Amazon mở rộng dịch vụ đa kênh với Walmart, Shopify, Shein

Amazon vừa mở rộng dịch vụ hoàn tất đơn hàng đa kênh, cho phép người bán sử dụng hệ thống kho vận và giao hàng của hãng để xử lý cả đơn hàng từ Walmart, Shopify và Shein.

Đây là một trong loạt nâng cấp mới trong danh mục chuỗi cung ứng mà Amazon công bố ngày 18/9, theo ông Dharmesh Mehta, Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ đối tác bán hàng toàn cầu.

"Chúng tôi đã triển khai với đơn hàng từ Walmart, đang mở rộng hợp tác với Shopify và dự kiến hỗ trợ Shein vào cuối năm nay", ông Mehta cho biết.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng đa kênh (Multi-Channel Fulfillment) hiện quản lý khâu lấy hàng, đóng gói và giao cho nhiều kênh bán khác nhau như Etsy, Temu, TikTok Shop. Người bán nhờ đó chỉ cần một nguồn hàng chung cho tất cả kênh, giảm tồn kho và tối ưu hiệu suất. Theo Amazon, kết hợp dịch vụ hoàn tất đơn hàng đa kênh và hoàn tất đơn hàng trên Amazon (Fulfillment by Amazon) giúp tỷ lệ hết hàng giảm trung bình 19%, vòng quay tồn kho tăng 12%.

Song song, Amazon cũng công bố một loạt sáng kiến khác nhằm tiến tới mô hình chuỗi cung ứng "từ đầu đến cuối" cho người bán.

Trong đó, dịch vụ kho vận toàn cầu của Amazon cho phép lưu trữ hàng hóa với chi phí thấp gần nơi sản xuất, rồi vận chuyển tới các thị trường tiêu thụ khi cần. Dịch vụ này dự kiến có mặt tại nhiều trung tâm sản xuất lớn, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và châu Âu. Thử nghiệm ban đầu cho thấy thời gian đưa hàng vào mạng lưới giao hàng của Amazon rút ngắn trung bình 7 ngày.

Ngoài ra, dịch vụ vận chuyển quốc tế của Amazon (Amazon Global Logistics) tiếp tục mở thêm tuyến vận tải biển và hàng không kết nối các trung tâm sản xuất (hiện tại chủ yếu ở Trung Quốc, Hong Kong) với Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha. Hãng dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ bao phủ 96% lưu lượng hàng gửi đến hệ thống FBA (Fulfillment by Amazon), giảm trung gian, tăng tốc độ và độ ổn định giao hàng.

Amazon cũng đưa AI tạo sinh (GenAI) vào thủ tục hải quan, giúp tự động điền các trường thông tin, tái sử dụng dữ liệu giữa nhiều biểu mẫu và cảnh báo sai sót. Theo Mehta, công nghệ này giúp rút ngắn hơn 50% thời gian xử lý giấy tờ. Người bán vẫn có quyền kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin trước khi gửi chính thức.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)