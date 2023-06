Ám ảnh việc con bị sốt co giật

Tôi hơn 30 tuổi, có bé hơn ba tuổi; khi 14 tháng, bé bị sốt xuất huyết, co giật nhẹ một lần.

Đến 34 tháng, bé bị sốt lần hai do bị bệnh tay chân miệng. Hôm đó chỉ có hai mẹ con ở nhà, tôi cho bé đi khám, bác sĩ bảo bé có dấu hiệu bệnh tay chân miệng, cho thuốc về uống và theo dõi thêm. Về nhà bé sốt nhưng vẫn chơi bình thường, tôi chườm mát và cho con uống thuốc hạ sốt đúng giờ. Tầm trưa, lúc bé ngủ, thân nhiệt tăng cao, lúc tôi vừa quay đi lấy nước ấm thì bé lên cơn co giật. Một mình ở nhà tôi không biết làm gì ngoài việc la lớn để hàng xóm sang giúp.

Tận mắt chứng kiến cảnh con co giật, hai mắt từ từ lịm đi, tôi ám ảnh tới tận giờ. Mỗi lần con ốm là tôi sợ con sẽ bị co giật, ám ảnh tới nỗi nhiều tháng nay tôi vẫn không nguôi. Mỗi lần con bệnh là tôi lo lắng, cuống cuồng, dù con chỉ ốm vặt, uống thuốc vài hôm khỏi. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng con ốm là sẽ sốt co giật. Tôi sợ chứng kiến cảnh con kiểu như đứng trước ranh giới sống chết mà mình không làm gì được. Các mẹ có ai giống tôi không, tôi có nên đi khám bác sĩ về việc hay lo sợ và ám ảnh khi con ốm không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Hà Chi

