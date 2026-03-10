Amazon mở rộng tín chỉ carbon cho nhà cung cấp

Amazon mở rộng danh mục tín chỉ carbon trên nền tảng Sustainable Exchange, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là đối tác trong chuỗi cung ứng, nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Theo thông báo ngày 17/2, tập đoàn này sẽ bổ sung tín chỉ "nhiên liệu phát thải thấp" (lower-carbon fuel inset credits), được tạo ra từ quá trình sản xuất các loại nhiên liệu sạch hơn như diesel tái tạo hoặc biodiesel. Các doanh nghiệp có thể đầu tư vào những tín chỉ này để giảm lượng phát thải carbon trong chính chuỗi cung ứng của mình.

Dịch vụ tín chỉ carbon của Amazon giúp doanh nghiệp cam kết Net Zero tiếp cận các khoản bù đắp phát thải chất lượng cao. Ảnh: Esgnews

Bên cạnh đó, Amazon cũng cung cấp tín chỉ từ việc tiêu hủy các chất làm lạnh gây ô nhiễm cao, như methane và hydrofluorocarbon (HFC) - những loại khí có mức độ gây hại cho môi trường lớn hơn nhiều so với CO2 tính trên mỗi tấn phát thải.

Amazon cho biết các doanh nghiệp có thể hỗ trợ sản xuất nhiên liệu ít carbon thông qua việc mua tín chỉ inset, ngay cả khi không trực tiếp tiếp cận các loại nhiên liệu này. Khi đó, họ vẫn được ghi nhận mức giảm phát thải tương ứng, kể cả trong trường hợp vẫn sử dụng nhiên liệu hóa thạch như diesel.

Khác với cơ chế bù trừ carbon (offsetting) dựa trên việc mua tín chỉ từ bên thứ ba, "carbon insetting" tập trung vào các dự án cắt giảm phát thải ngay trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, chủ yếu nhằm giảm phát thải phạm vi 3 (scope 3).

Việc mở rộng dịch vụ nằm trong khuôn khổ Sustainable Exchange - nền tảng Amazon ra mắt năm 2024 để chia sẻ tài nguyên, đào tạo và hướng dẫn thực hành cho các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và khử carbon.

Năm ngoái, Amazon bắt đầu cung cấp các tín chỉ carbon "dựa trên khoa học và có độ tin cậy cao" thông qua nền tảng này cho các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Mỹ, khách hàng doanh nghiệp và các bên ký cam kết The Climate Pledge. Khi đó, hãng cho biết chỉ những doanh nghiệp có mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đối với phạm vi 1, 2 và 3; đo lường, báo cáo thường xuyên lượng phát thải; và cam kết triển khai các chiến lược giảm phát thải phù hợp với khoa học khí hậu mới đủ điều kiện tiếp cận các tín chỉ này.

Thế Đan