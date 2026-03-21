Amazon là hãng giao hàng lớn nhất Mỹ theo sản lượng

Amazon đã giao 6,7 tỷ kiện hàng trong năm 2025, vượt USPS để trở thành đơn vị vận chuyển bưu kiện lớn nhất Mỹ theo sản lượng.

Theo báo cáo của ShipMatrix ngày 16/3, USPS đứng thứ hai với 6,6 tỷ kiện hàng. UPS xếp thứ ba với 4,4 tỷ kiện, giảm 8,6% so với cùng kỳ, trong khi FedEx đứng thứ tư với 3,6 tỷ kiện.

Một chiếc xe tải giao hàng của Amazon đậu trên đường. Ảnh: Supply Chain Dive

Tăng trưởng của Amazon đến từ sự bùng nổ thương mại điện tử, mở rộng giao hàng khu vực nông thôn và giảm phụ thuộc vào UPS. Báo cáo cho biết khi UPS và FedEx ít tập trung vào các đơn hàng giá trị thấp, Amazon - từng là khách hàng lớn của họ tiếp tục gia tăng thị phần.

Trong những năm qua, Amazon đẩy mạnh xây dựng mạng lưới giao hàng riêng, trở thành một "ông lớn" trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối (last-mile). Trước đó, dự báo của Pitney Bowes cho rằng Amazon có thể đạt vị trí này vào năm 2028, song thực tế đã diễn ra sớm hơn.

Đà tăng trưởng của Amazon không chỉ đến từ đơn hàng trên sàn thương mại điện tử của hãng, mà còn từ dịch vụ Amazon Shipping - cho phép các doanh nghiệp sử dụng mạng lưới của hãng để giao hàng từ nhiều kênh bán khác.

Trong khi đó, USPS đang tìm cách cải thiện hoạt động thông qua các sáng kiến mới hướng đến khách hàng doanh nghiệp, dưới sự điều hành của Tổng giám đốc Bưu chính David Steiner.

Dù dẫn đầu về sản lượng, Amazon chưa phải là doanh nghiệp có doanh thu cao nhất. UPS vẫn đứng đầu về thị phần doanh thu với 29,8%, tiếp theo là FedEx với 26,4%.

Hai doanh nghiệp này đang dần rút khỏi các dịch vụ biên lợi nhuận thấp như giao hàng tiêu dùng giá rẻ, chuyển hướng sang các lĩnh vực có giá trị cao hơn như y tế và trung tâm dữ liệu.

Khoảng trống này tạo cơ hội cho các đơn vị vận chuyển thay thế. Theo ShipMatrix, các nhà cung cấp ngoài top 4, bao gồm mạng lưới giao hàng nội bộ của Walmart và Target, ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 13% trong năm 2025.

Tổng doanh thu thị trường chuyển phát bưu kiện tại Mỹ tăng 4,1% trong năm 2025, chủ yếu nhờ điều chỉnh giá dịch vụ. Sản lượng tăng nhẹ 0,4%, nhưng được dự báo sẽ tăng tốc, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 3,9% trong ba năm tới.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)