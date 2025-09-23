Alpha Works W89 - loa di động 'retro' giá 3,6 triệu đồng

W89 là mẫu loa di động từ hãng âm thanh Mỹ Alpha Works, được bán tại Việt Nam giữa tháng 9. Sản phẩm có thiết kế "retro" - kết hợp giữa nét cổ điển của quá khứ với nét thanh lịch, tươi mới của hiện đại. Phong cách này được nhiều hãng loa sử dụng thời gian qua, như Marshall, JBL hay Fender. So với đối thủ, loa có tùy chọn đa dạng màu sắc hơn, gồm cam, vàng đậm, đen, xám đậm và màu trắng.
Alpha Works sử dụng da tổng hợp phủ bao quanh loa, kết hợp ê-căng dùng chất liệu nhôm bảo vệ phía trước và nhựa ở mặt sau. Độ hoàn thiện ở các mối ghép ở mức khá, chưa thực sự liền mạch dù để ý kỹ mới thấy. Chất liệu da cho cảm giác êm tay nhưng dễ bám bụi trong quá trình sử dụng - điểm thường thấy ở các thiết kế bọc da.
W89 trang bị dây đeo bằng da tổng hợp, có thể tháo rời khỏi loa tùy vào mục đích sử dụng. Cách thiết kế này giúp loa vừa có thể đặt ở đa dạng không gian, từ những nơi sang trọng để decor cho đến các buổi dã ngoại. Sản phẩm có kích thước 280 x 150 x 172 mm cùng trọng lượng 3,25 kg không quá lớn, dễ di chuyển.
Mặt sau W89 sử dụng chất liệu nhựa với lỗ thông hơi nối với ống cộng hưởng bass được bố trí ở góc phải. Loa không được trang bị nhiều cổng kết nối nhưng đủ cho nhu cầu cơ bản, gồm cổng USB-A cho nghe nhạc qua USB hoặc sạc cho thiết bị di động, cổng AUX-in, cổng 6,35 mm, cùng cổng USB-C để sạc. Riêng cổng 6,35 mm có thể dùng để kết nối micro hát karaoke, nhưng yêu cầu phải dùng micro chuyên dụng có bộ thu vừa kết nối để thu tín hiệu Bluetooth của điện thoại mới có thể hát được, tức người dùng phải chi thêm tiền. Kết nối không dây sử dụng chuẩn Bluetooth 5.3 không quá mới khi hiện đã có chuẩn Bluetooth 6.0.
W89 trang bị một loa woofer 4 inch, tweeter vòm kèm ống cộng hưởng bass giúp lan tỏa âm thanh tốt hơn. Hệ thống được điều khiển thông qua mạch DSP hiệu suất cao và amplifier IC, đạt công suất định mức 60 W và công suất tối đa 120 W. Trải nghiệm cho thấy, loa phù hợp với dòng nhạc sôi động khi cho bass chắc và sâu, treble trong trẻo so với phiên bản tiền nhiệm. Khi mở âm lượng lớn, dải bass ít lấn sang dải mid hơn, đồng thời có độ sâu ở mức tạm ổn, giọng vocal rõ. Trong khi đó, với thể loại nhạc như trữ tình hay bolero, âm thanh không quá đặc sắc.
Loa có nguồn pin 12.800 mAh, khá lớn so với phân khúc loa bốn triệu đồng vốn có dung lượng dưới 10.000 mAh. Bên cạnh đó, loa hỗ trợ sạc nhanh và tích hợp mạch bảo vệ quá tải điện áp khi sạc.
W89 được bán chính hãng với giá bán 3,59 triệu đồng, không có nhiều đối thủ nếu so về kiểu dáng, kích thước. Sản phẩm chủ yếu cạnh tranh với phân khúc loa di động không dây, như Tronsmart Mega Pro 60W (2,78 triệu), Xiaomi Sound Party (2,99 triệu), JBL Flip 7 (3,5 triệu), hay Klipsch Nashville (4,3 triệu).
Bảo Lâm