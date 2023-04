Amazon dùng kim cương để truyền dữ liệu lượng tử

Amazon bắt đầu phát triển mạng lượng tử dùng kim cương nhân tạo với khả năng truyền dữ liệu vượt trội so với cáp quang.

Trung tâm Mạng lượng tử CQN của Amazon Web Services (AWS) cho biết đã bắt tay với bộ phận Element Six của De Beers, công ty chiếm khoảng 80–85% thị trường kim cương toàn cầu, để phát triển giải pháp truyền dữ liệu thế hệ mới an toàn hơn và khoảng cách xa hơn bằng kim cương nhân tạo. Mục tiêu là giúp cách mạng hóa mạng máy tính trong tương lai gần.

Nhân viên Element Six cầm mô hình cấu trúc phân tử của một viên kim cương. Ảnh: Bloomberg

Trên lý thuyết, mạng lượng tử sử dụng vật chất hạ nguyên tử để truyền dữ liệu với tốc độ vượt xa cáp quang. Một nhược điểm của các hệ thống mạng hiện nay là bộ lặp tín hiệu (Signal Repeater). Trên máy tính lượng tử, dữ liệu được truyền song song, gọi là qubit. Bộ lặp tín hiệu thông thường không thể xử lý thông tin ở dạng này.

Kim cương là dạng rắn của nguyên tố cacbon, là vật liệu cứng nhất và dẫn nhiệt nhất trong tự nhiên. Tuy nhiên, ở dạng tinh thể, nó cũng không truyền được dữ liệu. Để khắc phục vấn đề, các nhà sản xuất kim cương nhân tạo đã bổ sung một số tạp chất. Bằng cách tạo ra những viên đá quý có tạp chất giống nhau và định hình theo cùng một cách, chúng có thể hoạt động như những bộ lặp trong một mạng lượng tử. Thành phẩm cuối cùng được dùng để kết nối các máy tính dựa trên cùng một công nghệ. Đây chính là mạng máy tính lượng tử, thứ từ lâu được xem là lĩnh vực chỉ có trong khoa học viễn tưởng.

Tuy nhiên, trước mắt Amazon sẽ ứng dụng cho các hệ thống dữ liệu đám mây. "Chúng tôi muốn tạo những mạng này cho AWS. Công nghệ sẽ được sử dụng trong vòng nhiều năm", Antia Lamas-Linares, người đứng đầu CQN, cho biết.

Trong khi đó, Element Six đánh giá việc hợp tác với Amazon là hướng đi mới cho kim cương công nghiệp, đặc biệt là ứng dụng trong điện toán lượng tử - công nghệ non trẻ hứa hẹn giúp dữ liệu an toàn hơn. Công ty gần đây đã mở nhà máy ở Oregon để sản xuất nguyên liệu kim cương nhân tạo cho mạng lượng tử bằng kỹ thuật lắng đọng hơi hóa học, đạt hai triệu đơn vị thành phẩm mỗi năm.

Bảo Lâm (theo Bloomberg)