản phẩm gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (fulfillment center) tại Mỹ, dù trực tiếp hay thông qua các dịch vụ chuỗi cung ứng của Amazon đều phải được nhà bán chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm đóng gói, bọc chống sốc, dán nhãn và niêm phong trước khi chuyển hàng.

Các lô hàng tạo trước ngày 1/1/2026 vẫn sẽ được Amazon hỗ trợ các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, với những lô hàng phát sinh sau thời điểm này mà không được đóng gói đúng quy chuẩn, Amazon sẽ không chịu trách nhiệm bồi hoàn nếu xảy ra hư hỏng hoặc thất lạc.

Một nhân viên Amazon đang xử lý một hộp hàng. Ảnh: Getty Images

Chuyển đổi lớn trong vận hành

Amazon từng triển khai dịch vụ đóng gói và dán nhãn nhằm hỗ trợ nhà bán mới tham gia hệ thống, đảm bảo hàng hóa được bảo vệ tốt trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, theo đại diện tập đoàn, hiện phần lớn nhà bán có thể chủ động xử lý khâu này thông qua đội ngũ riêng, nhà sản xuất hoặc các đơn vị dịch vụ bên thứ ba.

"Hầu hết nhà bán hàng trên Amazon đã tự đảm nhận khâu đóng gói và dán nhãn. Điều này cho phép hệ thống FBA tập trung hơn vào việc vận hành kho hiệu quả và tối ưu tốc độ giao hàng", đại diện Amazon chia sẻ.

Đối với những nhà bán chưa có phương án thay thế, Amazon đưa ra hai lựa chọn: tự đóng gói theo hướng dẫn chi tiết đã công bố, hoặc hợp tác với đối tác dịch vụ được Amazon xác nhận.

Bên cạnh đó, chương trình "Ships in Product Packaging" - cho phép hàng hóa vận chuyển với bao bì nguyên bản của sản phẩm cũng có thể giúp nhà bán giảm nhu cầu đóng gói lại.

Cảnh báo sớm để thích ứng

Ông Charles Williams, quản lý cấp cao phụ trách vận hành sàn thương mại tại công ty tư vấn Blue Wheel nhận định đây là một trong những thay đổi mang tính vận hành lớn nhất của Amazon trong những năm gần đây.

"Chủ động thích ứng từ bây giờ sẽ là chìa khóa để duy trì chuỗi cung ứng ổn định và tránh các lỗi tuân thủ trong năm tới", ông viết trên LinkedIn.

Williams khuyến nghị các nhà bán hàng bị ảnh hưởng nên nhanh chóng rà soát danh mục sản phẩm (catalog) để xác định những mặt hàng đang phụ thuộc vào dịch vụ đóng gói của Amazon. Từ đó, họ cần cập nhật quy trình bao bì, điều chỉnh kế hoạch gửi hàng FBA nhằm đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)