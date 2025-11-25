Alpha Works hợp tác Audiofrog chọn Việt Nam làm trung tâm R&D

Alpha Works và Audiofrog công bố thương hiệu chung "Alpha Works sound by Audiofrog", đánh dấu giai đoạn hợp tác kỹ thuật giữa hai thương hiệu âm thanh đến từ Mỹ.

Alpha Works công bố hợp tác chiến lược với Audiofrog tại sự kiện "Hear What Good Sounds Like" diễn ra ở TP HCM ngày 22/11. Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới khi hai trong nghiên cứu và phát triển (R&D), đặc biệt ở mảng tinh chỉnh sản phẩm và hoàn thiện tiêu chuẩn chất âm cho các dòng thiết bị sắp ra mắt. Trong kế hoạch này, Việt Nam được lựa chọn làm trung tâm nghiên cứu mới, phụ trách thử nghiệm và điều chỉnh sản phẩm cho thị trường Đông Nam Á.

Hoạt động R&D của dự án tập trung vào việc xây dựng quy trình đo đạc, chuẩn hóa các yêu cầu kỹ thuật và tinh chỉnh âm thanh phù hợp với nhu cầu nghe nhạc và giải trí của nhóm người dùng trẻ. Các yếu tố như chế độ EQ (Equalizer - cân chỉnh dải tần số âm thanh), thể loại nhạc, thói quen ca hát và sử dụng trong không gian nhỏ với các thiết bị di động là cơ sở được Alpha Works sử dụng khi phát triển sản phẩm mới dưới thương hiệu chung.

Alpha Works đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm âm thanh cá nhân. Ảnh: Alpha Works

Dự án do ông Andy Wehmeyer, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập hai thương hiệu Alpha Works và Audiofrog, chỉ đạo. Ông Andy là chuyên gia với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống chuyên nghiệp và âm thanh ôtô. Hợp tác đánh dấu bước tái hợp chiến lược, kết hợp thế mạnh của hai thương hiệu. Alpha Works với sự am hiểu thị trường tiêu dùng và Audiofrog với kỹ thuật âm thanh chuyên nghiệp, để cùng thiết kế sản phẩm, tinh chỉnh chất âm và âm học.

Đại diện đơn vị cho biết trung tâm nghiên cứu của hãng tại Việt Nam sẽ phối hợp cùng đội ngũ kỹ sư từ Mỹ để hoàn thiện tiêu chuẩn chất âm theo định hướng "Good Sound, Good Mood". Hãng đồng thời sẽ sớm khai trương văn phòng đại diện và cửa hàng trải nghiệm tại TP HCM.

Alpha Works sở hữu đa dạng sản phẩm âm thanh. Ảnh: Alpha Works

Cuối sự kiện, Alpha Works giới thiệu dòng loa tiệc Gen Beat mới, được tinh chỉnh chuyên biệt cho thị trường Đông Nam Á. Các mẫu loa Gen Beat X, 100, 110, 120, 510 và 520 dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12.

Alpha Works xuất phát điểm là một nhánh thương hiệu con của Audiofrog ở mảng âm thanh chuyên nghiệp (Pro audio). Sau đó, để theo đuổi các chiến lược chuyên biệt, đơn vị đã tách ra trở thành thương hiệu độc lập, chuyển hướng tập trung vào thị trường âm thanh tiêu dùng cá nhân (Consumer audio), trong khi Audiofrog tiếp tục phát triển mảng âm thanh chuyên nghiệp và âm thanh ô tô.

Dòng loa party Gen Beat sắp ra mắt trong tháng 12. Ảnh: Alpha Works

Ông Claff Yeap, Giám đốc Phát triển Thị trường Toàn cầu của Alpha Works, cho biết với sự hỗ trợ từ mạng lưới phân phối và chính sách bảo hành chính hãng tại từng quốc gia, đơn vị kỳ vọng các sản phẩm sẽ mang đến trải nghiệm âm thanh tối ưu cho người dùng. Đơn vị cũng đặt mục tiêu từng bước mở rộng thị trường châu Á - Thái Bình Dương và xa hơn là toàn cầu.

