Alphabet gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 3.000 tỷ USD

Alphabet - công ty mẹ của gã khổng lồ tìm kiếm Google - vừa trở thành công ty thứ 4 trên thế giới đạt mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau Apple, Microsoft và Nvidia.

Chốt phiên giao dịch 15/9, cổ phiếu Alphabet tăng hơn 4%. Vốn hóa của hãng vì thế lần đầu tiên đạt 3.050 tỷ USD, nối gót các doanh nghiệp Mỹ khác cũng đạt mốc này là Apple, Microsoft và Nvidia.

Từ đầu năm, cổ phiếu Alphabet đã tăng hơn 30%. Chỉ số Nasdaq Composite theo dõi chung toàn thị trường chỉ tăng 15%.

Hãng này đạt mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD sau 20 năm IPO. 10 năm trước, Alphabet được thành lập, đóng vai trò là công ty mẹ của đại gia tìm kiếm Google. CEO Sundar Pichai được chọn lãnh đạo công ty này từ năm 2019, kế nhiệm đồng sáng lập Larry Page.

Thách thức mới nhất của Pichai là sự trỗi dậy của các đối thủ mới khi làn sóng AI xuất hiện. Việc này diễn ra trong bối cảnh họ đối mặt nhiều thách thức về pháp lý tại Mỹ và châu Âu. Gemini - mô hình AI chủ lực của Google - hiện là kỳ vọng để công ty trở thành thế lực lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu Alphabet tăng mạnh trong nửa năm gần đây. Đồ thị: Google Finance

Nhóm cổ phiếu công nghệ gần đây hưởng lợi do khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tham chiếu tuần này. Kim Forrest - Giám đốc Đầu tư tại Bokeh Capital Partners nhận định công nghệ là nhóm dẫn dắt đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ "suốt 18 tháng qua và có thể kéo dài đến 2 năm".

Google gần đây cũng hưởng lợi sau phán quyết hồi đầu tháng của thẩm phán Amit Mehta, cho phép họ giữ lại quyền kiểm soát trình duyệt Chrome và hệ điều hành di động Android. Google cũng được phép tiếp tục thanh toán cho các đối tác, như Apple, để đưa công cụ tìm kiếm này vào các sản phẩm của Táo Khuyết.

Năm ngoái, thẩm phán Mehta phán quyết Google đã vi phạm luật chống độc quyền. Tuy nhiên, ông không yêu cầu công ty này chia tách như đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ, do các đối thủ cạnh tranh mới như ChatGPT xuất hiện.

Theo phán quyết, Google phải chia sẻ một số dữ liệu tìm kiếm và tương tác với các đối thủ. Việc này có thể giúp các hãng AI cạnh tranh xây dựng, cải thiện chatbot cũng như công cụ tìm kiếm của riêng họ. Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng quy mô và lợi thế dữ liệu của gã khổng lồ tìm kiếm vẫn rất lớn.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)