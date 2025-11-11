Amazon đạt tốc độ giao hàng kỷ lục nhờ tối ưu vị trí hàng tồn kho

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon đang rút ngắn gần 4 ngày trong khâu nhập hàng tại Mỹ, hướng đến mục tiêu giao nhanh kỷ lục cho khách hàng Prime trong năm 2025.

Theo ông Brian Olsavsky, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính Amazon, việc tối ưu hóa vị trí hàng tồn kho trong mạng lưới trung tâm hoàn thiện đơn hàng giúp công ty tiến gần tới mức tốc độ giao Prime nhanh nhất từ trước đến nay. Nếu duy trì được đà hiện tại, năm 2025 sẽ là năm thứ ba liên tiếp Amazon lập kỷ lục mới về tốc độ giao hàng Prime (hình thức giao nhanh miễn phí dành cho khách hàng thành viên Amazon Prime).

Amazon đang cải thiện việc phân bổ hàng hóa để giảm quãng đường vận chuyển và số lần thao tác trên mỗi kiện hàng trong toàn bộ quy trình xử lý và giao nhận. "Chúng tôi đã rút ngắn gần bốn ngày thời gian nhập hàng tại Mỹ so với năm ngoái. Điều này giúp việc quản lý và mua hàng tồn kho hiệu quả hơn, cải thiện dòng vốn lưu động", ông Olsavsky cho biết.

Những cải tiến trong khâu tiếp nhận và lưu kho giúp Amazon đưa hàng đến gần người tiêu dùng hơn, từ đó rút ngắn thời gian giao. Theo ông Andy Jassy, Chủ tịch kiêm CEO Amazon, tập đoàn đã bắt đầu triển khai dịch vụ giao hàng trong ba giờ tại một số thành phố của Mỹ. Đồng thời, số cộng đồng vùng nông thôn được tiếp cận dịch vụ giao trong ngày hoặc hôm sau đã tăng 60% chỉ trong 4 tháng qua.

Chiến lược đặt hàng thông minh cũng mở rộng năng lực giao thực phẩm tươi sống của Amazon. Hiện dịch vụ giao miễn phí trong ngày cho hàng tươi đã phủ hơn 1.000 thành phố và thị trấn, và sẽ mở rộng lên hơn 2.300 khu vực vào cuối năm 2025.

"Đây là bước ngoặt đối với người tiêu dùng - họ có thể đặt mua sữa cùng với đồ điện tử trong một giỏ hàng, thanh toán một lần và nhận tất cả trong vài giờ", ông Jassy nói.

Dù tốc độ giao hàng tăng, chi phí vận hành liên quan đến hoàn thiện đơn hàng của Amazon trong quý III vẫn tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh số cao và đầu tư vào hạ tầng hậu cần. Tuy nhiên, nhờ tối ưu vận hành, tỷ lệ chi phí hoàn thiện đơn hàng trên tổng doanh thu ròng đã giảm nhẹ từ 15,5% xuống còn 15,4%.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)