Amazon giảm phí để cạnh tranh với Shein, Temu

Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon giảm phí giới thiệu cho người bán tại châu Âu, nhằm cạnh tranh giá với các nền tảng như Shein, Temu.

Ngày 2/12, Amazon thông báo về "một trong những đợt giảm phí lớn nhất" mà họ áp dụng từ giữa tháng 12. Chính sách này tập trung vào người bán hàng thời trang, phụ kiện giá rẻ tại châu Âu.

Theo đó, mức phí giới thiệu với sản phẩm giá từ 15 euro (17,4 USD) và 15 bảng (19,8 USD) trở xuống sẽ giảm 2%, về còn 5%. Phí dành cho sản phẩm 15-20 euro hoặc 15-20 bảng cũng hạ từ 15% về 10%.

"Chúng tôi đang giảm chi phí thông qua cải thiện hoạt động và các đột phá mới", Amazon cho biết.

Các gói hàng của Amazon tại kho hàng ở New Jersey (Mỹ) tháng 12/2025. Ảnh: Reuters

Hiện tại, phí giới thiệu mà Shein áp với website tại Liên minh châu Âu (EU) là 10% và Anh khoảng 12,24%. Người mới bán sẽ được miễn phí trong 30 ngày đầu tiên.

Amazon cũng thông báo từ tháng 2/2026 sẽ giảm phí giới thiệu cho các sản phẩm gia đình từ 15% về 8%. Các sản phẩm được giảm phí có giá 20 euro hoặc 20 bảng trở xuống. Ngành hàng chăm sóc thú cưng, tạp hóa và vitamin cũng được giảm phí.

Từ 15/12, phí lưu kho - đóng gói - giao hàng cũng được điều chỉnh trung bình 0,32 euro và 0,26 bảng tại Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh.

Các ứng dụng mua sắm Shein và Temu (Trung Quốc) dần phổ biến trên toàn cầu vài năm qua, nổi tiếng với hàng giá siêu rẻ, như áo phông chỉ 3 euro và quần jeans 8 euro. Sự xuất hiện của họ đã buộc các hãng bán lẻ châu Âu cân nhắc lại chiến lược. Mô hình kinh doanh của Shein và Temu dựa trên mức giá sản phẩm rất thấp, chuỗi cung ứng và mạng lưới bán hàng được tối ưu hóa với biên lợi nhuận rất mỏng.

Amazon hiện vẫn thống trị thị trường thương mại điện tử tại Đức, Pháp và các nước châu Âu khác. Lĩnh vực này được dự báo tăng trưởng 7%, ghi nhận doanh thu 900 tỷ euro năm nay, theo Hiệp hội Thương mại điện tử châu Âu.

Hà Thu (theo Reuters)