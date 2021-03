Âm thanh ngày tận thế trong 'The Midnight Sky'

Tiếng gió rít, băng vỡ, tiếng violin xé không gian vào những phút giây mạo hiểm làm nên cảm xúc ngày tận thế trong "The Midnight Sky".

Trailer 'The Midnight Sky' Trailer "The Midnight Sky". Video: Netflix.

Randy Thom biên tập âm thanh, Alexandre Desplat soạn nhạc cho The Midnight Sky - bộ phim khoa học viễn tưởng được đề cử giải "Nhạc nền xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng 2021. Dù không thắng, âm thanh cùng nhạc nền góp phần chủ đạo làm nên cảm xúc của phim.

The Midnight Sky do Google Clooney đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của Lily Brooks-Dalton, kể về hành trình của nhà khoa học già Augustine Lofthouse (Google Clooney thủ vai) cùng cô gái trẻ bị câm Iris (Caoilinn Springall). Họ chạy đua qua vùng Bắc Cực băng giá, cằn cỗi, cố gắng cảnh báo nhóm phi hành gia đang trở về trên con tàu vũ trụ (Aether) về một thảm họa đã xóa sổ sự sống trên Trái đất.

Êkíp quay phim "The Midnight Sky". Bộ phim công chiếu trên Netflix từ ngày 23/12/2020. Ảnh: Netflix Queue.

Randy Thom, biên tập âm thanh từng đoạt giải Oscar, không xa lạ với những tác phẩm sử thi về không gian. Anh đã tham gia vào các phim khoa học viễn tưởng như The Empire Strikes Back, Return of the Jedi và The Right Stuff, cộng tác trong Contact và Earth to Echo. Đến với The Midnight Sky, Thom muốn làm nên điều hoàn toàn khác biệt.

Trong vũ trụ, mọi âm thanh bị nuốt trôi. Dù tham khảo một bộ phim tiết chế âm thanh trong không gian - Gravity của Alfonso Cuarón (thắng bảy giải Oscar năm 2014, trong đó Clooney cũng đóng vai chính), Thom và nhóm của anh quyết định không làm như vậy. Thay vào đó, họ để khán giả có thể cảm nhận được tiếng của các tiểu hành tinh va vào thân tàu vũ trụ Aether hoặc phi hành đoàn di chuyển xung quanh và nắm lấy các vật thể trên bề mặt tàu, bằng cách bóp nghẹt âm thanh.

Không gian vũ trụ chỉ là một nửa trải nghiệm. Cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt của nhà khoa học già với cô gái trẻ thực sự là dấu ấn đặc sắc của Thom. Một bộ phim với phần lớn bối cảnh nhân vật cô độc, phải đối mặt những thách thức khắc nghiệt để sống sót được trong tự nhiên và không gian rộng lớn, âm thanh lại càng hữu ích.

Trong The Midnight Sky có rất nhiều gió với cung bậc khác nhau. Thom nói: "Đôi khi, đó là một cơn gió lớn, đầy âm trầm, thổi mạnh. Đôi khi đó là một âm thanh vi vút. Đôi khi bạn nghe thấy tiếng gió thổi qua các dây thép bên ngoài đài quan sát. Thiết kế nên tất cả luồng gió chính là một trong những phần thú vị của bộ phim này". May mắn, Thom sở hữu hơn hàng nghìn bản ghi âm về gió được thu thập từ khắp nơi trên thế giới trong đủ loại tình huống.

Tiếng gió thổi trong 'The Midnight Sky' Tiếng gió mạnh trong phim. Video: Netflix Queue.

Trong cảnh Augustine bước chân ra ngoài đài quan sát ở Bắc Cực, tiếng gió cuồn cuộn nổi lên, sau đó nhường chỗ cho một loạt tiếng kêu kỳ quặc cho đến khi chiếc đèn pin của Augustine tìm thấy nguồn phát ra âm thanh: những con chim vật lộn trong tuyết. Thom cho biết: "Tôi cố gắng làm cho tiếng chim kêu yếu ớt nhất có thể. Vô tình đặt âm thanh nước chảy vào tiếng đập cánh, tôi phát hiện nó sẽ khiến những con chim có vẻ yếu hơn. Tôi đã lắng nghe và nghĩ, chà, đó là một trải nghiệm thú vị. Thật may là George Clooney cũng thích điều đó".

Thom bắt đầu tham gia vào The Midnight Sky sau khi Alexandre Desplat đã hoàn thành xong nhạc nền. Alexandre Desplat muốn đạt được cảm giác không trọng lượng, một liên kết vô thức giữa các thiên thể và Trái đất trong phim, để tạo cảm giác một màn sương bao phủ lên hành động. Trong phần lớn phim, Desplat sử dụng dàn nhạc dây, đôi lúc để piano hoặc cello độc tấu, bộ gõ và kèn đồng được sử dụng cho các phân đoạn hành động như khi Augustine và Iris rời trạm quan sát ở Bắc Cực đi tới một căn cứ khác.

Âm nhạc trong 'The Midnight Sky' Alexandre Desplat tạo không gian nhạc lơ lửng, yên tĩnh trong phần lớn phim "The Midnight Sky".

Âm nhạc cảm xúc nhưng không ủy mị hay nặng nề. Đạo diễn Clooney nói trên Hollywood Reporter: "Âm nhạc là nhân vật, trung tâm của bộ phim, không chỉ làm nổi bật những khoảnh khắc đau buồn hay kinh hoàng mà còn mang cảm xúc xuyên suốt".

Nỗ lực của Thom và Desplat thực sự có hiệu quả ở một trong những bối cảnh lớn nhất phim. Sau khi trú ẩn trong chiếc xe kéo bỏ hoang trên lãnh nguyên vào một buổi tối, Augustine và Iris đột nhiên tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng. Băng nứt, nước tràn ra, xe kéo bắt đầu chìm xuống vực sâu. Dù có thể huy động cả dàn nhạc gồm 90 bộ phận, Desplat chỉ sử dụng giai điệu violin mang cảm giác lạnh lẽo, để phần còn lại cho thiết kế âm thanh.

Điều đó cũng phù hợp ý định của Thom. Thom nói: "Bạn có thể làm tất cả điều thú vị với âm thanh của băng vỡ. Có những vết nứt nhỏ, vết nứt khổng lồ, bùng nổ. Băng cũng tạo ra âm nhạc. Chúng tôi muốn truyền đạt ý tưởng băng đang nứt ra khắp nơi".

Tiếng băng vỡ trong 'The Midnight Sky' Tiếng băng vỡ trong "The Midnight Sky". Video: Netflix Queue.

Cuối cùng, hai gã khổng lồ âm thanh - với 26 đề cử Giải Oscar và bốn chiến thắng cho cả hai - đã đóng góp rất nhiều vào trải nghiệm tổng thể của The Midnight Sky. Thom nói: "Chúng tôi luôn cố gắng để đơn giản hóa mọi thứ nhất có thể. Phần lớn sự sáng tạo là tìm ra cái gì nên loại bỏ, cái gì thực sự quan trọng để tập trung".

Dương Trang (Theo Netflix Queue)