Amazon cảnh báo giá sản phẩm sắp tăng vì thuế nhập khẩu

Số hàng mua dự trữ trước thuế của Amazon và người bán bên thứ ba đang cạn dần, khiến giá một số sản phẩm bắt đầu tăng.

Cũng như nhiều hãng bán lẻ khác, Amazon và những người bán hàng trên nền tảng này đã tăng tích trữ hàng hóa trước khi thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực tháng 4/2025. Tuy nhiên, lượng hàng dự trữ này cạn dần vào mùa thu, CEO Amazon Andy Jassy cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).

"Bạn sẽ bắt đầu thấy một phần thuế được phản ánh vào giá bán một số mặt hàng", ông nói. Jassy giải thích khi thuế nhập khẩu tăng, một số người bán quyết định chuyển phần phát sinh sang người tiêu dùng, số khác tự chịu để duy trì nhu cầu, còn lại họ áp dụng giải pháp trung gian.

Các gói hàng của Amazon tại kho hàng ở New Jersey (Mỹ) tháng 12/2025. Ảnh: Reuters

Những phát biểu này trái ngược so với tháng 6/2025, khi Jassy cho biết trên CNBC rằng công ty chưa nhận thấy "giá cả tăng đáng kể". Thời điểm đó, Amazon từng hứng chỉ trích từ ông Trump và giới chức Mỹ sau thông tin hãng này dự định hiển thị thêm chi phí thuế nhập khẩu bên cạnh giá một số sản phẩm.

Sau khi ông Trump có cuộc gặp nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, người phát ngôn của công ty giải thích với CNN rằng động thái này "chưa bao giờ được cân nhắc trên website Amazon". Phương án này chỉ được xem xét với một số sản phẩm trên trang phụ Haul - nơi bán các mặt hàng giá dưới 30 USD.

Ngày 20/1, Jassy cho biết: "Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể cùng các đối tác bán hàng, nhằm giữ giá ở mức thấp nhất cho người tiêu dùng. Nhưng các lựa chọn không phải là vô hạn".

Amazon cho biết mặt bằng giá chung không thay đổi nhiều so với dự kiến. "Dù giá của một số người bán và thương hiệu đang tăng lên, nhìn chung sản phẩm trên Amazon không biến động khác so với những thay đổi thông thường", người phát ngôn Amazon cho biết.

Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn khẳng định các hãng xuất khẩu nước ngoài mới là bên gánh chi phí thuế. "Các hãng xuất khẩu nước ngoài - vốn phụ thuộc vào việc tiếp cận nền kinh tế Mỹ, thị trường tiêu dùng lớn và hấp dẫn nhất thế giới - cuối cùng sẽ phải trả chi phí thuế nhập khẩu. Và đó là điều đang diễn ra", người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết. Ông cũng khẳng định lạm phát nước này đang hạ nhiệt so với mức đỉnh thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Dù vậy, Amazon không phải hãng bán lẻ duy nhất cảnh báo về nguy cơ giá cả tăng do thuế nhập khẩu. Walmart, Target, Home Depot và nhiều doanh nghiệp khác tuyên bố thuế này đang khiến giá sản phẩm tăng lên. Trong khảo sát mới nhất được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thực hiện, nhiều doanh nghiệp cũng cho biết có dự định tăng giá mạnh hơn trong năm nay.

Hà Thu (theo CNN, CNBC)