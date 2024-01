Ẩm thực di sản Singapore tôn vinh nông sản hữu cơ bản địa

Scaled by Ah Hua Kelong

Tọa lạc tại số 8 Hamilton Rd. trong khu phố sầm uất Jalan Besar, Scaled by Ah Hua Kelong là một trong những nhà hàng tiên phong, cam kết về ẩm thực bền vững qua mô hình từ nông trại đến bàn ăn (farm to table). Nhà hàng chuyên phục vụ hải sản tươi vận chuyển trực tiếp từ các làng chài, trại nuôi vùng biển Singapore thay vì nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh: Scaled by Ah Hua Kelong