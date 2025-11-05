Alonso: 'Real thua Liverpool vì những tiểu tiết'

AnhTheo HLV Xabi Alonso, việc mắc một số sai sót nhỏ và thiếu sắc bén ở khâu tấn công khiến Real Madrid thua Liverpool 0-1 ở lượt bốn Champions League.

"Chúng tôi không có cảm giác bị lép vế. Trận đấu diễn ra với cường độ cao và đòi hỏi rất nhiều thể lực", Alonso nói sau trận đấu trên sân Anfield tối 4/11. "Có lẽ chúng tôi thiếu một chút sự nguy hiểm ở khu vực cuối sân. Hiệp hai là thời điểm của những tiểu tiết - khi chúng tôi bắt đầu phạm lỗi nhiều hơn, và tình huống cố định đó đã giúp họ mở tỷ số. Bàn thua đó khiến cục diện đổi chiều. Tôi không có gì để trách cầu thủ, vì họ đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi sẽ lấy lại những điểm số này ở các trận tới".

HLV Xabi Alonso (áo đen) và Kylian Mbappe sau trận Real thua Liverpool 0-1 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, tại Champions League tối 4/11/2025. Ảnh: AP

Trận này, Real được đánh giá cao hơn, nhờ phong độ ấn tượng từ đầu mùa (thắng 14 trong 15 trận trên mọi đấu trường). Tuy nhiên, họ chỉ dứt điểm bảy lần với hai cú trúng đích, trong đó cơ hội thực sự thuộc về Kylian Mbappe với cú đệm chệch cột cuối hiệp hai.

Trong khi đó, Liverpool tấn công nguy hiểm, dứt điểm 14 lần và trúng đích bốn lần. Một trong số đó đã định đoạt trận đấu, khi Dominik Szoboszlai đá phạt để Alexis Mac Allister đánh đầu thành bàn.

Alonso đánh giá Liverpool thể hiện đúng đẳng cấp và thi đấu thăng hoa trên sân nhà. "Họ có nhịp độ tuyệt vời, nhiều cầu thủ chất lượng và năng lượng dồi dào ở Anfield", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Chúng tôi không bất ngờ vì đã chuẩn bị cho điều đó, và phía trước vẫn còn nhiều điểm để chiến đấu".

HLV 43 tuổi cũng thừa nhận hàng công Real, với hai ngôi sao Kylian Mbappe và Vinicius, không đạt phong độ cao như thường lệ và thiếu sự sắc bén ở khâu cuối cùng. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhiều lần đưa bóng đến sát vòng cấm, nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội thật sự", ông nói. "Đó là một phần của bóng đá, những chi tiết nhỏ thường quyết định trận đấu, và hôm nay may mắn đã nghiêng về phía họ".

Alonso không quên dành lời khen cho Thibaut Courtois, thủ môn có nhiều pha cứu thua ấn tượng giúp Real tránh nhận thất bại đậm hơn. "Courtois là thủ môn hay nhất thế giới. Chúng tôi thật may mắn khi có cậu ấy trong đội", ông nhấn mạnh.

HLV Arne Slot vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận thắng Real. Ảnh: Reuters

Đây là thất bại đầu tiên của Real ở vòng bảng Champions League mùa này, sau ba trận thắng Marseille 2-1, Kairat 5-0 và Juventus 1-0. Trong khi đó, Liverpool cho thấy dấu hiệu hồi sinh với hai trận thắng liên tiếp, sau khi đả bại Aston Villa 2-0 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

"Tôi rất ấn tượng vì chúng tôi vừa đánh bại một đội bóng tuyệt vời, đang có phong độ cực cao", HLV Arne Slot nói. "Đây là kết quả tích cực, dù bàn thắng đến từ một tình huống cố định. Ở Champions League chúng tôi ghi bốn bàn từ phạt góc, nhưng ở Ngoại hạng Anh thì chưa có bàn nào và để lọt lưới năm lần. Với thống kê như vậy, rõ ràng rất khó để giành nhiều điểm".

Slot khẳng định trận thắng trước Real là bước đà quan trọng, nhưng cảnh báo rằng chuyến làm khách tới sân Etihad của Man City ở Ngoại hạng Anh ngày 9/11 là bài kiểm tra khó khăn khác. "Chúng tôi đã đánh mất quá nhiều điểm ở Premier League, nhưng mùa giải vẫn còn dài. Điều quan trọng là phải cải thiện ngay từ bây giờ, và còn nhiều trận đấu để chứng minh điều đó", nhà cầm quân người Hà Lan nói.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo, The Guardian)