Âm mưu 'đóng vai người hùng' của kẻ thân tín hại chết tỷ phú

MonacoMuốn được coi trọng, y tá riêng Ted Maher dàn dựng vụ đột nhập để tự biến mình thành anh hùng cứu ông trùm ngân hàng Edmond Safra, nhưng kế hoạch đổ bể.

Ted Maher sinh năm 1958 ở New York, xuất thân từ tầng lớp lao động. Vì không có tiền học đại học, Ted gia nhập quân đội, trở thành quân y trong Lực lượng Đặc biệt, sau đó là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ.

Sau khi xuất ngũ, Ted theo học ngành điều dưỡng, lấy vợ sinh con. Anh ta làm việc tại khoa chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Columbia-Presbyterian ở New York.

Trong ca trực, Ted tìm thấy một chiếc máy ảnh bị thất lạc của đôi vợ chồng vừa chào đón cặp song sinh. Vì họ đã được xuất viện, anh ta gửi lại máy ảnh cho họ kèm lời chúc mừng. Tình cờ, mẹ đỡ đầu của hai đứa trẻ là Adriana Elia, con gái của Lily Safra, vợ tỷ phú Edmond Safra.

Edmond Safra sinh năm 1932 tại Lebanon, là một trong những chủ ngân hàng tư nhân có ảnh hưởng lớn đến nền tài chính quốc tế. Ông Safra thành lập Ngân hàng Phát triển Thương mại (TDB) và Ngân hàng Cộng hòa Quốc gia New York (RNBNY), phục vụ các khách hàng giàu có trên toàn thế giới và phát triển các doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD.

Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe của Safra suy giảm do mắc bệnh Parkinson và được một nhóm điều dưỡng riêng chăm sóc 24/24.

Cái chết đột ngột vì hỏa hoạn của ông Edmond Safra được thuật lại trong phim tài liệu Murder in Monaco. Ảnh: Netflix

Khi gia đình Safra nghe về cử chỉ tốt đẹp của Ted và biết rằng anh ta có cả kinh nghiệm trong ngành điều dưỡng và quân đội, họ đã đề nghị anh ta gia nhập đội ngũ y tế riêng của ngài tỷ phú. Ted sẽ kiếm được hơn 200.000 USD một năm, nhưng phải đi lại giữa New York và nơi ở của Safra tại Monaco.

Dù phải xa gia đình trong thời gian dài, Ted nhận lời vì mức lương quá hấp dẫn. Hè 1999, anh ta bay đến Monaco để bắt đầu sự nghiệp mới.

Đêm hỗn loạn trong 'pháo đài'

Safra tin rằng ông có những kẻ thù quyền lực do các mối quan hệ hợp tác kinh doanh. Vì vậy, tỷ phú đã tạo ra nơi trú ẩn an toàn ở Monaco dưới dạng một căn hộ áp mái bất khả xâm phạm, được trang bị hệ thống an ninh hiện đại bậc nhất. Căn hộ chiếm trọn hai tầng trên cùng của tòa nhà theo phong cách Belle Époque, có kính chống đạn và cửa chớp bằng thép ở mọi cửa sổ.

Safra còn có đội ngũ vệ sĩ được đào tạo bởi cơ quan tình báo Israel. Tuy vậy, vợ chồng ông cảm thấy rất an toàn ở căn hộ này nên đội ngũ vệ sĩ thường được phép ngủ lại tại bất động sản khác của họ, cách đó 16 km.

Tối 2/12/1999, Ted và một y tá khác, Vivian Torrente, được giao nhiệm vụ cho Safra uống thuốc và túc trực bên giường bệnh trong khi ông ngủ.

Những gì thực sự xảy ra trong vài giờ tiếp theo vẫn chưa rõ ràng và còn gây nhiều tranh cãi. Nhưng theo lời kể của Ted, rạng sáng 3/12, anh ta đang ngồi ở bàn làm việc tại quầy y tá thì bị hai người đàn ông bịt mặt tấn công. Sau khi bị đánh vào đầu, Ted cố gắng chống trả nhưng bị đâm nhiều nhát rồi mất ý thức.

Tỉnh lại sau vài phút, những kẻ bịt mặt đã biến mất, Ted vội vã chạy đến phòng của Safra. Anh ta hướng dẫn Safra và y tá Vivian rút lui vào phòng tắm, nơi được dùng làm phòng trú ẩn an toàn, và đưa cho họ điện thoại di động của mình để gọi cứu viện. Trong khi đó, Ted châm lửa vào một mẩu khăn giấy trong thùng rác để kích hoạt chuông báo cháy và báo động cho chính quyền.

Sau đó, anh ta đi đến sảnh tòa nhà để thông báo cho bảo vệ về vụ đột nhập và tìm kiếm sự giúp đỡ cho những vết thương trên người. Khi được đưa đến bệnh viện, Ted tin rằng cảnh sát đang đến để giúp đỡ Safra và Vivian.

Nhưng thực tế không phải vậy. Ngọn lửa trong thùng rác nhanh chóng lan rộng, Safra và Vivian bị mắc kẹt trong phòng tắm mà không ai đến giúp đỡ, dù đã gọi điện thoại cầu cứu.

Căn hộ áp mái bị cháy rụi của ông trùm ngân hàng Edmond Safra vào ngày 3/12/1999 tại Monte Carlo, Monaco. Ảnh: AP

Do một loạt hiểu lầm và khó khăn trong việc đột nhập căn hộ được bảo vệ nghiêm ngặt, phải mất vài giờ kể từ lúc Ted được đưa đến bệnh viện cho đến khi cơ quan chức năng tiếp cận được Safra và Vivian.

Trưởng bộ phận an ninh của Safra đã cố gắng can thiệp và xông lên căn hộ, nhưng bị cảnh sát bắt vì nghi liên quan đến vụ việc. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, Safra và Vivian đã chết vì ngạt khói.

Kịch bản người hùng

Cái chết của Safra gây chấn động giới ngân hàng quốc tế và làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc liệu ông có bị nhắm mục tiêu vì các hoạt động kinh doanh hay không.

Nhiều tuần sau cái chết của Safra, một giả thuyết về nguyên nhân vụ cháy được đưa ra. Theo chính quyền Monaco, không có "âm mưu phức tạp" nào đằng sau vụ hỏa hoạn, không có kẻ đột nhập nào, Ted phải chịu trách nhiệm về toàn bộ vụ việc.

Cảnh sát cáo buộc Ted đã dàn dựng vụ đột nhập và phóng hỏa, tự gây ra những vết thương, để có thể trở thành người hùng cứu sống Safra. Lý do là anh ta ghen tỵ với 7 y tá khác của Safra và hy vọng giành được sự coi trọng của ông chủ. Thật không may, mọi việc không diễn ra theo kế hoạch của Ted.

Nhà chức trách cho biết Safra và y tá Vivian lẽ ra có thể thoát khỏi đám cháy nhưng vẫn ở lại bên trong phòng tắm bị khóa vì vị tỷ phú lo sợ những kẻ tấn công vẫn còn ở bên trong căn hộ.

Sau khi bị bắt, Ted ký vào bản thú tội thừa nhận rằng kế hoạch đã đi chệch hướng, dẫn đến cái chết của Safra. Anh ta còn cùng nhà chức trách đi bộ quanh căn hộ bị cháy rụi, kể lại chi tiết từng hành động của mình.

Ted bị tạm giam ba năm trước khi vụ án được đưa ra xét xử vào năm 2002. Trước tòa, anh ta thừa nhận toàn bộ sự việc là "tai nạn khủng khiếp".

Ted Maher đến tòa án Monaco để tham dự phiên xét xử vào ngày 2/12/2002. Ảnh: Netflix

Luật sư của Ted, Michael Griffith, không phủ nhận Ted đã nói dối về việc bị tấn công và có lỗi gây ra vụ cháy, nhưng lập luận rằng anh ta không hề có ý định làm hại Safra hay Vivian.

Luật sư Griffith nói: "Đó là việc ngu ngốc, điên rồ nhất mà một người có thể làm. Anh ta không có ý định giết ông Safra. Anh ta chỉ muốn ông Safra coi trọng mình hơn. Anh ta yêu quý ông Safra. Đây là công việc tuyệt vời nhất trong đời anh ta".

Ted bị kết tội phóng hỏa gây chết người và bị kết án 10 năm tù. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, anh ta cố gắng chạy trốn nhưng đã bị bắt.

Rút lại lời thú tội

Sau khi thụ án 8 năm, Ted được thả tự do vào 2007 và đã rút lại lời thú tội trước cảnh sát. Kể từ đó, anh ta dành nhiều năm để cố minh oan.

Trả lời phỏng vấn, Ted cho biết bị nhà chức trách ép thú nhận tội ác khi vẫn đang nằm viện. Anh ta khẳng định bị gây áp lực phải ký vào bản thú tội được viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp, do cảnh sát đe dọa làm hại vợ anh ta.

"Cảnh sát đến và nói 'Anh sẽ ký vào đây hoặc vợ anh sẽ không được rời khỏi đất nước... Tôi thậm chí còn không biết mình đang ký cái gì. Tôi không biết tài liệu này là gì cho đến khi nó được dịch ra", Ted nói.

Ted cho biết đã giữ nguyên lời khai tại tòa vì luật sư khuyên sẽ được giảm án tù nếu tỏ ra hợp tác. Anh ta cũng bác bỏ những động cơ được cho là dẫn đến tội ác bị cáo buộc.

Trong khi đó, nhà chức trách Monaco nói Ted có phiên dịch viên trước khi ký vào bản thú tội, và nhóm luật sư của Ted khẳng định chưa bao giờ gợi ý thân chủ nói dối trước tòa.

Sau khi được trả tự do, Ted trở về Mỹ. Vợ anh ta đệ đơn ly dị vào năm 2006 và giành quyền nuôi con. Ted làm việc tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Connecticut trước khi bị thu hồi giấy phép hành nghề điều dưỡng vào năm 2013. Sau đó, anh ta đổi tên thành Jon Green, làm tài xế xe tải đường dài.

Năm 2020, Ted kết hôn với bác sĩ Kim Lark. Kim chia sẻ rằng biết về quá khứ của Ted nhưng ban đầu đã tin vào câu chuyện bị kẻ đột nhập tấn công của anh ta.

Ba năm sau, Kim cho biết Ted bắt đầu có những hành vi thất thường. Cô xin lệnh cấm tạm thời đối với anh ta, nhưng vẫn bị quấy rối. Năm 2022, Ted đột nhập văn phòng của Kim, đánh cắp một chiếc iPad, 600 USD tiền mặt, một khẩu súng ngắn và một cuốn sổ séc. Anh ta bị bắt gặp đang cố gắng rút tiền từ tấm séc trị giá 44.000 USD tại ngân hàng địa phương, nhưng đã bỏ trốn tại hiện trường.

Chưa đầy một tháng sau, Ted đánh cắp chiếc Ford Explorer cùng hai chú chó cưng của Kim. Cuối cùng, anh ta bị bắt tại một bệnh viện ở Texas. Năm 2023, Ted bị kết tội làm giả giấy tờ.

Trong thời gian thụ án, Ted bị cáo buộc âm mưu thuê một tù nhân khác đầu độc Kim bằng fentanyl. Một bạn tù của Ted báo tin cho Kim, dẫn đến anh ta bị kết án 9 năm tù vào tháng 7/2025 vì tội thuê giết người.

"Tôi nghĩ mọi thứ anh ta nói ra đều là dối trá. Anh ta là một kẻ lừa đảo có thể trở thành bất cứ ai anh ta muốn", Kim nói với tờ New York Post năm 2024.

Ted đang bị giam giữ tại Cơ sở cải huấn New Mexico dưới tên mới và đang điều trị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Tuệ Anh (theo People, Fox News)