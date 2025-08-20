Alonso thừa nhận điểm yếu của Real

Tây Ban NhaHLV Xabi Alonso thừa nhận Real Madrid thiếu sự tươi mới trong trận thắng Osasuna 1-0, ở trận ra quân La Liga tối 19/8.

"Trận đấu này có những điểm tốt và cả những điểm cần cải thiện", Alonso nói sau trận đấu trên sân Bernabeu ngày 19/8. "Chúng tôi thiếu một chút tươi mới. Với việc chỉ có hai tuần chuẩn bị cho mùa giải mới và việc phải đối đầu với một đội bóng có thời gian chuẩn bị dài hơn, chúng tôi đã bộc lộ một số thiếu sót. Tuy nhiên, chặng đường còn dài. Chiến thắng này giúp chúng tôi an tâm hơn, và đem lại sự ổn định để tiếp tục cải thiện".

Alonso dặn dò Mbappe trong trận Real thắng Osasuna 1-0 trên sân Bernabeu, Madrid tối 19/8/2025. Ảnh: Marca

Trong trận ra quân La Liga, Real làm chủ nhà, thi đấu áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng trên 70%, dứt điểm 18 lần - so với 2 của Osasuna, nhưng thiếu các tình huống gây đột biến. Hiệp một, hai cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến từ những cú sút xa của trung vệ Dean Huijsen và Eder Militao. Mãi đến phút 50, đội chủ nhà mới mở tỷ số, nhờ quả phạt đền do Kylian Mbappe kiếm được và đích thân thực hiện.

Theo Alonso, Osasuna đã thành công với lối chơi phòng ngự sở trường. Nhưng mặt khác, ông mừng vì Real chơi lấn sân phần lớn thời gian và không để đối phương phản công.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng vui vì Mbappe ghi bàn chính thức đầu tiên với áo số 10, áo mà công thần Luka Modric để lại sau khi chuyển sang AC Milan. "Mbappe muốn ghi nhiều bàn hơn. Tôi không biết có phải vì áo số 10 hay không, nhưng điều đó rất đáng chú ý", ông nói thêm.

Alonso sau đó dành lời khen cả bốn tân binh Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono. Về Rodrygo, tiền đạo không đá chính trận thứ sáu liên tiếp tại Real, cựu HLV của Leverkusen trấn an: "Tôi tin tưởng vào cậu ấy. Đây chỉ là một trận đấu nhất thời. Nếu cậu ấy vẫn thi đấu trong ba tháng nữa, đó sẽ là một câu chuyện khác".

Alonso bắt đầu dẫn dắt Real từ Club World Cup hồi tháng 6. Họ hòa Al Hilal 1-1, thắng Pachuca 3-1, Salzburg 3-0 ở vòng bảng, Juventus 1-0 ở vòng 1/8, Dortmund 3-2 ở tứ kết, trước khi thua PSG 0-4 ở bán kết. Với việc tham dự Club World Cup, các cầu thủ Real không có nhiều thời gian nghỉ và chuẩn bị cho mùa giải mới như các đội bóng khác. Họ mới chỉ tập trung trở lại khoảng hai tuần.

Thanh Quý (theo Marca)