Ấm nước sôi đổ khiến bé 9 tháng tuổi bỏng nặng

TP HCMBé trai 9 tháng tuổi chập chững tập đi với tay kéo dây ấm siêu tốc làm nước sôi đổ lên mặt và cơ thể, bỏng khoảng 30% cơ thể.

Ngày 11/12, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bé nhập viện với vết bỏng khắp cơ thể, nhiều vùng nổi bóng nước, biểu hiện sốc với mạch nhẹ, huyết áp kẹp 80/60 mmHg, bỏng độ 2.

Các y bác sĩ truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, giảm đau và xử trí tổn thương. Sau đó bé điều trị tại khu hồi sức, chăm sóc vết thương bằng dung dịch sát trùng không gây đau và gạc sinh học giúp diệt khuẩn, tiêu mô hoại tử, kích thích tạo mô hạt, hạn chế dính khi thay băng. Kíp điều trị đồng thời theo dõi sát tình trạng mất dịch, nhiễm trùng, điều chỉnh điện giải và dinh dưỡng cho bé.

Theo bác sĩ Tiến, tai nạn nước sôi là một trong những loại bỏng thường gặp ở trẻ nhỏ, chủ yếu do trẻ hiếu động và người lớn lơ là. Khi nấu ăn hoặc đun nước, phụ huynh cần đặt ấm siêu tốc, nồi, chảo ngoài tầm với, tuyệt đối không để dây điện thả thấp. Trẻ dưới 3 tuổi phải luôn có người trông.

Khi trẻ bị bỏng, cần lập tức xối nước sạch mát liên tục để giảm tổn thương, sau đó đưa đi khám. Không thoa kem đánh răng, nước mắm, giấm hay các mẹo dân gian vì có thể làm vết bỏng nặng hơn và gây khó khăn cho điều trị.

Lê Phương