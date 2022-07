Amazon giúp đổi mới kinh doanh trực tuyến xuyên biên giới thế nào?

Tận dụng công cụ, dữ liệu… trên thương mại điện tử giúp nhà bán hàng phát triển thương hiệu toàn cầu, bứt phá doanh số, theo ông Gijae Seong, CEO Amazon Global Selling Việt Nam.

Ông Gijae Seong, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam chia sẻ với host Trương Lý Hoàng Phi trong tập 11 Talkshow The Next Power phát sóng lúc 10h sáng thứ 5 (21/7) trên VnExpress rằng thương mại điện tử là sân chơi bình đẳng dành cho bất cứ ai muốn thử sức khởi nghiệp với kinh doanh trực tuyến. Ngoài là mảnh đất màu mỡ với lượng khách hàng trực tuyến dồi dào sẵn có, các nền tảng thương mại điện tử còn hỗ trợ những nhà bán hàng non trẻ bằng những công cụ, công nghệ, dữ liệu thực tế.

Ông Gijae Seong, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam cho rằng thương mại điện tử xuyên biên giới là hướng đổi mới giúp nhà bán hàng nội địa vươn tầm quốc tế, bứt phá doanh thu.

Việc nắm bắt đúng thời cơ, thấu hiểu thị trường song song với tận dụng triệt để và hiệu quả các hỗ trợ từ nền tảng giúp nhà bán hàng tiết kiệm nhiều chi phí kinh doanh, vận hành. Bên cạnh đó, với sự trợ lực từ nền tảng thương mại điện tử thông qua các cách thức, phương tiện đào tạo, hướng dẫn, cung cấp kiến thức chuyên ngành, nhà bán hàng có thể nhanh chóng tiếp cận tệp khách hàng mục tiêu. Chi phí vận hành cắt giảm, doanh số tăng trưởng sẽ đồng nghĩa với tối ưu hóa lợi nhuận, giúp đối tác bán hàng nhanh chóng đạt thành tựu.

Với thương mại điện tử xuyên biên giới, quy mô kinh doanh của các đối tác bán hàng lẫn doanh nghiệp thương mại có thêm cơ hội vượt qua rào cản địa lý. Thứ họ nhận lại không chỉ là cơ hội hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp mà còn đi kèm những giá trị to lớn hơn. Đó là cơ hội đưa thương hiệu ra quốc tế, chạm đến những khách hàng trên toàn thế giới mà không cần sở hữu bất cứ cửa hàng offline nào.

Ông Gijae Seong, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam và host Trương Lý Hoàng Phi trong tập 11 Talkshow The Next Power phát sóng lúc 10h sáng thứ 5 (21/7) trên VnExpress.

"Để nắm bắt được cơ hội này và tận dụng nó hiệu quả, các nhà bán hàng cần hiểu rõ bán hàng xuyên biên giới là gì. Là một trong những đơn vị tiên phong mở ra cơ hội bán hàng xuyên lục địa cho những đối tác kinh doanh cá nhân lẫn tổ chức, doanh nghiệp lớn, Amazon Global Selling luôn coi trọng khâu đào tạo, bổ sung kiến thức và hỗ trợ các đối tác bán hàng bằng những công cụ, công nghệ và dữ liệu thực tế được cập nhật từng giây", ông Gijae Seong cho biết.

Ông hiện đảm trách công việc xây dựng, quản lý và điều hành đội ngũ nhân sự Global Selling Việt Nam. Song song đó, ông Gijae còn chịu trách nhiệm giám sát, quản trị các dự án liên quan trong nước, tuyển dụng và quản lý nhân sự, đối tác nhà bán hàng tại Việt Nam tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon Global Selling.

Gia nhập Amazon từ năm 2015, ông Gijae từng làm việc tại Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và là một trong những nhân sự đầu tiên đặt nền móng cho Amazon tại các quốc gia này. Ông từng đảm nhận các chức vụ khác nhau từ phát triển thị trường, quản lý kinh doanh và các dịch vụ cho đối tác nhà bán hàng. Trước khi làm việc cho Amazon, Gijae từng công tác tại Google ở Hàn Quốc, Singapore và làm quản lý cho công ty SK Telecom tại Hàn Quốc.

Trong tập 11 Talkshow The Next Power phát sóng lúc 10h sáng thứ 5 (21/7) trên VnExpress, ông Gijae Seong sẽ chia sẻ cụ thể hơn về thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới và cách tận dụng kênh bán này để trở thành doanh nghiệp thương mại quốc tế bùng nổ doanh số.

