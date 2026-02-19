Amazon Air mở cơ sở hàng hóa tại sân bay JAX

MỹAmazon đã ký hợp đồng thuê với Cơ quan Hàng không Jacksonville (JAA) thuê một cơ sở hàng hóa hàng không tại Sân bay Quốc tế Jacksonville (JAX).

Theo JAA, hoạt động dự kiến bắt đầu vào quý 4 năm nay. Amazon sẽ sử dụng cơ sở có tên Air Cargo Building Four để lưu trữ và xử lý hàng hóa hàng không. Công trình có diện tích kho và phân phối khoảng 4.645 m2 diện tích kho và phân phối trên khu đất rộng khoảng 19.020 m2. Sau khi hoàn tất cải tạo, Amazon sẽ sử dụng toàn bộ tòa nhà.

Máy bay chở hàng Prime Air của Amazon trong một chuyến bay khai thác tại Mỹ. Ảnh: Parkdolly

Ông Mark VanLoh, Giám đốc điều hành JAA, cho biết Amazon là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất tại Jacksonville, với nhiều trung tâm phân loại nằm trong hoặc gần 4 sân bay của thành phố. Đây được xem là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng của hãng tại khu vực Đông Bắc Florida, Mỹ. Đây là cơ sở hàng hóa hàng không đầu tiên của Amazon tại Đông Bắc Florida, góp phần mở rộng và hỗ trợ mạng lưới logistics và phân phối hiện tại của hãng tại Jacksonville.

Ông Owen Torres, người phát ngôn của Amazon, cho biết hãng vui mừng hợp tác với JAA để đáp ứng nhu cầu khách hàng tại Đông Bắc Florida. Amazon đã đầu tư hơn 45 tỷ USD vào bang Florida kể từ năm 2010, và hợp đồng thuê này tiếp tục thể hiện cam kết đảm bảo giao hàng nhanh chóng, đáng tin cậy cho khách hàng trong khu vực.

Hiện Amazon Air tập trung mạnh vào thị trường Mỹ sau khi thu hẹp dịch vụ tại châu Âu vào năm 2023. Năm 2024, hãng đánh dấu bước ngoặt khi triển khai dịch vụ cho bên thứ ba thông qua mảng kinh doanh Amazon Air Cargo.

Amazon Air là hãng vận tải hàng hóa đường không thuộc Amazon, vận hành mạng lưới bay phục vụ hệ thống logistics nội bộ và khách hàng bên thứ ba tại Mỹ, tập trung vào đảm bảo tốc độ và độ tin cậy giao hàng.

Hải My (Theo AirCargo News)