Allcargo mở rộng mạng lưới giao hàng siêu tốc

Ấn ĐộMỗi tháng, Allcargo xử lý hơn 10 triệu kiện hàng, sản lượng tăng 25% - 30% mùa cao điểm, trong bối cảnh thương mại điện tử Ấn Độ tăng tốc.

Allcargo Logistics vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc và mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc nhằm củng cố năng lực vận hành. Doanh nghiệp tập trung nâng hiệu quả trung chuyển và giao hàng liên tỉnh để đáp ứng nhu cầu giao nhanh tại cả đô thị lớn lẫn các thành phố hạng 2, 3.

Sáng kiến này tích hợp các khâu phân loại, hoàn tất đơn hàng, gom hàng, cross-docking (trung chuyển trực tiếp), dịch vụ giá trị gia tăng và vận chuyển thứ cấp, triển khai tại 6 - 9 đô thị lớn cùng các thành phố hạng 2 và 3. Hệ thống trung tâm trung chuyển được tăng gấp ba, lên 71 điểm; mạng lưới Allcargo Extended Reach (AER) mở rộng phạm vi phục vụ từ 21.000 lên hơn 32.000 mã PIN, tương đương 100% khu vực mã bưu chính tại Ấn Độ. Số mã PIN được phục vụ trực tiếp cũng tăng gấp đôi, vượt mốc 10.000 thông qua các trung tâm phân phối.

Allcargo Logistics là một trong những tập đoàn logistics tích hợp hàng đầu Ấn Độ. Ảnh: Allcargo Logistics

Công nghệ, đặc biệt là hệ thống quản lý kho (WMS), được ứng dụng để tăng khả năng hiển thị tồn kho, tối ưu hóa tuyến đường và nâng cao hiệu suất phương tiện, đáp ứng yêu cầu giao hàng siêu nhanh. Ông Ketan Kulkarni, Tổng giám đốc điều hành, nhấn mạnh logistics phải đóng vai trò "xương sống đáng tin cậy" khi thương mại điện tử mở rộng vào các thị trường sâu hơn.

Hiện Allcargo đảm nhận 95% hoạt động logistics cho một thương hiệu nội thất châu Âu lớn tại các trung tâm như Bengaluru, Hyderabad, Pune, Mumbai và Gujarat, đồng thời cung cấp giải pháp B2C tùy chỉnh cho một chuỗi đại siêu thị hàng đầu Ấn Độ. Điều này giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng chuyển dịch và khối lượng giao hàng chặng cuối tăng mạnh.

Thành lập năm 1993, Allcargo Logistics là một trong những tập đoàn logistics tích hợp hàng đầu Ấn Độ. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức, logistics theo hợp đồng và quản lý chuỗi cung ứng. Allcargo hiện diện tại nhiều quốc gia, phục vụ hàng nghìn khách hàng toàn cầu. Công ty định vị chiến lược dựa trên mở rộng hạ tầng, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành để đón đầu tăng trưởng thương mại điện tử.

Hải My (Theo Maritime Gateway)