Ẩm thực Việt hấp dẫn top đầu thế giới

Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách những quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2025 theo xếp hạng của CN Traveller, vượt qua nhiều cường quốc như Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Ngày 10/10, tạp chí Condé Nast Traveller công bố các bảng xếp hạng trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Readers’ Choice Awards 2025, do độc giả toàn cầu tham gia bình chọn. Đối với giải thưởng các nền ẩm thực hàng đầu thế giới năm nay, đơn vị đã chọn những địa điểm theo tiêu chí "thực sự khơi dậy vị giác của du khách". Những quốc gia được xướng tên trong danh sách đều đạt mức hài lòng cho du khách, điểm trung bình từ 94% trở lên.

Việt Nam đạt số điểm 96,67%, đứng sau Thái Lan (98,33%), Italy (96,92%) và Nhật Bản (96,77%). Điều này tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của ẩm thực Việt trong mắt du khách quốc tế.

Khách Australia ăn cơm tấm ở TP HCM. Ảnh: Mai Trung

Condé Nast Traveller nhận xét Việt Nam là thiên đường ẩm thực đường phố, nơi những món ăn đơn giản như bún, phở hay bánh cuốn lại "sở hữu sức hút vượt thời gian". Ẩm thực Việt được đánh giá cao nhờ nguyên liệu tươi ngon, phong cách chế biến linh hoạt và giá cả phải chăng.

Các món ăn như phở, bún chả, bánh mì, gỏi cuốn hay bánh xèo không chỉ được yêu thích bởi người dân địa phương mà còn khiến du khách quốc tế say mê. Từ những quán nhỏ ven đường, chợ nổi miền Tây cho đến nhà hàng hiện đại tại TP HCM hay Hà Nội, ẩm thực Việt luôn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cả về vị giác lẫn văn hóa.

Món Việt dân dã tại một quán ăn ở Nha Trang. Ảnh: Bích Phương

Ngoài những trải nghiệm bình dân, tạp chí cũng nhấn mạnh đến làn sóng ẩm thực cao cấp đang nổi lên tại Việt Nam. Ciel Dining & Lounge ở TP HCM được chọn vào danh sách "Nhà hàng mới tốt nhất 2025". Nhà hàng một sao Michelin này ghi điểm với thực đơn kết hợp kỹ thuật ẩm thực hiện đại và nguyên liệu địa phương, thể hiện rõ nét sự chuyển mình của ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế.

Bảng xếp hạng năm nay quy tụ các nền ẩm thực đặc sắc từ châu Á, châu Âu, đến Nam Mỹ, cho thấy ẩm thực ngày càng trở thành yếu tố quan trọng định hình trải nghiệm du lịch của du khách toàn cầu. Các quốc gia khác xuất hiện trong danh sách gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Maroco, Colombia, Maldives, Peru, Nam Phi, Hy Lạp, Sri Lanka, New Zealand, Tây Ban Nha.

Mai Phương (Theo CN Traveller)