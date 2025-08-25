Alphanam đề xuất đầu tư 5 dự án hơn nghìn ha tại Cần Thơ

Năm dự án với quy mô hơn 1.000 ha gồm khu đô thị, nhà ở xã hội, khách sạn và chung cư vừa được Tập đoàn Alphanam đề xuất đầu tư tại TP Cần Thơ.

Trong buổi làm việc mới đây với UBND TP Cần Thơ, Tập đoàn Alphanam đã đề xuất đầu tư nhiều dự án bất động sản, khu đô thị và nhà ở xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, tại khu vực Châu Thành (trước đây thuộc tỉnh Hậu Giang cũ), Alphanam đăng ký thực hiện hai dự án gồm: Khu đô thị mới sông Mái Dầm (139,9 ha) và Khu đô thị 927C (657 ha). Hai dự án này đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và được đưa vào Chương trình phát triển nhà ở, song chưa đủ điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đất đai 2024.

Ba dự án còn lại, doanh nghiệp này đề xuất đầu tư gồm: dự án khu chung cư, khách sạn quy mô 6,2 ha tại đường Lê Lợi, phường Cái Khê; Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quy mô 270 ha. tại phường Long Tuyền và dự án nhà ở xã hội tại Khu tái định cư phường An Bình - Hợp phần 2 quy mô 1,5 ha. Các dự án này đã nằm trong danh mục mời gọi đầu tư hoặc quy hoạch sử dụng đất của thành phố, song cần bổ sung thủ tục về quy hoạch chi tiết, phê duyệt chủ trương đầu tư và danh mục đấu thầu trước khi triển khai.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tại buổi làm việc với tập đoàn Alphanam. Ảnh: UBND TP Cần Thơ

Lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu các sở ngành cùng UBND phường, xã tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cung cấp thông tin để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp. Thành phố cũng đề nghị Alphanam sớm bố trí đầu mối làm việc tại Cần Thơ để phối hợp triển khai, phấn đấu trong năm 2025 có thể khởi công một đến hai dự án.

Sau khi sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò đầu mối hành chính, kinh tế và giao thương quốc tế. Với lợi thế cảng biển Trần Đề, sân bay quốc tế Cần Thơ cùng mạng lưới cao tốc kết nối toàn vùng, thành phố được kỳ vọng bứt phá ở các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, logistics và dịch vụ. Đây cũng là lý do thời gian qua nhiều tập đoàn lớn như Alphanam, Novaland, Hưng Thịnh, T&T, Vingroup... đã quan tâm, đề xuất đầu tư các khu đô thị, nghỉ dưỡng, khách sạn tại địa phương này, kỳ vọng đón đầu nhu cầu đô thị hóa và sự gia tăng dân số sau sáp nhập.

Alphanam thành lập năm 1995, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sản xuất, dịch vụ, quản lý khách sạn và du lịch. Doanh nghiệp này đang phát triển nhiều dự án đô thị, nghỉ dưỡng, căn hộ tại các địa phương. Từ năm 2018, Alphanam đẩy mạnh đầu tư vào các tỉnh, với một số dự án đáng chú ý như Khu đô thị Mường Hoa (Sa Pa), Altara Residences (Quy Nhơn), khách sạn 4 sao tại Lai Châu hay dự án NOXH Golden Square (Lào Cai) vừa khởi công cuối năm 2024, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

