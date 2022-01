Alves: 'Tôi sẵn sàng đàm phán để đưa Messi trở lại Barca'

Tây Ban NhaHậu vệ kỳ cựu Dani Alves mong muốn Lionel Messi khép lại sự nghiệp trong màu áo Barca, sau khi hết hợp đồng với PSG.

"Messi không chỉ là cầu thủ hay nhất Barca, mà còn trong lịch sử. Thật kỳ lạ khi cậu ấy không còn thi đấu ở Barca", Alves trả lời Radio Catalunya hôm 18/1 về việc không còn thi đấu cùng Lionel Messi - đồng đội ở Barca một thời giờ chuyển sang PSG. "Nhưng đôi khi, mọi thứ không diễn ra như cách chúng ta mơ mộng. Chúng tôi từng nói với nhau rằng, liệu có nơi nào tốt hay ở đây được chứ. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Messi kết thúc sự nghiệp ở Barca. Giải nghệ ở Camp Nou cũng là món quà tuyệt vời cho Messi, và CLB cũng muốn điều đó xảy ra. Nếu Messi trở lại, tôi sẵn sàng đứng ra đàm phán và nhận hoa hồng".

Alves và Messi thời còn cùng nhau phụng sự Barca. Ảnh: Marca

Alves tái hợp Barca từ tháng 11/2021 theo dạng tự do. Hậu vệ 38 tuổi đã thanh lý hợp đồng với Sao Paulo (Brazil) hồi tháng Chín, và thi đấu cho Barca đến hết mùa, kèm điều khoản gia hạn một năm. Anh chỉ nhận mức lương tượng trưng - 1 euro mỗi tháng, do CLB xứ Catalonia đang gặp khó khăn tài chính. Về việc trở lại Barca ở tuổi 38, hậu vệ Brazil nói: "Liệu tôi có ký hợp đồng với một cầu thủ 38 tuổi không ư? Có lẽ tôi sẽ do dự, trừ khi tên cầu thủ đó là Dani Alves, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hoặc Zlatan Ibrahimovic. Đây là những cầu thủ không muốn người khác nói với họ khi nào phải giải nghệ".

Alves đá chính cả ba trận gần nhất cho Barca, gồm các trận thắng Linares 2-1 ở Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, hòa Granada 1-1 tại La La Liga và thua Real Madrid 2-3 ở bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha. Trong đó, hậu vệ Brazil để lại dấu ấn với pha tạt bóng để Luuk De Jong ghi bàn ở trận gặp Granada.

Alves, giờ thi đấu dưới trướng Xavi, nhận thấy những điểm tương đồng của HLV Tây Ban Nha với ông thầy cũ Pep Guardiola. Anh nói: "Xavi đang giúp Barca xây dựng phiên bản 3.0. Cậu ấy có triết lý, phong cách giống Guardiola. Họ đều muốn tạo nên những cuộc cách mạng. Johan Cruyff đã làm được điều đó, và Guardiola cũng vậy. Xavi có thể mất nhiều thời gian, vì tình cảnh hiện tại của Barca. Nhưng đó là quá trình dài. Cậu ấy cũng rất dũng cảm khi trở lại dẫn dắt Barca lúc này".

Trong giai đoạn đầu khoác áo Barca, Alves giành 23 danh hiệu, trong đó có sáu La Liga và ba Champions League. Anh nhấn mạnh: "Barca phải trở lại với phong cách kiểm soát bóng, và thi đấu ngẫu hứng. Các cầu thủ cần phải thích nghi với triết lý của Xavi. Có thể sẽ mất một hoặc hai năm, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đưa Barca trở lại vị thế vốn có, CLB mà tất cả đều yêu muốn, đội đã thay đổi lịch sử bóng đá. Tôi là một phần của Barca hồi đó, và chúng tôi cần tái hiện điều này".

Trong màu áo tuyển Brazil, Alves từng ghi tám bàn và 21 kiến tạo, đoạt Copa America 2007, 2019, và FIFA Confederations Cup 2009, 2013. Hè 2021, anh là trụ cột giúp Brazil giành HC Vàng Olympic Tokyo. Alves, nhờ đó, trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử với 43 danh hiệu. Messi xếp ngay sau với 38 danh hiệu trên mọi cấp độ. Khi được so sánh về việc thi đấu cho Barca và Brazil, Alves đáp: "Có hai chiếc áo mà tôi cảm thấy mạnh mẽ khi mặc lên người, một là Barca và một là Brazil. Việc trở lại Barca như một món quà vậy, và tôi sẽ chăm sóc chiếc áo này hàng ngày".

Hồng Duy