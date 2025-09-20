Kế hoạch phóng hỏa để cướp con của cô em họ bất thường

MỹLuz Cuevas được thông báo con gái sơ sinh Delimar Vera đã chết trong vụ cháy nhà, nhưng sự thật là cô bé bị bắt cóc và được nuôi cách nhà chỉ khoảng 24 km.

Tối 15/12/1997, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở Philadelphia, nơi Luz Cuevas sống cùng chồng Pedro Vera và con gái Delimar Vera 10 ngày tuổi. Chỉ trong vài phút, đứa trẻ biến mất.

Trong các cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó, Luz cho biết đã nói với lực lượng phản ứng đầu tiên rằng cô chạy đến cũi định bế con ra nhưng đứa trẻ không có ở đó.

Theo chính quyền, giấy chứng tử của Delimar không bao giờ được cấp vì không tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng nguyên nhân là sức tàn phá của vụ hỏa hoạn, được báo cáo do "sử dụng dây điện nối dài tự chế không đúng cách". Văn phòng giám định y khoa kết luận đứa trẻ sơ sinh đã "bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn".

Ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn năm 1997. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Luz nghi ngờ có người đã bắt cóc con gái cô. Cảnh sát và lính cứu hỏa nói "có lẽ do cô quá lo lắng", nhưng Luz chưa bao giờ ngừng tin rằng Delimar vẫn còn sống. Hóa ra cô đã đúng.

Cuộc hội ngộ định mệnh

Ngày 24/1/2004, khi dự tiệc sinh nhật con của người họ hàng bên nhà chồng, Luz thấy một bé gái vô tình chắn đường mình.

"Cô bé đi trước mặt tôi. Tôi nhìn cô bé. Cô bé nhìn tôi. Tôi nói với em gái 'đó là con gái chị'", Luz kể với NBC10 vào tháng 3/2004. Em gái trấn an Luz, khuyên cô bình tĩnh tìm bằng chứng.

Như một chuyên gia về tội phạm, Luz vờ phát hiện kẹo cao su dính trên đầu cô bé và cắt 5 sợi tóc, gói vào khăn ăn, cho vào túi nylon. Cô biết cần tóc để lấy mẫu ADN qua chương trình truyền hình.

Luz đến văn phòng chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Sau nghi ngờ ban đầu, họ bị thuyết phục bởi "trực giác người mẹ" của Luz và thay mặt cô liên hệ với cảnh sát Philadelphia. Họ cũng liên lạc với chính quyền ở New Jersey - nơi đứa trẻ đang sống với người phụ nữ mà cô bé nghĩ là mẹ mình - để xét nghiệm ADN.

Ngày 1/3/2004, Luz nhận thông báo rằng bé gái trong bữa tiệc chính là Delimar. Cô hét lên vì hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Carolyn Correa, 42 tuổi, em họ xa của Pedro Vera, đến đồn cảnh sát Philadelphia đầu thú. Cô ta bị buộc tội bắt cóc, phóng hỏa, tấn công, che giấu tung tích trẻ em và can thiệp vào quyền nuôi con.

Luz Cuevas hạnh phúc sau khi tìm được con gái bị bắt cóc khi mới 10 ngày tuổi. Ảnh: Polaris

Chuyện gì đã xảy ra với bé Delimar?

Cảnh sát cho biết, Carolyn đến thăm nhà Pedro và Luz vào tối 15/12/1997, bế Delimar ra khỏi cũi và châm lửa đốt phòng ngủ của cô bé để che đậy dấu vết.

Luz kể rằng Carolyn đã lên lầu để sử dụng phòng tắm. Khoảng 10 phút sau khi cô ta đi xuống, Luz nghe thấy một tiếng nổ lớn từ tầng hai. Khi cô chạy lên, khói và lửa bốc ra từ phòng của Delimar. Luz thấy cũi em bé trống không và cửa sổ mở toang.

Luz, người Puerto Rico, cho biết đã cố nói với lính cứu hỏa bằng tiếng Tây Ban Nha rằng con gái cô không có trong phòng nhưng không ai lắng nghe. Nhà chức trách cho rằng có thể đã có "rào cản ngôn ngữ" khiến những người ứng cứu đầu tiên không hiểu hết những gì Luz nói.

Luz đã đệ đơn kiện chính quyền thành phố Philadelphia và nhiều quan chức, cáo buộc rằng quyền được đối xử công bằng của gia đình mình bị xâm phạm. Đơn kiện bị bác bỏ vào năm 2006.

Trong khi đó, Carolyn đổi tên đứa trẻ thành Aaliyah Hernandez (theo tên một ngôi sao nhạc pop) và nuôi như con mình cách đó chỉ khoảng 24 km tại New Jersey. Cô bé học trường tư và làm người mẫu, đóng quảng cáo.

Trong ký ức của Delimar, Carolyn là bà mẹ đơn thân thường xuyên vắng nhà, làm việc nhiều giờ liền ở một hiệu thuốc. Delimar nói Carolyn có cá tính mạnh mẽ, đôi khi tàn nhẫn, đánh con bằng thắt lưng. Tuy nhiên, bạn trai sống cùng Carolyn mới là nỗi ám ảnh của Delimar, "đó là một kẻ tâm thần và rất xấu xa".

Sau khi Luz tìm thấy Delimar, các thành viên trong gia đình Vera cho biết từng nghi ngờ cô bé không thực sự là con của Carolyn. "Đó là một câu chuyện điên rồ, như phim vậy. Chúng tôi đã kể với anh họ Pedro về chuyện này, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi không biết tại sao", em họ Alison Vera nói với tờ Courier Post.

Theo Pedro, Carolyn đã giới thiệu Aaliyah với anh ta tại bữa tiệc sinh nhật năm 2004 nơi Luz gặp lại con. "Tôi có cảm giác đó là con gái tôi vì con bé trông giống tôi. Nhiều năm trôi qua, tôi nghĩ con bé đã chết rồi", Pedro nói với NBC10.

Cuộc đoàn tụ với gia đình

Theo AP, Luz và Pedro được trao quyền nuôi con gái hợp pháp vào ngày 5/3/2004. Ba ngày sau, Luz đón Delimar từ văn phòng dịch vụ gia đình của tiểu bang tại hạt Burlington, New Jersey.

Thời điểm đó, Luz có hai con trai từ mối quan hệ trước đó và một con trai 4 tuổi với Pedro, nhưng cặp đôi không còn ở bên nhau nữa. Cả hai chia sẻ quyền nuôi con, Delimar sống với mẹ.

Theo luật sư của Carolyn, Delimar đã hét lên khi các nhân viên phúc lợi trẻ em đến đón cô bé từ văn phòng luật sư và đưa đi khỏi người phụ nữ mà cô bé nghĩ là mẹ mình suốt 6 năm. Tuy nhiên, luật sư của Luz cho biết, khi được đoàn tụ với bố mẹ ruột sau phiên tòa, Delimar trông vui vẻ và sôi nổi, ôm hôn mẹ.

Trở về nhà với ba anh em trai, Delimar nói với các phóng viên: "Cháu cảm thấy như đang ở nhà thực sự của mình".

Delimar Vera bên bố Pedro và em trai Samuel khi về nhà mới, tháng 3/2004. Ảnh: EPA

Chia sẻ trên chương trình Good Morning America, Luz kể Delimar đã gọi mẹ và chấp nhận cô.

Động cơ bắt cóc của Carolyn

Tháng 2/2005, Carolyn không nhận tội nhưng chấp nhận hình phạt với các cáo buộc bắt cóc, can thiệp vào quyền nuôi con.

Tại phiên tòa tuyên án vào tháng 9/2005, luật sư bào chữa khẳng định Carolyn mắc chứng loạn thần khiến cô tin rằng đã mang thai và thực sự nghĩ Delimar là con mình.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Carolyn xin lỗi vì "sự nhầm lẫn" và nói với thẩm phán rằng Pedro đã trao đứa bé cho cô. "Tôi yêu con bé như con ruột. Tôi thực sự tin rằng con bé là con của tôi", Carolyn nói.

Thẩm phán tuyên án Carolyn từ 9 đến 30 năm tù, cho rằng cô ta chưa bao giờ thừa nhận hành vi sai trái. Thẩm phán cũng nói nếu Carolyn có đồng phạm, thì người đó vẫn chưa được xác định. Các điều tra viên tin rằng cô ta phụ trách đưa Delimar ra khỏi nhà, nhưng công tố viên cho biết không có bằng chứng để truy tố bất kỳ ai khác.

Về những gì Carolyn cáo buộc trước tòa, Pedro nhận xét đó là "những điều điên rồ".

Trong một cuộc phỏng vấn tại nhà tù năm 2005, Carolyn cho biết bản thân là "một người giàu tình yêu thương", không phải là quái vật như người khác mô tả. Carolyn được ân xá vào tháng 3/2013.

Phía sau 'kết thúc có hậu'

Câu chuyện về vụ bắt cóc Delimar bùng nổ trên các kênh tin tức trong nước và quốc tế, được dựng thành phim truyền hình Little Girl Lost năm 2008. Nó được ca ngợi là một kết thúc có hậu, một cuộc hội ngộ kỳ diệu và minh chứng cho tình yêu của người mẹ. Nhưng sự thật đen tối và khó khăn hơn nhiều.

Năm 6 tuổi, Delimar phải bắt đầu lại hoàn toàn, với bố mẹ mới và anh em mới, ở một thành phố mới, trường học mới, ngôn ngữ mới (bố mẹ ruột không nói tiếng Anh còn Delimar không nói tiếng Tây Ban Nha), thậm chí là một cái tên mới.

Delimar thừa nhận việc chuyển về sống với mẹ ruột không hề dễ dàng, và lúc đầu cô "ghét" cái tên Delimar. Trong một thời gian dài, Delimar nghĩ rằng cuộc sống mới chỉ là tạm thời, cô sẽ quay lại với gia đình cũ, dù ký ức về Carolyn không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Delimar nhận được nhiều sự quan tâm từ chính quyền, truyền thông và công chúng nhưng không có sự hỗ trợ nào về tâm lý.

Mẹ con Luz và Delimar trong đám cưới năm 2018. Ảnh: Instagram

Năm 12 tuổi, mối bất hòa với Luz khiến Delimar suy sụp và rơi vào trầm cảm, nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Cô thử chuyển đến sống với bố, rồi bỏ đi sau khi cãi vã. Delimar làm nhiều việc lặt vặt và phải chuyển hết nơi này đến nơi khác. Năm 19 tuổi, cô sống với một người bạn trai vũ phu.

Năm 20 tuổi, Delimar thoát khỏi mối quan hệ độc hại đó và bắt đầu ổn định cuộc sống. Cô kết hôn với một ông bố đơn thân vào năm 2018. "Những trải nghiệm khiến tôi bảo vệ gia đình mình hơn", cô chia sẻ năm 2024.

Bố Delimar sống ở Puerto Rico, nhưng thường xuyên gọi điện nói chuyện với cô hàng giờ. Cô và mẹ thường đi nghỉ cùng nhau và trò chuyện nhiều lần mỗi tuần. Còn ba anh em trai là "những người bạn thân nhất" của Delimar.

Tuệ Anh (theo ENews, The Guardian)