Ẩm thực Quảng Đông tại Ngân Đình Sài Gòn

TP HCMNhà hàng Ngân Đình Sài Gòn nằm tại phố Đồng Khởi, nổi bật với món Quảng Đông truyền thống và không gian dành cho các buổi gặp mặt thân tình.

Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn nổi tiếng với thực đơn Quảng Đông truyền thống và phương pháp nấu ăn gia truyền trong suốt ba thập kỷ. Mỗi món ăn tại đây được kết hợp hương vị tươi ngon từ nguyên liệu địa phương, bày trí giản dị mang lại cảm giác gần gũi như bữa ăn gia đình. Không gian rộng với bàn và cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên, được nhiều thực khách lựa chọn cho các buổi tụ họp thân mật, bữa ăn gia đình hay gặp mặt đối tác.

Không gian nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn. Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn

Món nổi bật trong thực đơn nhà hàng là chả giò Ngân Đình, chú trọng kỹ thuật chiên và kết cấu tinh tế. Nhân tôm kết hợp củ năng giòn ngọt, gói trong lớp tàu hũ ky mỏng rồi chiên vàng. Khi dùng kèm nước chấm, chả giò mang đến hương vị đậm đà, giòn xốp thể hiện sự tinh luyện trong kỹ thuật chiên rán và sơ chế nguyên liệu.

Món chả giò Ngân Đình. Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn

Khác biệt với chả giò, thịt Đông Pha đại diện cho kỹ thuật om và kiểm soát thời gian nghiêm ngặt. Với món này, thịt ba chỉ được cắt vuông vắn, om chậm trong hỗn hợp rượu và nước tương để đạt độ mềm mọng. Nước xốt sánh nâu thấm đều từng thớ thịt tạo nên sự cân bằng giữa vị béo, mặn và hậu vị thơm thanh từ rượu.

Thịt đông pha được chế biến với thời gian nghiêm ngặt. Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn

Nếu thịt Đông Pha nhấn mạnh sự kiên nhẫn và kiểm soát thời gian chính xác, hủ tiếu xào bò lại thể hiện kỹ thuật xử lý lửa và nhịp tay đều đặn của đầu bếp. Sợi hủ tiếu được xào nhanh ở lửa lớn giữ độ săn và chín tới, kết hợp thịt bò đảo vừa tay giữ trọn vị ngọt mềm thơm đặc trưng.

Món hủ tiếu xào bò. Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn

Thông qua ba lựa chọn món tinh tuyển, đại diện Ngân Đình Sài Gòn cho biết, nhà hàng đang tiếp tục duy trì vị thế điểm đến dành cho những tín đồ đam mê ẩm thực Quảng Đông nguyên bản hoặc đơn giản tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Trung Hoa chất lượng cao.

Thanh Thư