Amazfit ra mắt series đồng hồ Cheetah

Ba mẫu đồng hồ thông minh gồm Amazfit Cheetah Pro, hai phiên bản Amazfit Cheetah Round và Square có thiết kế, tính năng hợp người thích vận động.

Chuyên gia hỗ trợ tập luyện

Series Amazfit Cheetah trang bị công nghệ GPS - Maxtrack phân cực tròn, băng tầng kép với 6 hệ thống định vị vệ tinh và bản đồ offline, giúp ghi lại quãng đường tập luyện theo thời gian thực. Người dùng có thể dễ dàng tìm quãng đường ngắn nhất trở về điểm bắt đầu. Tính này này khá hữu ích khi bạn muốn thử thách những cung đường mới.

Hai phiên bản mặt tròn và vuông trong Series Amazfit Cheetah. Ảnh: Lâm Smartwatch

Cả ba sản phẩm trong series Cheetah đều có chế độ luôn hiển thị AOD (Always on display). Màn hình kính cường lực độ sáng 1.000 nit cùng khả năng tùy chỉnh độ sáng, tối theo điều kiện ánh sáng, dù không thao tác vẫn thấy rõ thông tin trên màn hình, tăng tính an toàn cho người sử dụng khi di chuyển, chạy bộ, chạy xe...

Amazfit Cheetah còn hỗ trợ hơn 150 chế độ tập luyện thể thao với 8 bài tập tự động nhận diện, tùy theo từng nhóm cơ với đầy đủ thông số calo tiêu thụ, nhịp tim, pace, khoảng cách, số bước chân... Nồng độ oxi trong máu (SPO2), mức độ căng thẳng, nhịp thở, chu kỳ kinh nguyệt hay theo dõi, báo cáo phân tích giấc ngủ cũng được hiện thị đầy đủ.

Ngoài các tính năng cơ bản, series Cheetah còn nổi bật với Zepp Coach và Virtual Pacer. Zepp Coach được thiết kế như một huấn luyện viên ảo. Thông qua ứng dụng Zepp, người dùng có hể thiết lập mục tiêu và nhận lại chế độ tập luyện chi tiết.

Kết quả kế hoạch được tích hợp sẵn trên đồng hồ. Zepp Coach sẽ nhắc nhở tập luyện, đo lường qua nhịp tim, thời gian và các chỉ số sức khỏe khác. Dựa trên dữ liệu, ứng dụng tinh chỉnh kế hoạch phù hợp với thể lực từng người, giúp bạn dễ đạt mục tiêu hơn.

Virtual Pacer - người dẫn tốc ảo, là tính năng hợp người thích chạy bộ. Chỉ cần thiết lập mục tiêu, đồng hồ sẽ tự điều chỉnh tốc độ chạy về mức cần đạt. Trong quá trình tập luyện, Virtual Pacer sẽ đo lường, so sánh tốc độ thực với chỉ số mục tiêu và gợi ý để người chạy điều chỉnh thể lực. Nhờ tốc độ ổn định, bạn có thể rèn sức bền, giúp quá trình chạy hiệu quả hơn.

Amazfit Cheetah Round phối viền vàng năng động.Ảnh: Lâm Smartwatch

Thiết kế năng động, trẻ trung

Ngoài các tính năng công nghệ, Huami, đơn vị sở hữu Amazfit, còn chăm chút thiết kế, mang lại sự thoải mái tối ưu cho người dùng. Dòng Amazfit Cheetah Pro trọng lượng gồm cả dây đeo khá nhẹ, chỉ 43 gram, bản thường Cheetah Round và Square cũng chỉ nặng lần lượt 47 và 37 gram.

Chất liệu, thiết kế dây đeo cũng được chú trọng. Bản Pro có dây nilon êm, ôm cổ tay, vừa vặn hơn và chống thấm. Sắc đỏ ở bản này là điểm nhấn, mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng. Phần khung viền FRP và bezel từ titanium phủ bạc thể hiệ sự cao cấp, sang trọng.

Amazfit Cheetah bản thường có khung viền FRP. Dây đeo silicon kèm nhiều lỗ thoáng khí, giúp thoát mồ hôi tốt hơn với tông màu vàng chanh năng động. Bản này còn nâng cấp hai khóa kim ở dây đeo để tạo điểm nhấn.

Nút bấm, vặn vật lý được thương hiệu đảm bảo độ chắc, nảy vừa phải, bám tay hơn nhờ thiết kế rãnh, giúp người dùng thao tác nhanh chóng, tiện lợi kể cả khi ra mồ hôi tay.

Trả lời cuộc gọi, phát nhạc bằng loa ngoài

So với hai phiên bản thường, Amazfit Cheetah Pro được trang bị thêm loa ngoài, cho phép người dùng nghe nhạc, trả lời cuộc gọi trực tiếp. Bộ nhớ trong lên đến hơn 2 GB, có thể chứa đến 470 bài nhạc. Bản này còn có khả năng tự làm sạch nước trong thiết bị, kết nối, trao đổi dữ liệu giữa đồng hồ và điện thoại bằng Wifi.

Amazfit Cheetah Pro trang bị loa ngoài, có thể nghe gọi trực tiếp. Ảnh: Amazfit

Cả ba phiên bản của Amazfit Cheetah đều được trang bị pin khá "trâu". Đây cũng là điểm đặc trưng của thương hiệu này. Phiên bản Pro và Round đều có thể dùng đến 45 ngày ở chế độ khóa, 24 ngày khi tiết kiệm pin và 14 ngày sử dụng thông thường với 2 giờ sạc. Bản Square chú trọng mỏng nhẹ, có thời gian sử dụng ít hơn với tối đa 22 ngày.

Vừa ra mắt tại Việt Nam, bộ ba Amazfit Cheetah hiện có giá chỉ từ 5,49 triệu đồng cùng voucher giảm giá 500.000 đồng cho người yêu công nghệ, thích vận động, khi mua hàng tại hệ thống các cửa hàng bán lẻ Thế giới di động, CellPhoneS, Hoàng Hà, FPTShop... và các kênh online chính hãng trên Shopee, Tiki, Lazada...

