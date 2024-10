Amazfit T-Rex 3 - smartwatch siêu bền pin một tháng

T-Rex 3 có thể theo dõi 177 hoạt động thể thao và các bài tập khác nhau từ các môn phổ biến như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, lặn, kể cả môn ít người chơi như câu cá, bắn cung, kéo co, cờ vua. Đi kèm là công nghệ AI giúp tạo kế hoạch luyện tập và đánh giá thể chất cá nhân hoá cho từng người dùng.

Sản phẩm cũng có khả năng kháng nước tốt nhất trong tầm giá với chuẩn 10 AT, bên cạnh các chứng nhận lặn EN13319, ISO 6425, GB/T 18828, phù hợp cho hoạt động như bơi lội, lặn tự do với độ sâu đến 45 m. Đây là tính năng chỉ có trên đồng hồ thông minh cao cấp. Model này có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường từ -30 đến 70 độ C.