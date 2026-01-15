Amazon mở rộng mạng lưới giao hàng nông thôn tại Oklahoma

MỹAmazon sẽ xây dựng một trạm giao hàng chặng cuối tại bang Oklahoma, nhằm rút ngắn thời gian giao hàng và mở rộng độ phủ dịch vụ tới các khu vực nông thôn.

Theo thông cáo ngày 18/12/2025 của chính quyền thành phố Weatherford, Amazon đang phát triển một trạm giao hàng chặng cuối (last-mile delivery station) rộng khoảng 2.800 m2 tại địa phương này. Dự án dự kiến khởi công vào đầu năm 2026.

Một tài xế của Amazon đang chất hàng lên xe giao hàng. Ảnh: Amazon

Trạm giao hàng chặng cuối là mắt xích cuối cùng trong quy trình hoàn tất đơn hàng của Amazon. Hàng hóa sau khi được xử lý tại các trung tâm hoàn thiện và phân loại sẽ được chuyển tới đây để chuẩn bị cho khâu giao đến tay người tiêu dùng. Theo chính quyền Weatherford, cơ sở mới sẽ giúp cải thiện tốc độ giao hàng trong khu vực, đặc biệt là tại các cộng đồng dân cư thưa thớt.

Tập đoàn cho biết việc mở rộng mạng lưới chặng cuối sẽ mang lại thời gian giao hàng nhanh hơn cho khách hàng trong toàn vùng, đồng thời giúp các khu vực nông thôn tiếp cận dịch vụ giao hàng nhanh tương đương khu vực đô thị.

Trước đó, Amazon công bố kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD vào mạng lưới giao hàng nông thôn tại Mỹ đến năm 2026, với mục tiêu rút ngắn thời gian vận chuyển tại các khu vực ít dân cư. Tập đoàn đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ tăng gấp ba quy mô mạng lưới giao hàng nông thôn so với hiện nay.

Tại Weatherford, tập đoàn đã mua khoảng 4,3 ha đất trong khu công nghiệp Weatherford Industrial Trust North Park để xây dựng cơ sở mới. Dự án dự kiến tạo ra khoảng 100 việc làm. Khoản đầu tư này nối tiếp các dự án khác của Amazon tại Oklahoma, với tổng vốn đầu tư hơn 7,2 tỷ USD kể từ năm 2010. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp đã tạo ra khoảng 7.500 việc làm trực tiếp và bán thời gian trong các lĩnh vực hoàn tất đơn hàng, giao nhận và các vị trí khác, cùng khoảng 7.000 việc làm gián tiếp trong nhiều ngành, bao gồm logistics.

Amazon mở trạm giao hàng nông thôn đầu tiên vào năm 2020, trước khi đẩy mạnh mở rộng mạng lưới giao hàng tại các thị trấn nhỏ trên toàn nước Mỹ.

Việc tập đoàn tiếp tục đầu tư vào hạ tầng giao hàng chặng cuối tại khu vực nông thôn diễn ra trong bối cảnh các mạng lưới logistics khác đang tìm cách cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả vận hành. Tại Mỹ, Bưu điện Mỹ (USPS) đang hợp nhất hoạt động giao nhận tại một số bưu cục nông thôn, trong khi UPS thu hẹp số ngày giao hàng tại một số khu vực ít dân cư.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)