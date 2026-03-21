Amazon 'chuẩn bị quay lại thị trường smartphone'

Amazon được cho là đang lên kế hoạch quay lại thị trường smartphone bằng mẫu điện thoại tích hợp AI, có thể thay thế cửa hàng ứng dụng truyền thống.

Theo Reuters, Amazon đang âm thầm triển khai dự án smartphone với tên mã nội bộ Transformer. Đây là nỗ lực nghiêm túc nhất của công ty thương mại điện tử sau thất bại của Fire Phone, mẫu điện thoại ra mắt năm 2014, được nhà sáng lập Jeff Bezos chỉ đạo trực tiếp, nhưng bị khai tử chỉ sau hơn một năm lên kệ.

Transformer được phát triển bởi nhóm đặc biệt mới thành lập ZeroOne, thuộc bộ phận thiết bị của Amazon, đứng đầu là J Allard, cựu lãnh đạo Microsoft từng tham gia dự án Xbox.

Điểm khác biệt của smartphone mới là tích hợp sâu AI. Amazon muốn tạo ra một thiết bị với giao diện cá nhân hóa tối đa, nơi AI thay thế các kho ứng dụng truyền thống. Thay vì phải tìm kiếm, tải xuống và đăng ký từng ứng dụng, người dùng có thể thực hiện mọi thao tác từ mua sắm, xem phim đến đặt đồ ăn qua chỉ bằng các câu lệnh AI và sự hỗ trợ của trợ lý ảo Alexa.

Theo nguồn tin, các kỹ sư của dự án lấy cảm hứng từ Light Phone, mẫu điện thoại tối giản có giá 700 USD chỉ bao gồm camera, bản đồ, lịch mà không có trình duyệt web hay kho ứng dụng. Amazon đang cân nhắc hai hướng phát triển của sản phẩm: có thể mang thiết kế giống smartphone hiện nay, hoặc giống điện thoại cơ bản giúp giảm chứng nghiện màn hình. Thiết bị hướng tới những người muốn tách biệt công việc hoặc phụ huynh muốn kiểm soát con cái.

Fire Phone, smartphone đầu tiên của Amazon. Ảnh: TechRadar

Dù tham vọng lớn, Amazon sẽ đối mặt với thách thức cạnh tranh lớn từ hai đối thủ Apple và Samsung, hiện chiếm 40% doanh số điện thoại toàn cầu. Bài học từ Fire Phone cũng có thể khiến hãng chùn bước, khi sản phẩm từng khiến họ phải bù lỗ 170 triệu USD do hệ điều hành nghèo nàn và tính năng 3D gây nóng máy, tốn pin.

Bên cạnh đó, thị trường smartphone toàn cầu 2026 được dự báo đặc biệt khó khăn. Theo dữ liệu từ IDC, lượng máy xuất xưởng có thể giảm 13% do giá chip nhớ tăng cao đẩy chi phí thiết bị lên mức kỷ lục.

Hiện lộ trình công bố Transformer chưa được tiết lộ. Các nguồn tin cảnh báo dự án vẫn có thể bị hủy bỏ nếu chiến lược của công ty thay đổi hoặc do các lo ngại về tài chính.

Người phát ngôn của Amazon từ chối bình luận. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, sở hữu một thiết bị di động riêng là mắt xích quan trọng để Amazon nắm giữ dữ liệu người dùng một cách toàn diện, từ lịch sử mua sắm đến thói quen di chuyển hàng ngày.

Huy Đức