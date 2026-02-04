Âm mưu trả thù hèn hạ của tử tù trẻ tuổi nhất Hàn Quốc

Từ sinh viên gương mẫu, Jang Jae-jin lộ bộ mặt thật bạo lực, lên kế hoạch trả thù cả nhà bạn gái cũ chỉ vì bị chia tay, trở thành kẻ sát nhân trẻ nhất bị tuyên án tử hình ở Hàn Quốc.

Khoảng 17h40 ngày 19/5/2014, chuông cửa reo tại căn hộ tầng 4 ở thành phố Daegu, phía đông nam Hàn Quốc. Giọng nói trong hệ thống liên lạc nội bộ là của một người trẻ tuổi: "Xin chào, tôi đến để kiểm tra đường ống nước trong phòng tắm và phòng chứa lò sưởi hơi nước của ông bà".

Anh ta nói có sự cố ở tầng 8 nhưng chưa xác định được nguyên nhân nên đang phải kiểm tra toàn tòa nhà, việc kiểm tra sẽ không mất quá 10 phút.

Chủ căn hộ, ông Kwon 58 tuổi và bà Lee 48 tuổi, mở cửa cho người đàn ông tự xưng là thợ sửa ống nước. Anh ta bước vào phòng tắm liền kề phòng ngủ của cặp vợ chồng, nhìn quanh rồi rời đi trong 5 phút.

40 phút sau, khoảng 18h20, anh ta quay lại, nói phải kiểm tra thêm nhà vệ sinh. "Sửa chữa mất khá nhiều thời gian nhỉ", bà Lee nói. Chỉ giây lát sau, người đàn ông xịt sơn đen vào mặt bà, rút dao đâm vào đầu và tiếp tục đánh bằng búa.

Người chồng chạy vào khi nghe thấy tiếng la hét. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ông hoảng loạn cố gắng bỏ chạy. Khi đến cửa trước, kẻ tấn công tóm được ông.

Hai vợ chồng tử vong tại chỗ.

Jang Jae-jin bị cảnh sát áp giải đến thực nghiệm hiện trường vụ giết hại cha mẹ của bạn gái cũ tại một căn hộ ở quận Dalseo, Daegu, ngày 23/5/2014. Ảnh: News1

Gã bạn trai hai mặt

Người đàn ông đóng giả thợ sửa ống nước là Jang Jae-jin, 25 tuổi, sinh viên đại học ở Daegu. Sau khi giết cặp vợ chồng, hắn lấy điện thoại của bà Lee và gửi tin nhắn cho con gái bà, giục cô về nhà sớm. Cô con gái là bạn gái cũ của hắn.

Ở trường, Jang được biết đến là một sinh viên tài giỏi và hướng ngoại. Hắn điều hành một câu lạc bộ và giữ chức chủ tịch hiệp hội các câu lạc bộ của trường. Tháng 2/2014, Jang bắt đầu hẹn hò với Kwon, nữ sinh năm nhất 19 tuổi, khi cô tham gia câu lạc bộ của hắn. Mối quan hệ của họ chỉ kéo dài khoảng hai tháng.

Ngày 2/4/2014, Kwon quyết định chấm dứt mối quan hệ sau khi biết bị Jang nói xấu sau lưng với một người bạn của cô. "Tại sao anh lại nói xấu tôi với bạn tôi?", cô truy hỏi, nhưng nhận lại là 5 cái tát của Jang.

Khi Kwon ngừng trả lời điện thoại và từ chối gặp mặt, Jang bắt đầu đeo bám cô. Ngày 7/4, Jang tìm thấy Kwon trong khuôn viên trường và yêu cầu cô đi cùng đến bến xe để về nhà hắn. Kwon từ chối, sau đó bị Jang tát 15 lần, đá và giẫm lên người. Hắn lôi kéo cô về nhà tiếp tục đánh đập. Những vết thương của Kwon cần ba tuần điều trị y tế.

Khi biết chuyện con bị hành hung, bố mẹ Kwon liên lạc với bố mẹ Jang để yêu cầu can thiệp. Tin tức lan truyền trong trường, khiến Jang bị cách chức chủ tịch hiệp hội câu lạc bộ. Tức giận, hắn đến gần nhà bạn gái cũ để chặn đường cô nhưng không thành.

Trong lời khai sau đó, Jang nói rằng khi biết bị bố mẹ Kwon liên lạc với gia đình để thông báo về việc hắn cố tìm cách gặp Kwon, hắn đã quyết định giết họ.

Ác mộng trong căn hộ

Ngày 10/5/2014, Jang bắt đầu lên kế hoạch gây án. Hắn viết ra cách đột nhập căn hộ nhà Kwon và nơi mua hộp dụng cụ để đóng giả thợ sửa ống nước. Hắn chuẩn bị sơn xịt màu đen, dao, một túi bột mì để thấm máu trên sàn nhà, chất khử trùng và quần áo dự phòng. Hắn thậm chí còn viết một kịch bản trong sổ tay, ghi chi tiết những điều cần nói khi bấm chuông cửa.

Chiều 19/5, Jang cải trang thành thợ sửa ống nước đến nhà bạn gái cũ. Hắn đặt tất cả vật dụng đã chuẩn bị vào hộp dụng cụ. Trong thang máy, hắn chỉnh trang bề ngoài và tiếp tục học thuộc lòng lời thoại. Khi được cho vào nhà, Jang chỉ quan sát bên trong khoảng 5 phút, xác nhận chỉ có bố mẹ Kwon ở nhà. Cặp vợ chồng không hề nghi ngờ gì vì họ chưa từng thấy mặt Jang.

Sau khi sát hại bố mẹ Kwon, Jang lấy hai chai rượu soju từ tủ lạnh ra uống. Sau đó, hắn gửi tin nhắn qua ứng dụng KakaoTalk cho Kwon, giả làm mẹ cô để yêu cầu cô về nhà sớm.

Quá nửa đêm hôm đó Kwon mới về. Vừa bước vào, cô hét lên khi nhìn thấy bố đang chảy máu trong phòng khách, được phủ bằng một tấm chăn. Jang túm tóc Kwon kéo vào một căn phòng, nói rằng bố cô bị đánh ngất còn mẹ bị trói trong phòng khác. Trong năm tiếng giam cầm Kwon, hắn kể lể rất nhiều về mối quan hệ của họ và về việc bị cách chức chủ tịch hiệp hội câu lạc bộ.

Khi Kwon cố gắng báo cảnh sát, Jang ngăn cản và đoạt điện thoại. Kwon van xin được gặp bố mẹ, sau đó Jang dẫn cô vào phòng tắm, nơi mẹ cô nằm trong vũng máu.

Tin rằng bố có thể vẫn còn sống, Kwon khóc van xin Jang, hứa làm bất cứ điều gì để cứu bố. Nghe vậy, hắn kéo cô trở lại phòng khách, tấn công tình dục. Đến lúc đó Kwon mới nhận ra rằng bố cũng đã bị sát hại.

Cú sốc khiến Kwon cuồng loạn, tự làm hại bản thân và cố chạy trốn. Jang nhốt cô trong căn hộ rồi về nhà. Cuối cùng, Kwon nhảy từ ban công xuống. May mắn thay, một nhân viên bảo vệ tại khu chung cư đã phát hiện cô ngã vào bồn hoa và gọi cảnh sát. Kwon sống sót nhưng bị gãy xương chậu, chân và tổn thương não, cần điều trị 112 ngày tại bệnh viện.

Nhà chức trách đưa thi thể hai nạn nhân của Jang Jae-jin rời khu chung cư ở quận Dalseo, Daegu, ngày 20/5/2014. Ảnh: Yonhap

Kẻ ác không hối hận

Trong khi đó, trên đường về, Jang ghé vào cửa hàng tạp hóa, mua rượu, đồ ăn vặt và một con dao. Hắn uống rượu rồi ngủ thiếp đi.

Khoảng 13h ngày 20/5, cảnh sát bắt Jang tại nhà. Hắn được xác định là nghi phạm chính dựa trên lời khai của Kwon.

Khi được hỏi tại sao lại mua rượu và dao sau vụ giết người, Jang nói với các điều tra viên: "Tôi định tự thú sau khi uống rượu ở nhà lần cuối, nhưng cảnh sát đã đến và bắt tôi". Ban đầu, hắn từ chối giải thích lý do mua dao. Sau khi cảnh sát cho xem đoạn video từ camera giám sát ghi lại giao dịch ở cửa hàng tạp hóa, hắn mới nói định dùng nó để tự sát.

Tuy nhiên, Kwon sau đó làm chứng rằng Jang đã nói định giết bạn bè của cô, cho thấy kế hoạch tàn bạo có thể không chỉ dừng lại ở bố mẹ Kwon.

Jang Jae-jin bị áp giải đến đồn cảnh sát vì nghi giết cha mẹ của bạn gái cũ, ngày 20/5/2014. Ảnh: Joongang Ilbo

Trước mặt bạn bè và người quen, Jang thể hiện vẻ năng động và lạc quan, là sinh viên kiểu mẫu có khả năng lãnh đạo. Nhưng cuộc đánh giá tâm thần do tòa án yêu cầu đã vẽ nên hình ảnh Jang hoàn toàn khác: một kẻ bị ám ảnh bởi dục vọng cá nhân, thờ ơ với người khác và phản ứng dữ dội trước những lời chỉ trích.

Tại phiên tòa xét xử, Jang đổ lỗi cho nạn nhân "nếu Kwon chịu nói chuyện trước đó thì vụ án đã không xảy ra" và nói với các thẩm phán rằng "sẽ chấp nhận án tù chung thân mà không phàn nàn". Tòa án nhận định lời nói của hắn sáo rỗng và giả dối.

Trước phiên tòa, Jang không hề gửi bất kỳ lá thư bày tỏ hối hận nào, mãi sau mới nộp bức thư dài 60 trang, nhưng sự thay đổi đột ngột này hầu như không ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án. Jang bị kết án tử hình vào ngày 19/9/2014.

Tòa án Tối cao đã giữ nguyên bản án vào năm 2015. Phán quyết này rất hiếm ở một quốc gia đã không thi hành án tử hình trong nhiều thập kỷ.

Các thẩm phán nêu bốn lý do: tội ác được lên kế hoạch tỉ mỉ và ra tay cực kỳ tàn ác; thiệt hại gây ra cho các nạn nhân là không thể khắc phục; Jang không thể hiện sự hối hận chân thành; nguy cơ tái phạm rất cao.

Jang trở thành người trẻ nhất bị kết án tử hình trong lịch sử Hàn Quốc. Hắn vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù Daegu, bản án chưa được thi hành.

Tuệ Anh (theo Joongang Ilbo, ChannelA)