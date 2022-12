Âm mưu của người chồng hoàn hảo

IrelandSau khi trao nhau lời thề ước tại đám cưới, thời gian hạnh phúc nhất của cô dâu Mary Gough đã sớm thành bi kịch.

Mary Gough gặp Colin Whelan, nhà phân tích máy tính, lần đầu vào năm 1993 tại nơi làm việc. Colin là mối tình đầu của Mary.

Cặp đôi từng chia tay năm 1995 nhưng nhanh chóng hàn gắn. Hai năm sau, Colin mua một căn nhà trên phố Clonard ở thị trấn ven biển Balbriggan. Dọn về sống chung được một năm, cặp đôi đính hôn và làm đám cưới năm 2000. Nhưng chỉ 6 tháng sau lễ cưới, Mary đột ngột qua đời ở tuổi 27.

Colin và Mary trong đám cưới. Ảnh: NewsFile

Ngày 2/3/2001, Colin gọi cấp cứu, nói vợ bị ngã cầu thang vào sáng sớm. Trong cuộc gọi được ghi âm, người chồng 29 tuổi nói: "Tôi có thể làm gì? Tôi không nghĩ cô ấy còn thở. Cô ấy đang chảy rất nhiều máu mũi".

Khi xe cấp cứu đến nhà, Colin cho biết Mary đã tử vong. Nhân viên cấp cứu nhìn thấy cô nằm ở chân cầu thang, cố ép tim sau đó chuyển cô đến bệnh viện nhưng bác sĩ xác nhận đã chết trước đó.

Ban đầu, các nhân viên cấp cứu nghĩ rằng cái chết đột ngột của Mary là tai nạn, nhưng phát hiện cơ thể nạn nhân đã lạnh khi họ đến, thời gian tử vong không khớp với lời khai của người chồng. Họ báo cáo vụ việc cho cảnh sát.

Bị thẩm vấn, Colin cho biết nghe thấy tiếng vợ ngã xuống cầu thang và tìm thấy cô bất tỉnh ở phía dưới. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận thấy vết thương của Mary không phù hợp với việc ngã cầu thang. Báo cáo của nhà nghiên cứu bệnh học cho thấy nạn nhân bị sát hại bằng cách siết cổ, có một vết hằn dây nhỏ trên cổ cô. Lời nói dối bị lật tẩy, Colin trở thành nghi phạm chính của vụ án mạng.

Việc Colin bị nghi ngờ đứng sau vụ án giết vợ khiến nhiều người xung quanh ngỡ ngàng. Anh ta vốn được coi là người chồng yêu thương, quan tâm vợ và không phù hợp với hồ sơ của một kẻ sát nhân.

Bạn thân nhất của Mary, Sinead Byrne, nói: "Tôi chưa bao giờ thấy Colin có hành vi bạo lực. Tôi nghĩ anh ấy tốt bụng, đối xử rất tốt với Mary, có vẻ là người chồng hoàn hảo".

Nhưng bà Marie, mẹ của Mary, nghĩ rằng con gái trông không hạnh phúc trong ngày cưới và thậm chí còn đau khổ hơn khi trở về sau tuần trăng mật. Bà Marie nói: "Sau khi Mary đi trăng mật về, tôi thấy nó trầm tĩnh hơn, không ăn diện như trước và Colin dường như cũng thay đổi. Một tuần trước sự việc, tối nào Mary cũng gọi điện cho tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ nó hẳn đang cố nói với tôi điều gì đó nhưng không thể".

Cảnh sát phát hiện trên cơ thể Colin có vết xước vào ngày Mary qua đời. Khám nghiệm pháp y tại ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy bằng chứng phù hợp với suy đoán nạn nhân bị bóp cổ và sát hại gần cửa phòng ngủ. Thi thể cô được chuyển xuống chân cầu thang trước khi gọi cấp cứu.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy thắt lưng từ áo choàng tắm của Colin được dùng để sát hại Mary cùng với chiếc khăn tắm.

Khi kiểm tra máy tính của Colin, cảnh sát thấy tất cả lịch sử duyệt web và ổ cứng đã bị xóa sạch. May thay, chỗ làm của Colin có một bản sao lưu máy tính của tất cả nhân viên, từ đó cảnh sát phát hiện lịch sử tìm kiếm vào hai tháng trước đám cưới của anh ta.

Nhà chức trách cáo buộc, Colin đã nghiên cứu cách bóp cổ hoặc làm ngạt người khác. Anh ta cũng tìm kiếm thông tin về Henry Louis Wallace, sát nhân hàng loạt người Mỹ có phương thức gây án là bóp cổ nạn nhân mà không để lại dấu vết. Henry đã sát hại nhiều phụ nữ trong những năm 1990 bằng vỏ gối hoặc khăn tắm.

Tại nhà của cặp vợ chồng, các điều tra viên phát hiện bằng chứng cho thấy động cơ sát nhân. Colin ngoại tình với một phụ nữ ở xứ Wales trên phòng trò chuyện trực tuyến, hứa chuyển đến ở cùng bạn gái.

Tháng 6/2000, anh ta đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho cả hai vợ chồng trị giá 400.000 bảng Anh, kỳ hạn 10 năm. Cảnh sát tin rằng anh ta có ý đồ kiếm tiền bồi thường bảo hiểm từ "tai nạn" của vợ.

Colin bị buộc tội giết Mary, nhưng được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Anh ta không nhận tội.

Colin bị bắt lần đầu năm 2001. Ảnh: Courtpix

Sáu tháng sau, vào tháng 5/2002, Colin biến mất, bỏ xe gần vách đá, để lại chìa khóa xe và một chai rượu rỗng trên ghế phụ lái.

Anh ta cố gắng giả chết rồi trốn khỏi đất nước, nhưng không đánh lừa được cảnh sát. Nhà chức trách truy lùng Colin khắp nơi suốt 14 tháng, cuối cùng nhận được tin báo anh ta đang trốn ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha.

Tháng 7/2004, một người bạn cùng trường phát hiện Colin đang làm nhân viên pha chế tại một quán bar sang trọng khi đến đây du lịch. Anh ta dùng hộ chiếu giả và sống dưới danh tính khác. Colin trở thành người đầu tiên được dẫn độ thành công từ Tây Ban Nha sang Ireland.

Ngày 11/4/2005, bốn năm sau cái chết của Mary, Colin, 34 tuổi, bị đưa ra xét xử và thừa nhận tội ác trước tòa. Anh ta được cho là đã lên kế hoạch sát hại Mary trong một năm rưỡi.

Colin nhận án tù chung thân. Trước khi tuyên án, thẩm phán cho biết đây là "vụ giết người có tính toán và nhẫn tâm nhất" ông từng chứng kiến.

Nghe lời xin lỗi của con rể, bà Marie nói: "Hắn không cảm thấy hối tiếc vì những gì đã gây ra. Hắn chỉ thấy tiếc vì bị bắt. Chắc chắn hắn chưa bao giờ yêu Mary, hắn không bao giờ nghĩ cho ai khác ngoài bản thân".

Vụ án được dựng thành phim tài liệu tội phạm Getting Away with Murder: The Killing of Mary Gough, phát sóng hồi tháng 3.

