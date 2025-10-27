Amazon hợp tác Bưu điện Mỹ triển khai dịch vụ trả hàng tại nhà

Amazon thông qua hợp tác với Bưu điện Mỹ (USPS), cho phép người mua trả hàng ngay tại nhà.

Tính năng này bắt đầu triển khai từ mùa hè năm nay và hiện mới áp dụng cho một số khách hàng, với các mặt hàng đủ điều kiện. "Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến người tiêu dùng và tìm kiếm các giải pháp giúp việc trả hàng trở nên thuận tiện hơn", người phát ngôn của Amazon cho biết.

Một kiện hàng của Amazon được đặt trước cửa. Ảnh: Amazon

Amazon không tiết lộ phạm vi triển khai cụ thể, song theo ông Matthew Hertz, Giám đốc điều hành và nhà sáng lập công ty Third Person, dịch vụ nhận hàng trả của USPS đã khả dụng cho đơn hàng Amazon của ông tại Nashville, bang Tennessee. Việc lấy hàng miễn phí này yêu cầu người dùng đóng gói hàng trong hộp và dán nhãn gửi trả.

Theo báo cáo năm 2024 của Văn phòng Tổng Thanh tra USPS, dịch vụ logistics ngược (xử lý hàng trả lại) được xem là một hướng tăng trưởng tiềm năng giúp cơ quan này cải thiện tình hình tài chính. Năm tài khóa 2023, USPS ghi nhận 665 triệu USD doanh thu từ 132 triệu gói hàng trả lại.

"Với tốc độ tăng trưởng mạnh của ngành logistics ngược, USPS có thể tận dụng thêm cơ hội mở rộng thị phần và tăng doanh thu từ mảng kinh doanh này", báo cáo nêu.

Đối với Amazon, việc bổ sung lựa chọn trả hàng tận nhà diễn ra trong bối cảnh hãng đang chuẩn bị cho mùa cao điểm giao hàng cuối năm, đồng thời đối mặt với làn sóng hàng trả lại sau kỳ nghỉ lễ. Theo dự báo của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) và công ty Happy Returns, khoảng 17% doanh số bán hàng mùa lễ 2025 sẽ được hoàn trả - cao hơn mức trung bình 15,8% hàng hóa trả lại trong năm nay.

Ngoài USPS, Amazon vẫn duy trì nhiều hình thức trả hàng khác, gồm giao tại các cửa hàng Staples, Whole Foods hoặc điểm UPS Store.

"Hiện có bốn phần năm khách hàng Amazon tại Mỹ được tiếp cận ít nhất một trong hơn 8.000 điểm trả hàng không cần nhãn hoặc hộp, trong phạm vi bán kính 5 dặm từ nơi họ sinh sống", đại diện Amazon nói thêm.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)