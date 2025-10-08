Ám ảnh 'thất bại lần đầu' khiến nam giới né tránh tình dục

Người đàn ông 33 tuổi mang nỗi ám ảnh suốt nhiều năm sau khi bị bạn gái chê "quá nhanh" trong lần đầu quan hệ, dẫn đến né tránh tình dục kể cả với người yêu sau này, hồi phục nhờ điều trị tâm lý kết hợp thuốc.

TS.BS.CK2. Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy nội tiết tố nam ở mức thấp, rối loạn cương dương mức độ nhẹ - trung bình. Bệnh nhân được điều trị kết hợp liệu pháp nhận thức - hành vi trong 8 tuần và sử dụng thuốc hàng ngày trong 3 tháng. Sau khoảng 4 tháng, các chỉ số cải thiện rõ rệt, bệnh nhân có thể quan hệ bình thường trở lại.

Một trường hợp khác là người đàn ông 40 tuổi, giám đốc công ty xây dựng, từng trải qua cuộc hôn nhân lạnh nhạt khi vợ thường xuyên từ chối và chê bai ngoại hình. Sau ly hôn, anh có bạn gái mới nhưng không còn cảm xúc khi gần gũi, dù vẫn có ham muốn. Thăm khám cho thấy anh bị căng thẳng mạn tính. Sau 5 tháng điều trị tâm lý kết hợp thuốc, anh dần lấy lại hứng thú và đời sống tình dục trở nên bình thường.

Theo bác sĩ Duy, những trải nghiệm tình dục đầu đời hoặc ký ức tiêu cực trong mối quan hệ cũ có thể trở thành một dạng "chấn thương tâm lý" kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cảm nhận khoái cảm, ham muốn và cả chức năng sinh lý. Nhiều nam giới bước vào mối quan hệ mới nhưng vẫn bị trói buộc bởi ám ảnh cũ, dẫn đến né tránh, mất hứng thú hoặc rối loạn chức năng tình dục. Bộ não ghi nhận những ký ức tiêu cực như một "mối đe dọa", khiến họ sợ hãi, mất tự tin khi gần gũi.

Nếu tình trạng né tránh kéo dài, hệ trục hạ đồi - tuyến yên - tinh hoàn có thể bị ảnh hưởng, làm giảm testosterone. Nồng độ hormone này thấp lâu ngày gây mệt mỏi, giảm khối cơ, giảm khả năng tập trung và có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục mạn tính. Ngoài ra, tình trạng này còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, làm tăng nguy cơ trầm cảm và lo âu.

Bác sĩ Duy tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Điều trị ám ảnh tình dục cần kết hợp giữa tâm lý trị liệu và y học nam khoa, gồm liệu pháp nhận thức - hành vi, điều chỉnh hormone khi cần và thuốc hỗ trợ cương để giúp nam giới lấy lại tự tin. Một số trường hợp được áp dụng liệu pháp cặp đôi, giúp hai người cùng tham vấn để xây dựng lại niềm tin và giao tiếp trong đời sống tình dục.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới cần hiểu rằng trải nghiệm "lần đầu" không quyết định toàn bộ đời sống tình dục về sau, và thất bại nhất thời không đồng nghĩa với mất khả năng. Các cặp đôi nên duy trì chia sẻ, cảm thông, tránh những lời nhận xét gây tổn thương trong lúc nhạy cảm. Can thiệp sớm và đúng cách không chỉ giúp khôi phục ham muốn mà còn nâng cao chất lượng sống và sức khỏe tinh thần của nam giới.

Lê Phương