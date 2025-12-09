Amazon nâng cấp công cụ quản lý trả hàng cho người bán

Amazon cải tiến chương trình Returnless Resolutions và ra mắt bảng điều khiển giúp người bán quản lý trả hàng và theo dõi giá trị, nguyên nhân hàng hoàn trả.

Theo thông báo ngày 20/11, người bán giờ đây có thể thiết lập mức giá tối đa từ 1 USD đến 75 USD cho từng sản phẩm đủ điều kiện nhận hoàn tiền mà không cần khách hàng gửi trả lại hàng, thông qua chương trình Returnless Resolutions cải tiến (người bán hoàn tiền cho khách hàng mà không yêu cầu khách gửi trả lại sản phẩm). Người bán cũng có thể áp dụng chương trình này trên từng sản phẩm riêng lẻ.

Ngoài ra, từ 12/11, tất cả người bán Amazon có thể truy cập bảng điều khiển quản lý trả hàng và kiểm soát tồn kho, cung cấp thông tin về các nguyên nhân trả hàng phổ biến, gợi ý giảm tỷ lệ trả hàng, cùng các số liệu như giá trị hàng hóa được hồi phục.

Các cải tiến này ra đời trong bối cảnh nhu cầu trả hàng thuận tiện của khách hàng ngày càng cao. Báo cáo của National Retail Federation và Happy Returns tháng 10 nhận định: "Người tiêu dùng mong muốn trả hàng miễn phí, nhanh chóng và thuận tiện, trong khi các nhà bán lẻ phải đối mặt chi phí vận hành tăng, rủi ro gian lận và áp lực bảo vệ biên lợi nhuận".

Amazon ra mắt Returnless Resolutions năm ngoái nhằm giúp người bán nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời giảm chi phí xử lý hàng trả. Dịch vụ đặc biệt phù hợp với người bán quốc tế và các sản phẩm giá thấp. Tuy nhiên, chương trình không áp dụng cho mặt hàng có giá trung bình trên 75 USD và giới hạn với khách hàng "không có lịch sử lạm dụng trả hàng".

Bên cạnh kiểm soát trả hàng tốt hơn, Amazon còn mở rộng khả năng trả hàng theo nhiều cách khác. Đầu năm nay, công ty triển khai dịch vụ nhân viên tới nhà lấy hàng trả tại Mỹ. Đồng thời, các điểm trả hàng trực tiếp tại cửa hàng được mở rộng, bổ sung 68 địa điểm Winn-Dixie tại Florida, dựa trên thử nghiệm trước đó tại 20 cửa hàng quanh khu vực Jacksonville.

"Việc hợp tác với Winn-Dixie giúp khách hàng trả hàng dễ dàng, không cần thùng vận chuyển, ngay tại nơi họ mua sắm," ông Gopal Pillai, Phó Chủ tịch phụ trách trả hàng và tái chế toàn cầu của Amazon, cho biết.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)