Âm mưu dụ thiếu nữ của hai kẻ ám ảnh tình dục

CanadaKim Proctor, 18 tuổi, coi Kruse Wellwood và Cameron Moffat là bạn, thường tâm sự trên mạng, cho đến khi hai thiếu niên này lộ mặt thật "ác quỷ".

Tối 19/3/2010, Kruse Wellwood, 16 tuổi, gửi tin nhắn cho Kim Proctor: "Này, tôi tưởng bạn phải trông trẻ chứ? Bạn xong việc sớm à?".

Kruse không nhận được hồi âm. Nhưng nam sinh này vốn cũng chẳng hề mong đợi. Tin nhắn đó chỉ là vỏ bọc.

Kruse biết Kim không bao giờ đến được chỗ làm. Cô đang ở ngay trong nhà Kruse cùng hắn và bạn thân tên Cameron Moffat, 17 tuổi. Nữ sinh bị trói, đánh đập và cưỡng hiếp, sau đó thi thể bị nhét vào tủ đông.

Bộ đôi rắc rối

Kim 18 tuổi, thường xuyên bị bạn học bắt nạt và mắc chứng rối loạn thiếu tập trung. Bố mẹ chuyển Kim đến Trung học Pacific - ngôi trường tập trung nhiều trẻ có vấn đề ở thị trấn Langford, British Columbia.

Kruse sống cùng mẹ ở Langford và cũng học tại Trung học Pacific. Hắn là con trai của tội phạm đã tấn công tình dục và sát hại một thiếu nữ 16 tuổi vào năm 2001, bị kết án chung thân không được ân xá trong 15 năm. Bản thân Kruse dính líu đến nhiều vụ việc, từ hút cần sa đến ăn cắp tiền trong hộp thư.

Tháng 2/2009, Kruse đăng một bài viết trên blog WordPress có tiêu đề "Dấu hiệu cảnh báo sớm của một kẻ giết người hàng loạt". Kruse liệt kê những đặc điểm chung bao gồm ngược đãi động vật, say mê lửa, thích phim khiêu dâm khổ dâm. "Điều kỳ lạ là tôi đáp ứng tất cả 14 tiêu chí", Kruse viết.

Kruse và Cameron trở thành bạn thân vì cùng không thích một giáo viên. Trong khi Kruse gầy gò và thông minh, Cameron to lớn, chậm chạp và mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Cameron kháng cự tư vấn và điều trị bằng thuốc, nổi cơn thịnh nộ ở nhà và tự hại để giải tỏa căng thẳng. Hắn còn mang theo dao đến lớp, hành xử hung hăng.

Kruse là đứa trẻ duy nhất có vẻ thấu hiểu Cameron. Bộ đôi cùng trốn học, hút cần sa, chơi World of Warcraft - game nhập vai trực tuyến - và lướt các trang web khiêu dâm. Dù thường xuyên có hành vi bất hảo, họ chưa bao giờ bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng.

Kruse Wellwood (trái) và Cameron Moffat. Ảnh: CBC

Quan hệ tay ba

Năm 2009, Kim, Kruse và Cameron cùng chơi trong một nhóm nhỏ ở Trung học Pacific, lang thang khắp chốn rồi đến khuya lại tiếp tục tán gẫu và tán tỉnh nhau trên mạng MSN.

Kim hẹn hò với Zach, một thành viên đặc biệt thân thiết với Kruse trong nhóm. Nhưng mối tình tuổi teen kết thúc sau vài tháng. Kim suy sụp và tìm kiếm sự an ủi từ bạn bè, bao gồm Cameron và Kruse, trên mạng. Trong một lần trò chuyện, Cameron thừa nhận thích Kim.

Nhưng Kim quan tâm đến Kruse hơn. Hai người trở nên thân thiết sau những lần nhắn tin và trò chuyện. Vì Kruse vẫn còn thân thiết với Zach, Kim nói với bạn thân tên Samantha Kennedy rằng hẹn hò với Kruse dường như là một cách để giảm bớt nỗi đau bị Zach chia tay. "Nếu cậu không thích anh ta thì đừng nên gieo rắc hy vọng", Samantha khuyên.

Trên mạng, Kim và Kruse tâm sự về những nỗi bất an mà họ không thể chia sẻ trực tiếp, trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau.

Nhưng cuộc sống thực tế của Kruse và Cameron ngày càng tăm tối. Bạn bè kể lại rằng nghe thấy Cameron la hét với gia đình ở nhà, còn Kruse hoàn toàn không chịu sự giám sát nào từ người mẹ đơn thân.

Kế hoạch giăng bẫy

Ngày 18/3/2010, Kruse nhắn tin hỏi kế hoạch ngày mai của Kim. Sau khi biết cô phải trông trẻ lúc 15h, hắn hẹn gặp để nói chuyện về Zach trước giờ làm của Kim.

Kim bảo Kruse gọi cho mình. Hắn bí mật cài máy cho Cameron để nghe lén cuộc gọi. Trong lúc Kruse và Kim nói chuyện, đôi bạn thân nhắn tin cho nhau, hào hứng vì tưởng tượng tàn bạo sắp thành hiện thực.

"Mày nên trói cô ta và không để cô ta sống", Cameron đề nghị. "Đó là những gì tao định làm nhưng trước tiên tao phải khiến cô ta phê thuốc và có thể dụ dỗ cô ta", Kruse đáp lại.

Khoảng 10h30 ngày 19/3/2010, Kim đi xe buýt đến chỗ hẹn, Kruse và Cameron đã chờ sẵn. Cameron vừa mua xong xăng, định dùng để đốt xác Kim. Ba người trò chuyện một lúc, rồi đi đến nhà Kruse.

Vào sáng sớm hôm đó, Kruse đã bàn với Cameron rằng sẽ dùng mật mã "Tôi nghĩ tôi sẽ làm món mì ống và phô mai" - khi hắn sẵn sàng tấn công.

Ngay sau khi đến nhà, bộ đôi đánh Kim, trói tay và mắt cá chân... Họ làm nhục thi thể và phân xác nạn nhân bằng dao, sau đó cho vào tủ đông trong gara.

Kim Proctor đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp trung học khi bị sát hại. Ảnh: Vanity Fair

Tại một thời điểm nào đó giữa cuộc tra tấn, có thể khi Kim vẫn còn sống, Kruse ngồi vào máy tính và gửi cho cô tin nhắn cuối cùng, định dùng làm bằng chứng ngoại phạm. Thấy Kruse xuất hiện trên mạng, một người bạn nhắn tin xin lời khuyên nhưng không thấy hắn trả lời. 8 phút sau, Kruse mới hồi âm với nội dung kỳ lạ: "Xin lỗi, tủ đông cứ nhảy lung tung".

Tối đó, Cameron nhắn tin cho bạn gái cũ, rủ cô lẻn ra khỏi nhà và đến nhà Kruse cùng hắn. Tuy nhiên, cô gái không đến.

Sáng 20/3, Kruse và Cameron bỏ xác Kim vào túi đựng khúc côn cầu, đi xe buýt đến Đường mòn Galloping Goose. Họ vào rừng, dừng chân dưới một cây cầu, đổ xăng lên túi và châm lửa. Trong lúc đó, Kruse lấy điện thoại ra nhắn tin.

Sau khi xử lý thi thể, Kruse hẹn hò tại nhà với một cô gái như không có chuyện gì xảy ra. Cameron ăn trưa với bà và mẹ, rồi được đưa đi mua trò chơi điện tử.

Lời thú nhận trực tuyến

Mẹ Kim nghi ngờ con gái gặp chuyện chẳng lành ngay khi gọi cho cô vào chiều 19/3 và được chuyển thẳng đến hộp thư thoại. "Điện thoại bị tắt nên tôi biết có chuyện chẳng lành", bà nói với cảnh sát.

Khoảng 19h ngày 20/3, một thanh niên tình cờ phát hiện thi thể cháy đen khi hút cần sa với bạn bè dưới cầu Galloping Goose. Hồ sơ nha khoa nhanh chóng xác nhận đó là Kim.

Đối với các vụ án liên quan đến thanh thiếu niên, thế giới trực tuyến "có giá trị hơn bao giờ hết". "Mọi người có xu hướng tự do hơn trên mạng, đặc biệt là giới trẻ, họ không cảm thấy có bất kỳ hậu quả nào hay bị ai đó theo dõi", hạ sĩ Darren Lagan, phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), cho biết.

Khi bạn bè và gia đình Kim lập một trang Facebook công khai để tưởng nhớ cô, người truy cập bắt đầu trao đổi manh mối và giả thuyết về hung thủ. Cảnh sát theo dõi chặt chẽ trang này cũng như các trang Facebook công khai khác.

Khi các cuộc thảo luận về cái chết của Kim tràn ngập thị trấn và các bản tin địa phương, Kruse ngày càng hoang tưởng về việc để lại các bằng chứng trực tuyến. Nhưng hắn không thể cưỡng lại sự thôi thúc chia sẻ câu chuyện với một người mà hắn tin tưởng. Kruse sợ sử dụng MSN, nhưng nghĩ rằng nhật ký trò chuyện trong World of Warcraft ít có khả năng được lưu lại.

Ngày 23/3, Kruse nhắn qua MSN cho bạn gái trong game rằng có chuyện gấp muốn nói, nhưng phải nói qua kênh chat của World of Warcraft. Khi vào game, hắn thú nhận tội ác. Trở lại MSN, Kruse gửi cho bạn gái các đường link dẫn đến bản tin. Cô gái bị sốc, nhưng trả lời "Em sẽ luôn ở đây, bất kể anh làm gì" khiến Kruse rất hài lòng.



Theo lời khai với cảnh sát của cô bạn gái, Cameron đã vào mục trò chuyện trên World of Warcraft và xác nhận câu chuyện của Kruse.

Sát thủ trả giá

Sau vụ án, Kruse vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở trường, nhưng không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình được lâu. Một nam sinh cho biết Kruse đã nói "Tôi mừng vì cô ta đã chết. Tôi ghét cô ta".

Cameron và Kruse thường xuyên trò chuyện trên MSN về cuộc điều tra đang diễn ra. "Vì chúng ta đã giết đồ khốn đó và không quá khó khăn, chúng ta nên làm lại!", Cameron viết cho Kruse vào ngày 25/3.

Khi bị thẩm vấn, Kruse và Cameron thừa nhận gặp Kim sáng hôm đó nhưng khẳng định cô đã rời đi sớm để đến trường.

Không lâu sau, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để nhận được quyền theo dõi và phân tích các hoạt động trực tuyến của Kruse và Cameron. Cảnh sát theo dõi chặt chẽ bộ đôi, đặt thiết bị nghe lén tại nhà, điện thoại di động, và cả nơi họ thường tụ tập trong công viên.

Thông qua phân tích pháp y máy tính và điện thoại di động của họ, cảnh sát phát hiện các kết quả tìm kiếm trên Google và Wikipedia, cùng các bản ghi chép tin nhắn cũ.

Cameron Moffat (trái) trong phòng thẩm vấn. Ảnh: CBC

Ngày 18/6/2010, Kruse và Cameron bị bắt vì tội giết Kim. Theo cảnh sát, cả hai đều cực kỳ bình tĩnh. Để tránh bị xét xử trước tòa, cả hai nhận tội giết người cấp độ một và xâm phạm thi thể.

Bất chấp tuổi tác, thẩm phán ra phán quyết rằng Kruse và Cameron nên bị kết án như người trưởng thành và danh tính của họ không nên được bảo vệ theo Đạo luật Tư pháp Hình sự dành cho thanh thiếu niên.

Trong phiên tòa tuyên án, các công tố viên đã cho phát đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Cameron và Kruse khi cả hai được xe cảnh sát chở đến tòa lần đầu tiên vào tháng 6. Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy bộ đôi cười đùa, bàn luận về tóc tai và giày dép của mình, xem nhẹ những cáo buộc chống lại họ.

Tháng 4/2011, cả hai bị tuyên án tù chung thân không ân xá trong 10 năm.

Trong phiên điều trần để quyết định Kruse và Cameron có bị chuyển đến cơ sở giam giữ dành cho người trưởng thành hay không, các báo cáo tâm lý học cho thấy khả năng bộ đôi tái phạm là rất cao. Kruse được mô tả là kẻ bạo dâm thuộc loại hiếm gặp, nhất là đối với độ tuổi còn quá trẻ.

Bố mẹ Kim muốn cả hai đền mạng vì tội ác, nhưng ở Canada không có án tử hình. "Giống như khi một con vật bị bệnh, bạn phải kết liễu chúng. Hai kẻ này thậm chí còn không phải là con vật. Tôi không thích dùng từ đó vì Kim rất yêu động vật. Hai kẻ này là quái vật", mẹ Kim nói.

Thẩm phán tuyên bố cả hai sẽ thụ án tại cơ sở dành cho người trưởng thành vì có chương trình điều trị tội phạm tình dục toàn diện hơn.

Ngày 24/9/2025, Hội đồng Ân xá Canada từ chối đề nghị ân xá của Kruse, cho biết khoảng 100 bức vẽ đồi trụy đã được tìm thấy trong phòng giam của hắn, mô tả hành vi lạm dụng tình dục và tra tấn phụ nữ và trẻ em. Cameron cũng bị từ chối ân xá hai lần vào tháng 11/2024 và tháng 5/2025.

Tuệ Anh (theo Vanity Fair, Global News, CBC)