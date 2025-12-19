Amazon giảm phát thải tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng thực phẩm

Amazon cắt gần 15% mức tiêu thụ năng lượng tại ba trung tâm hoàn thiện đơn hàng thực phẩm trong chương trình thử nghiệm hợp tác cùng Trane Technologies.

Theo thông cáo ngày 1/12, doanh nghiệp triển khai công cụ BrainBox AI của Trane Technologies - vận hành trên nền tảng Amazon Web Services tại ba cơ sở ở Bắc Mỹ. Hệ thống này tự động điều chỉnh nhiệt độ và thông gió nhằm giảm tiêu thụ điện và phát thải carbon. Sau kết quả thử nghiệm, Amazon sẽ mở rộng ứng dụng lên hơn 30 trung tâm trong mạng lưới hoàn thiện và phân phối hàng tạp hóa tại Mỹ, đồng thời lắp đặt tại các cửa hàng từ năm 2026.

Amazon đang tận dụng công nghệ để đẩy mạnh mảng bán lẻ thực phẩm song song với mục tiêu phát triển bền vững. "Chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp dựa trên dữ liệu, có khả năng mở rộng để giảm dấu chân carbon mà vẫn duy trì hiệu quả vận hành", bà Christina Minardi, Phó chủ tịch phụ trách phát triển bất động sản và cửa hàng tạp hóa toàn cầu của Amazon cho biết.

Theo mục tiêu công bố, công ty hướng tới trung hòa carbon vào năm 2040. Tuy nhiên, báo cáo bền vững mới nhất cho thấy phát thải của công ty tăng 6% trong năm 2024, sau mức giảm 3% năm 2023. Việc biến các tòa nhà thành "hệ thống thông minh có khả năng học và thích ứng theo thời gian thực" được Amazon xem là hướng đi quan trọng để đạt đồng thời cả mục tiêu môi trường và hiệu suất.

Song song, công ty đang thử nghiệm mô hình trung tâm hoàn thiện đơn hàng quy mô nhỏ ngay bên trong cửa hàng Whole Foods Market tại Pennsylvania, đồng thời mở rộng giao hàng tươi sống trong ngày tới hơn 1.000 thành phố và thị trấn tại Mỹ.

Amazon là tập đoàn thương mại điện tử và công nghệ hàng đầu thế giới do Jeff Bezos thành lập năm 1994 tại Mỹ. Khởi đầu là hiệu sách trực tuyến, Amazon nhanh chóng mở rộng sang đa dạng ngành hàng và xây dựng hệ sinh thái gồm Amazon.com, AWS (dịch vụ điện toán đám mây), Prime, Alexa và mạng lưới logistics quy mô toàn cầu. Công ty nổi tiếng với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, tốc độ giao hàng nhanh và ứng dụng công nghệ vào tối ưu vận hành. Hiện Amazon là một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới và dẫn dắt xu hướng thương mại số.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)