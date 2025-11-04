Alonso gạt bỏ cảm xúc khi tái ngộ Liverpool

AnhHLV Xabi Alonso khẳng định không để cảm xúc ảnh hưởng khi cùng Real Madrid làm khách của đội bóng cũ Liverpool ở lượt 4 Champions League.

"Tôi cố không để cảm xúc làm mờ lý trí. Tôi muốn tập trung vào trận đấu, còn mọi chuyện khác để sau. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với cảm xúc mỗi khi trở lại những nơi cũ, và lần này cũng vậy", Alonso nói ngày 3/11 trong buổi họp báo trước trận đấu tại Anfield.

Thời còn là cầu thủ, Alonso khoác áo Liverpool giai đoạn 2004-2009, giành một Champions League, một Cup FA, một Siêu Cup Anh và một Siêu Cup châu Âu. Sau đó, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đá cho Real Madrid, rồi sang Đức gia nhập Bayern và giải nghệ năm 2017.

Alonso thừa nhận 5 năm làm việc dưới thời Rafa Benitez ở Liverpool là giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp huấn luyện. "Tôi học được rất nhiều về bóng đá đỉnh cao", ông cho biết. "Nếu yêu bóng đá, bạn sẽ yêu việc được chơi ở đây. Đó là những năm tháng tuyệt vời, giúp tôi trưởng thành hơn, không chỉ với tư cách cầu thủ mà còn là HLV. Tôi vẫn còn nhớ nhiều điều và chúng vẫn hữu ích cho đến bây giờ".

HLV Alonso trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp Real Madrid ở lượt bốn Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: AFP

Alonso cũng lên tiếng bảo vệ Florian Wirtz, tiền vệ tân binh trị giá 170 triệu USD của Liverpool, người đang chịu áp lực sau khởi đầu mờ nhạt với chỉ hai pha kiến tạo sau 13 trận trên mọi đấu trường. Trong ba mùa làm việc cùng Alonso tại Bayer Leverkusen, Wirtz từng là trụ cột, ghi 11 bàn và 11 kiến tạo mùa 2023–2024, rồi 10 bàn và 12 kiến tạo mùa kế tiếp.

"Tôi không nghi ngờ gì về Wirtz, chỉ là vấn đề thời gian", Alonso nhấn mạnh. "Cậu ấy cần thích nghi sau nhiều năm thi đấu ở Đức. Wirtz là cầu thủ đặc biệt, rất cạnh tranh. Một trong những lý do khiến tôi có mặt ở đây là vì Wirtz. Hy vọng không phải trong trận tới, nhưng rồi cậu ấy sẽ chứng minh được đẳng cấp của mình".

Alonso xác nhận Trent Alexander-Arnold bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân tại Anfield hôm nay. Alexander-Arnold gia nhập Học viện Liverpool cuối năm 2004, khi 6 tuổi. Qua 9 mùa giải cho đội một, hậu vệ phải người Anh ghi 23 bàn và giành 8 danh hiệu, gồm một Champions League, hai Ngoại hạng Anh, một Cup FA, một Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup. Hè 2025, Alexander-Arnold rời Liverpool để gia nhập Real theo dạng chuyển nhượng tự do.

Về khả năng học trò sẽ bị khán giả Anfield la ó, Alonso nói: "Chúng tôi chưa nói chuyện về điều đó. Cậu ấy sinh ra ở đây, nên cảm xúc sẽ rất khác. Cậu ấy xứng đáng tận hưởng khoảnh khắc ấy theo cách riêng. Trent là cầu thủ có phẩm chất đặc biệt, và đây là giai đoạn mới trong sự nghiệp của cậu ấy".

Real đã thắng bốn, hòa một, thua bảy khi đối đầu Liverpool ở Champions League. Tuy nhiên, đại diện Tây Ban Nha đã thắng hai trận chung kết trước đối thủ này với tỷ số 1-0 mùa 2021-2022 và 3-1 mùa 2017-2018. Khi khép lại cuộc họp báo, Alonso nói: "Người hâm mộ sẽ rất thích trận đấu này. Với tôi và Trent, Anfield mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Nhưng giờ chúng tôi ở đây để tập trung vào phần việc của mình, để có được kết quả tốt nhất".

Hồng Duy (theo ESPN, Managing Madrid)