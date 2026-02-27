Amazon Leo ký kết với các nhà phân phối hàng hải

Amazon Leo - mạng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) mới của tập đoàn thương mại điện tử Amazon bắt đầu ký kết các nhà phân phối cho lĩnh vực hàng hải.

Hai công ty Elcome và MTN cho biết đã được lựa chọn làm đại lý phân phối ủy quyền cho chòm vệ tinh LEO mà Amazon đang triển khai.

Amazon Leo đang xây dựng mạng lưới gồm hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm cung cấp kết nối độ trễ thấp, băng thông cao.

"Thỏa thuận này thúc đẩy mục tiêu cung cấp kết nối toàn cầu, có khả năng mở rộng và sẵn sàng cho tương lai của ngành hàng hải", ông Jimmy Grewal, Giám đốc điều hành Elcome, cho biết. "Công nghệ Amazon Leo sẽ góp phần thay đổi cách tàu thuyền liên lạc, vận hành và kết nối với hệ thống trên bờ".

Theo đó, Elcome sẽ cung cấp dịch vụ Amazon Leo cho các đội tàu hoạt động trên các tuyến hàng hải chính toàn cầu thông qua các thiết bị đầu cuối Leo Pro và Leo Ultra.

Ông Trevor Vieweg, Trưởng bộ phận kinh doanh toàn cầu của Amazon Leo, cho biết: "Thông qua thỏa thuận này, Elcome sẽ cung cấp kết nối mà hoạt động hàng hải hiện đại đòi hỏi. Khách hàng ngoài khơi có thể vận hành các công nghệ quan trọng bằng hệ thống ăng-ten được thiết kế phù hợp với môi trường biển khắc nghiệt".

MTN cũng thông báo sẽ cung cấp dịch vụ Amazon Leo cho nhiều lĩnh vực trong ngành hàng hải.

"Việc trở thành đại lý ủy quyền của Amazon Leo giúp chúng tôi duy trì vị thế tiên phong trong đổi mới công nghệ vệ tinh khi mở rộng kiến trúc mạng đa nền tảng", ông Steve Ritacco, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ và phát triển sản phẩm của MTN, nói. "Việc tích hợp chòm vệ tinh mới này cho phép chúng tôi thiết kế linh hoạt các giải pháp mạng, đảm bảo dịch vụ liên tục và hiệu suất cao, kể cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất".

Theo ông Vieweg, thỏa thuận với MTN sẽ mang lại lợi ích cho hoạt động hàng hải toàn cầu. "Nhờ mạng vệ tinh độ trễ thấp, khách hàng hàng hải sẽ có khả năng liên lạc theo thời gian thực, từ cải thiện phúc lợi thuyền viên đến theo dõi tàu, chẩn đoán từ xa và tích hợp với hệ thống trên bờ".

Amazon Leo gia nhập thị trường vệ tinh quỹ đạo thấp cùng các nhà cung cấp khác như Starlink và OneWeb. Starlink của Elon Musk đã nhanh chóng được các doanh nghiệp hàng hải sử dụng từ đầu năm 2023 nhờ tốc độ cao và chi phí thấp hơn so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống, phục vụ cả phúc lợi thuyền viên lẫn hoạt động kinh doanh.

Amazon Leo cho biết trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, tốc độ tải xuống có thể đạt tới 1 Gbps và tải lên 400 Mbps, tuy nhiên kết quả còn phụ thuộc vào thời tiết, vị trí địa lý, mức độ nghẽn mạng và các yếu tố kỹ thuật khác.

