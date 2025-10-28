Amazon có thể sa thải 30.000 nhân viên

Amazon sắp có đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất lịch sử, với số lao động tương đương 10% nhân viên văn phòng hiện tại.

Ngày 27/10, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết gã khổng lồ công nghệ Amazon (Mỹ) lên kế hoạch cắt giảm 30.000 lao động, bắt đầu từ 28/10. Công ty này đang tìm cách giảm chi phí và siết lại hoạt động tuyển dụng quá mức trong thời kỳ nhu cầu đạt đỉnh hồi đại dịch.

Con số này chỉ chiếm phần nhỏ nếu so với tổng 1,55 triệu lao động của Amazon trên toàn cầu. Tuy nhiên, hãng chỉ có 350.000 nhân viên văn phòng. Đây sẽ là đợt cắt giảm lớn nhất lịch sử của Amazon.

Bên trong một kho hàng của Amazon ở New Jersey. Ảnh: Reuters

Hai năm qua, hãng đã dần giảm bớt nhân sự trong các bộ phận, gồm thiết bị, truyền thông và podcast. Đợt cắt giảm lần này có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác, như nhân sự, vận hành, dịch vụ và Amazon Web Seẻvices. Các quản lý thuộc bộ phận bị ảnh hưởng đã phải tham gia một khóa đào tạo hôm 27/10 về cách trao đổi với nhân viên sau khi email thông báo sa thải bắt đầu được gửi đi sáng 28/10.

CEO Andy Jassy đang thực hiện sáng kiến giảm dư thừa trong công ty, trong đó có cắt số lượng quản lý. Ông còn thiết lập một đường dây phản ánh để phát hiện bất cập trong điều hành và đến nay đã nhận 1.500 phản hồi.

Hồi tháng 6, Jassy cũng cho biết việc tăng sử dụng AI khiến họ phải giảm nhân sự nhiều hơn, đặc biệt với nhóm công việc lặp đi lặp lại.

"Động thái này cho thấy lợi ích từ việc dùng AI để tăng năng suất khối văn phòng đã đủ lớn, giúp họ giảm nhân sự đáng kể. Amazon cũng chịu áp lực ngắn hạn về việc phải bù đắp chi phí đầu tư dài hạn vào hạ tầng AI", Sky Canaves, nhà phân tích tại eMarketer nhận định.

Làn sóng sa thải trong ngành công nghệ bắt đầu từ năm ngoái và chưa có dấu hiệu dừng lại. Layoffs.fyi - website theo dõi hoạt động này - ước tính 98.000 việc làm bị cắt giảm năm nay tại 216 công ty. Con số này là 153.000 trong năm ngoái.

Tuần này, Amazon sẽ công bố báo cáo tài chính quý III. Giới phân tích dự báo mảng điện toán đám mây AWS vẫn đem lại lợi nhuận lớn nhất cho hãng. Doanh thu mảng này có thể tăng 18% lên 32 tỷ USD.

Hãng cũng dự báo có mùa mua sắm cuối năm sôi động. Amazon lên kế hoạch tuyển 250.000 nhân viên thời vụ tại các kho hàng, tương đương 2 năm trước.

Hà Thu (theo Reuters)