Alpha Works W89 - loa di động 'retro' giá 3,6 triệu đồng

Loa có nguồn pin 12.800 mAh, khá lớn so với phân khúc loa bốn triệu đồng vốn có dung lượng dưới 10.000 mAh. Bên cạnh đó, loa hỗ trợ sạc nhanh và tích hợp mạch bảo vệ quá tải điện áp khi sạc.

W89 được bán chính hãng với giá bán 3,59 triệu đồng, không có nhiều đối thủ nếu so về kiểu dáng, kích thước. Sản phẩm chủ yếu cạnh tranh với phân khúc loa di động không dây, như Tronsmart Mega Pro 60W (2,78 triệu), Xiaomi Sound Party (2,99 triệu), JBL Flip 7 (3,5 triệu), hay Klipsch Nashville (4,3 triệu).