AM Best xếp hạng năng lực tài chính Bảo hiểm MIC mức tốt

Bảo hiểm MIC được AM Best xếp hạng năng lực tài chính mức B++, tín nhiệm phát hành dài hạn mức bbb.

AM Best là tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên ngành bảo hiểm hơn 125 năm tuổi, có trụ sở tại Mỹ, đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Các đánh giá của AM Best được giới chuyên môn xem là "hộ chiếu tín nhiệm quốc tế" cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo báo cáo của AM Best, MIC có sức mạnh bảng cân đối kế toán ở mức "Strong", với vốn hóa điều chỉnh theo rủi ro đạt mức cao nhất theo mô hình BCAR (Best’s Capital Adequacy Ratio). Doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính linh hoạt, nhờ lịch sử tăng vốn đều đặn trong 10 năm, chính sách đầu tư thận trọng và danh mục tài sản tập trung vào tiền mặt, tiền gửi kỳ hạn và trái phiếu thu nhập cố định. Chương trình tái bảo hiểm của MIC hợp tác cùng các đối tác có xếp hạng tín dụng cao, giúp kiểm soát rủi ro thiên tai và tổn thất lớn, đồng thời duy trì khả năng chi trả và ổn định tài chính dài hạn.

Nhân viên MIC tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Bảo hiểm MIC

Về hiệu quả hoạt động, AM Best đánh giá MIC ở mức "Adequate", với ROE bình quân 5 năm đạt 11,2%, tỷ lệ kết hợp (combined ratio) ở mức 98,5%. Dù chịu tác động từ bão Yagi và một số yếu tố bất thường trong năm 2024, MIC đã phục hồi lợi nhuận bảo hiểm ngay từ quý I/2025.

Trong 6 tháng đầu năm, MIC đã tăng vốn điều lệ lên 2.014 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.632 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 231,5 tỷ đồng, tăng 31,1%. Tỷ lệ kết hợp (combined ratio) được kiểm soát ở mức 92,6%, phản ánh hiệu quả trong kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro. Doanh nghiệp tiếp tục giữ vững vị trí top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được AM Best ghi nhận nhờ chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Công ty vận hành mô hình bảo hiểm tích hợp công nghệ trên toàn chuỗi giá trị, từ khai thác, cấp đơn, quản trị rủi ro đến giải quyết bồi thường. Các quy trình này được triển khai trên nền tảng core insurance hiện đại, hỗ trợ kết nối đa kênh, xử lý thời gian thực và nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc ứng dụng dữ liệu tập trung giúp MIC cải thiện hiệu suất vận hành, đồng thời nâng cao khả năng dự báo và kiểm soát danh mục rủi ro, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về quản trị trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bên cạnh năng lực tài chính, các chuyên gia cũng đánh giá mức tín nhiệm phát hành dài hạn bbb cho thấy MIC sở hữu nền tảng tín dụng vững, đủ điều kiện huy động vốn dài hạn, mở rộng hợp tác tài chính và đầu tư vào các dự án yêu cầu cao về minh bạch và quản trị.

Ông Đinh Như Tuynh, Tổng giám đốc MIC. Ảnh: Bảo hiểm MIC

Ông Đinh Như Tuynh, Tổng giám đốc MIC cho biết, việc được AM Best xếp hạng là sự xác nhận khách quan đối với năng lực tài chính, hiệu quả quản trị và định hướng phát triển hội nhập của doanh nghiệp.

"Đây không chỉ là cột mốc quan trọng, mà còn là bệ phóng để MIC tiếp tục phát triển minh bạch và hướng tới vị thế doanh nghiệp bảo hiểm số hiện đại hàng đầu khu vực", ông nói.

MIC hiện sở hữu hệ thống phân phối đa dạng gồm: bancassurance, lực lượng bán hàng nội bộ, mạng lưới đại lý truyền thống, đồng thời được thụ hưởng lợi thế thương hiệu và tệp khách hàng từ ngân hàng mẹ (MB Bank). Danh mục sản phẩm tập trung vào các nghiệp vụ chủ lực như bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe, tài sản, kỹ thuật...

Minh Ngọc