Mưu kế đoạt mạng bạn trai của 'ma nữ' Nhật Bản

Có vẻ ngoài kém sắc nhưng nhờ tài ăn nói, Kanae Kijima khiến nhiều đàn ông sập "bẫy tình". Cô ta đã lừa 100 triệu yên và khiến ít nhất ba người mất mạng.

Kanae Kijima sinh ngày 27/11/1974 tại Nakashibetsu, Hokkaido, trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, Kijima đã bộc lộ lòng ham hư vinh, thích cuộc sống xa hoa.

Hồi cấp hai, Kijima lấy cắp sổ tiết kiệm và con dấu của gia đình, rút 3 triệu yên từ ngân hàng để đi mua quần áo, túi xách hàng hiệu. Sau chuyện này, Kijima chuyển đến sống với bà. Lên cấp ba, Kijima bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông trung niên để được chu cấp tiền.

Năm 1993, Kijima thi trượt đại học nhưng thi lại mà lên Tokyo làm việc bán thời gian ở cửa hàng thức ăn nhanh. Tuy nhiên, Kijima nghỉ việc sau ba tháng vì vất vả mà tiền lương ít.

Năm 1994, Kijima đăng ký một "câu lạc bộ hẹn hò", thực chất là mại dâm trá hình. Tại đây, khách nam lựa chọn phụ nữ qua thông tin được cung cấp, nếu thấy vừa ý sẽ tiến hành giao dịch. Vì không có vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ cao 1,55 m nhưng nặng 105 kg, ban đầu Kijima rất ít được khách hàng để mắt tới.

Sau đó, cô gặp "ma cô" tên Takeuchi, được hắn hướng dẫn cách lấy lòng đàn ông và dắt mối cho những khách hàng mục tiêu là người trung niên hoặc cao tuổi có tính cách tự ti, khép kín, thường không được phụ nữ ưa thích. Nhờ ăn nói ngọt ngào, dịu dàng, biết cách khen ngợi và luôn nghe lời, Kijima thu hút nhiều khách quen.

Để kiếm nhiều tiền hơn, Kijima bắt đầu kế hoạch săn tìm nhiều người có điều kiện kinh tế cùng lúc. Kijima lấy biệt danh Sakura Yoshikawa, đăng bài trên nhiều trang web hẹn hò ở Nhật, chỉnh sửa ảnh, biến bản thân thành người phụ nữ ưa nhìn, giàu có, nấu ăn ngon, biết chơi piano và tính cách dịu dàng. Cô nhắn nhủ: "Muốn gặp gỡ nam giới hơn tuổi, tìm hiểu nghiêm túc để hướng tới xây dựng gia đình".

Kanae Kijima đăng ảnh chỉnh sửa xinh đẹp lên trang web hẹn hò. Ảnh: livedoor

Kijima bịa ra hàng chục thân phận, có lúc hẹn hò hơn 30 người trong một năm, liên tục lừa tiền và trộm cắp nhưng nhiều nạn nhân không trình báo.

Tháng 2/2001, Kijima làm quen với doanh nhân hơn 60 tuổi Sadao Fukayama ở quán bar, trở thành tình nhân chỉ sau nửa tháng trò chuyện. Trong suốt 6 năm sau đó, Kijima lừa người tình gần 74 triệu yên rồi đòi chia tay khi đã không còn gì để bòn rút. Tháng 8/2007, thi thể của Fukayama được tìm thấy trong phòng tắm tại nhà, nguyên nhân cái chết bị cho là tai nạn.

Ngày 30/1/2009, Takao Terada, 53 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Ome, Tokyo. Terada là kỹ sư hệ thống, chưa kết hôn, tính cách rất hướng nội. Cảnh sát phát hiện chỉ có ba người trong danh bạ điện thoại di động của Terada là mẹ, chị gái và Kijima.

Theo điều tra, Terada đăng ký trên trang web hẹn hò vào tháng 2/2008. Kijima chủ động gửi lời mời trò chuyện vào tháng 6/2008. Sau khi chiếm được lòng tin từ Terada, Kijima bắt đầu tìm cớ để vòi tiền.

Terada chết vì ngộ độc carbon monoxide. Do không có dấu hiệu vật lộn, trong nhà có bếp than, cảnh sát nhận định nạn nhân tự tử và không điều tra thêm.

Thực tế, có nhiều điểm đáng ngờ. Terada đã nói chuyện với mẹ về việc kết hôn trước khi chết. Kijima mua bếp than, than củi trên mạng ít ngày trước và đến nhà Terada đúng hôm xảy ra vụ ngộ độc. Ngay trước khi Terada qua đời, tổng cộng 17 triệu yên đã được chuyển từ tài khoản ngân hàng của Terada đến tài khoản tiền gửi của Kijima. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực cho thấy cô ta là hung thủ.

Ngày 15/5/2009, Kenzo Ando, 80 tuổi, chết trong một vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà. Ando là tài xế xe tải, thu nhập không cao nhưng có bố là họa sĩ nổi tiếng, để lại nhiều tác phẩm giá trị cao.

Kijima giả là nhân viên chăm sóc người cao tuổi để tiếp cận Ando trên mạng vào 20/6/2008. Khoảng một tháng sau, cô xin vay tiền để đóng học phí và được Ando đưa cho tất cả tiền tiết kiệm. Ando từng tìm đến bác sĩ để mua một số loại thuốc tăng cường khả năng sinh lý.

Từ tháng 9/2008, Ando đi du lịch với Kijima hàng tháng và đưa cho cô chìa khóa nhà. Từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2009, Ando bị hôn mê bốn lần khi đi chơi với người tình và phải nhập viện. Trong khi Ando nằm viện, Kijima đến nhà ông bán trộm tranh.

Khoảng một tiếng rưỡi trước khi hỏa hoạn xảy ra, Kijima bị nhìn thấy đến nhà Ando. Cảnh sát phát hiện thi thể Ando có chứa thuốc ngủ khi khám nghiệm tử thi. Ngay sau vụ việc, Kijima rút hết 1,9 triệu yên từ tài khoản ngân hàng của Ando.

Một bếp than được tìm thấy bên cạnh thi thể Ando, cảnh sát phân tích rằng bếp than đã đốt cháy giấy bên cạnh, dẫn lửa lan rộng. Ando chết vì bỏng đường hô hấp và ngộ độc carbon monoxide.

Kijima bị nghi ngờ là hung thủ do thành phần thuốc ngủ trong cơ thể Ando hoàn toàn giống với thuốc trong danh sách kê đơn dưới tên cô ta. Bếp than tại hiện trường và bếp than do Kijima mua trực tuyến vào ngày 16/4 hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn thiếu bằng chứng xác thực.

Kanae Kijima đi học lớp nấu ăn. Ảnh: Toutiao

Ngày 6/8/2009, thi thể Yoshiyuki Oide, 41 tuổi, đến từ Tokyo, được tìm thấy trong chiếc ôtô ở bãi đậu xe ở thành phố Fujimi, tỉnh Saitama. Nguyên nhân tử vong là ngộ độc carbon monoxide do đốt than.

Oide là một otaku, say mê truyện tranh và phim hoạt hình, vẫn độc thân, sống với mẹ và kiếm tiền từ cho thuê nhà. Ngày 13/7/2009, Oide nhìn thấy bài đăng của Kijima trên trang web hẹn hò, bị thu hút nên gửi thư làm quen. Kijima giả vờ đang học lên tiến sĩ, muốn tìm người có thể hỗ trợ tài chính và sẵn sàng kết hôn với người đó. Họ gặp nhau hai ngày sau.

Ngày 24/7, Oide chuyển 4,7 triệu yên cho bạn gái và nhận được lời đồng ý kết hôn. Tối 5/8, sau bữa tối tại nhà Kijima, Oide lái xe chở cô đi gặp mẹ vợ tương lai. Khi đến thành phố Fujimi, chiếc xe dừng ở một bãi đậu. Vào 6/8, 20 tiếng đồng hồ sau, thi thể của Oide được những người dân phát hiện, Kijima biến mất.

Cảnh sát không thấy dấu vết vật lộn trên cơ thể Oide, dưới ghế phụ lái có một bếp than, trong đó có 7 viên than đã cháy. Khám nghiệm tử thi cho thấy trong dạ dày Oide có chất cồn và thuốc ngủ. Số thuốc ngủ này có nguồn gốc từ ba loại thuốc ngủ kê theo toa khác nhau.

Truy xuất video giám sát, cảnh sát phát hiện Kijima đã rời khỏi bãi đậu xe vào đêm hôm đó, nhưng không có camera giám sát bên trong bãi đậu xe.

Ngày 15/9/2009, Kijima gặp Kazumi Yabe, 43 tuổi, thông qua trang web hẹn hò. Lúc này, cô ta đã trở thành đối tượng theo dõi của cảnh sát nhưng vẫn tiếp tục săn mồi.

Kijima nói dối là du học sinh Mỹ, đang học nấu ăn ở Nhật, có mối quan hệ không tốt với gia đình và không thể kiếm được học phí nên mong được Yabe trợ giúp. Nếu Yabe bằng lòng, cô sẵn sàng từ bỏ việc học để ở bên anh. Yabe đã chuyển 2,45 triệu yên cho Kijima vào ngày hôm sau.

Ngày 19/9, Kijima chuyển đến nhà Yabe. Kế hoạch của Kijima bị phá vỡ vì chị gái của Yabe đến nhà vào 23/9. Đoán Kijima là kẻ đào mỏ nhưng không khuyên nhủ được Yabe, cô báo cảnh sát.

Ngày 25/9, cảnh sát đến nhà Yabe và bắt Kijima với tội danh lừa đảo. Lúc này, Kijima đã nhận được 4,5 triệu yên từ Yabe.

Ngày 27/9, cảnh sát tìm thấy 7 thiết bị báo cháy trong phòng của Yabe, tất cả dây điện bên trong đã bị cắt. Sau đó, cảnh sát phát hiện Kijima đã mua hai bếp than và một hộp than trên mạng vào 23/9, địa chỉ giao hàng là nhà Yabe.

Kanae Kijima bị gọi là "ma nữ", "góa phụ đen Nhật Bản" sau khi bị bắt. Ảnh: Diamond

Năm 2010, tòa án tỉnh Saitama xét xử Kijima với ba cáo buộc giết người và nhiều cáo buộc lừa đảo, trộm cắp. Vụ án rất phức tạp, kéo dài hơn 100 ngày, tổ chức 83 phiên điều trần và gọi 63 nhân chứng. Hơn 1.000 người xếp hàng để có chỗ trong chưa đầy 50 ghế dự thính trên tòa.

Ngày 13/4/2012, tòa tuyên án tử hình Kijima. Cô ta bị kết tội giết Takao Terada, Kenzo Ando và Yoshiyuki Oide. Vì thiếu bằng chứng, cái chết của Sadao Fukayama và ba người tình khác của Kijima không thể đưa ra xét xử. Chiều cùng ngày, Kijima nộp đơn kháng cáo.

Ngày 12/3/2014, Tòa án Tối cao Tokyo giữ nguyên bản án. Cùng ngày, Kijima tiếp tục kháng cáo.

Ngày 14/4/2017, Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết cuối cùng, tuyên án tử hình cho Kijima, nhưng đến nay bản án chưa được thi hành.

Ở trong tù, Kijima vẫn viết blog gửi cho "người hâm mộ" 60 tuổi tên Doi để đăng lên mạng. Tháng 3/2015, Kijima kết hôn với Doi. Đến tháng 9/2015, ông Doi bị liệt sau một tai nạn xe hơi, Kijima lập tức ly hôn. Không lâu sau, vào tháng 1/2016, cô ta tái hôn với người khác.

Kijima còn viết hồi ký và tiểu thuyết, một cuốn được xuất bản vào tháng 2/2015 với tên Praise.

Tuệ Anh (Theo Laitimes, Japan Times, Toutiao)