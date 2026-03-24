Amazon đầu tư 400 triệu bảng xây kho robot tại Australia

Amazon Australia sẽ đầu tư hơn 400 triệu bảng Anh xây trung tâm hoàn tất đơn hàng bằng robot tại Brisbane, bang Queensland, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Cơ sở có diện tích khoảng 150.000 m2 với 4 tầng và được kỳ vọng trở thành một trong những nhà kho lớn nhất từng được xây dựng tại Queensland. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, trung tâm có thể xử lý hơn 125 triệu kiện hàng mỗi năm.

Trung tâm hoàn tất đơn hàng này sẽ phục vụ các đơn đặt trên Amazon.com.au và có thể lưu trữ tới 15 triệu sản phẩm kích thước nhỏ, bao gồm đồ điện tử, mỹ phẩm, đồ chơi và hàng gia dụng. Cơ sở cũng sẽ xử lý sản phẩm từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Queensland bán hàng trên sàn Amazon.

Ảnh mô phỏng trung tâm hoàn tất đơn hàng bằng robot của Amazon tại bang Queensland. Ảnh: Amazon

"Con người là trung tâm trong hoạt động của chúng tôi. Bằng cách kết hợp công nghệ robot tiên tiến với nguồn nhân lực địa phương tại cơ sở hiện đại này, chúng tôi đang xây dựng môi trường làm việc - nơi con người và công nghệ phối hợp để phục vụ khách hàng", ông Wayne Angus, giám đốc vận hành của Amazon Australia, cho biết. "Khoản đầu tư này thể hiện cam kết của Amazon với khách hàng tại Queensland cũng như niềm tin của chúng tôi vào sự tăng trưởng của nền kinh tế bang".

Cơ sở sẽ tích hợp các hệ thống robot của Amazon nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ nhân viên trong các công việc lặp lại. Trong đó, robot di động Hercules có khả năng vận chuyển các kệ hàng nặng tới 500 kg đến trạm làm việc, và Sparrow - cánh tay robot sử dụng thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện và phân loại sản phẩm trong quá trình xử lý đơn hàng.

Theo Amazon, dự án sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm lâu dài khi đi vào hoạt động, trong khi giai đoạn xây dựng và lắp đặt dự kiến tạo khoảng 2.000 việc làm.

Amazon cũng đang xây dựng trung tâm chuỗi cung ứng tại Aragón (Tây Ban Nha).

Như Ý (Theo Logistics Manager)