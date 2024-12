Amazon âm thầm cạnh tranh với Temu, Shein

Hai tuần trước Black Friday, Amazon lặng lẽ bổ sung vào ứng dụng gian hàng Haul các sản phẩm siêu rẻ, chủ yếu giao trực tiếp từ Trung Quốc.

Haul là câu trả lời của Amazon đến các ứng dụng mua sắm đang bùng nổ như Temu và Shein. Trên CNBC, hãng cho biết họ đã có hàng triệu người truy cập mục này từ khi ra mắt.

Cũng như Temu, Haul chào mời các sản phẩm với mức giá siêu rẻ, từ giày thể thao 9,98 USD đến đồ dùng nhà bếp 5,99 USD và ốp điện thoại 2,99 USD. Điểm khác biệt là Haul áp giá trần 20 USD mỗi món. Họ chỉ miễn phí giao hàng với đơn trên 25 USD và giá trị đơn càng lớn càng được giảm giá nhiều. Việc này khuyến khích khách hàng mua vài món cùng lúc.

"Điều thú vị là Amazon tách biệt mảng này với website chính của họ. Có thể họ không muốn khách hàng chuyển mua đồ rẻ hơn", Neil Saunders - Giám đốc hãng nghiên cứu bán lẻ GlobalData Retail nhận xét.

Amazon Haul ra mắt từ giữa tháng 11/2024. Ảnh: Amazon

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ phải đánh đổi khi mua đồ rẻ hơn. Thời gian giao hàng thay vì 1-2 ngày như bình thường, hàng bán trên Haul phải sau 1-2 tuần mới đến tay khách hàng mua gói dịch vụ Prime. Dù Amazon đã làm việc với người bán hàng tại Trung Quốc nhiều năm qua, họ thường đóng vai trò trung gian, lưu trữ trước đồ tại các kho hàng ở Mỹ. Việc này làm giảm thời gian vận chuyển, nhưng tăng chi phí cho Amazon. Chi phí này sẽ được chuyển cho người tiêu dùng.

Haul và Temu giữ giá ở mức thấp bằng cách tận dụng quy định "de minimis" khi nhập hàng từ mạng lưới người bán sẵn có tại Trung Quốc. "De minimis" tức là "quá nhỏ để có ý nghĩa" (too small to be meaningful). Nó cho phép các gói hàng dưới một ngưỡng giá trị nhất định được miễn thuế và kiểm tra hải quan. Mức này tại Mỹ là 800 USD và 150 euro ở Liên minh châu Âu (EU). Dù vậy, cách thức này gần đây đang bị giới chức Mỹ để mắt.

Việc nhập hàng đơn lẻ khiến thời gian vận chuyển dài, nhưng giá thấp hơn. Nhiều người Mỹ chấp nhận điều này, khiến Temu bùng nổ sau khi ra mắt tại đây tháng 9/2022. Temu thuộc gã khổng lồ thương mại điện tử PDD (Trung Quốc) và hiện là ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trong kho ứng dụng của Apple.

"Vấn đề không chỉ là cạnh tranh với Temu. Đây là cơ hội để gã khổng lồ thương mại điện tử tham gia phân khúc hàng giá rẻ, vốn tăng trưởng rất nhanh trong toàn ngành bán lẻ", Saunders cho biết.

Các website thương mại điện tử tràn ngập hàng Trung Quốc đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Alibaba và TikTok Shop. Người bán đổ xô sang TikTok, bất chấp nguy cơ nền tảng này bị cấm tại Mỹ.

Temu gần đây cũng tích cực tăng hiện diện trên toàn cầu, tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đang đi xuống. Tổng doanh số giao dịch trên sàn (GMV) của sàn này tăng trưởng theo cấp số nhân. Năm 2022, GMV đạt 290 triệu USD nhưng năm ngoái đã tăng lên 14 tỷ USD, theo nền tảng số liệu ECDB. Số liệu này dự báo đạt 29,5 tỷ USD năm nay và 41 tỷ USD vào năm sau.

Dù vậy, mô hình sàn thương mại điện tử giá rẻ đang gây nhiều tranh cãi trên thế giới, đặc biệt tác động lên môi trường và mức độ tuân thủ luật lao động. Shein, Temu và nhiều ứng dụng khác gặp rắc rối pháp lý về việc này.

Trả lời CNBC, Temu khẳng định họ "vẫn cam kết tuân thủ các quy định về đạo đức và kinh doanh". Họ cũng yêu cầu "các đối tác và nhà buôn bên thứ ba tuân thủ quy định về lao động, an toàn, bảo vệ môi trường".

Amazon cũng bị giới chức Mỹ điều tra vì tỷ lệ tai nạn lao động cao tại các kho hàng. Dù vậy, hãng phủ nhận điều này. Hồi tháng 7, một quan chức Mỹ cho rằng Amazon cần chịu trách nhiệm về các đợt thu hồi sản phẩm lỗi.

Dù vậy, những điều này không ngăn được việc các hãng liên tục lập kỷ lục về doanh số. "Người tiêu dùng nói rằng họ không thích hậu quả mà sản phẩm giá rẻ để lại. Tuy nhiên, họ vẫn tới và mua chúng", Saunders nói.

Dù Haul vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, nhu cầu dường như đã vượt nguồn cung. Trong thời gian giảm giá 50% nhân dịp Black Friday, ứng dụng này cháy hàng nhiều sản phẩm. Amazon cho biết họ đang mở rộng danh sách lên hàng trăm nghìn sản phẩm, với hàng chục danh mục trong vài tuần tới.

