'All I Want For Christmas Is You' 27 năm thống trị mùa Noel

"All I Want For Christmas Is You" - bản hit 27 năm trước - mang về cho Mariah Carey 600.000 USD đến 1 triệu USD mỗi tháng 12 hàng năm.

Theo Billboard, ca khúc đẫn đầu hàng loạt bảng xếp hạng thịnh hành tuần qua. All I Want For Christmas Is You có thêm 37,6 triệu lượt nghe tại Mỹ, 26,1 triệu lượt phát radio và 7.400 lượt tải về có trả phí. Kể từ lúc được phát hành năm 1994 đến nay, chỉ tính riêng tại Mỹ, bài hát này có 4,3 tỷ lượt phát radio, 1,4 tỷ lượt nghe, 3,7 triệu lượt tải về.

MV "All I want for Christmas is you" - Mariah Carey Ca khúc "All I Want For Christmas Is You". Video: Mariah Carey Youtube

Thành tích này giúp All I Want For Christmas Is You là sáng tác đầu tiên có tên trong Billboard Hot 100 ở ba giai đoạn khác nhau. Dịp Giáng sinh năm 2019 và 2020, bản hit cũng dẫn đầu nhiều tuần liên tiếp. Ca khúc còn đứng đầu nhiều bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu như Spotify, Apple hay Youtube. Đến nay, All I Want for Christmas is You là bản hit Giáng sinh hiện đại ăn khách nhất. Nhiều khán giả bình luận khi giọng hát Mariah vang lên là lúc Giáng sinh bắt đầu.

All I Want For Christmas Is You thuộc album Merry Christmas, phát hành khi Mariah Carey 24 tuổi. Ca khúc nói về nỗi lòng cô gái nhớ người yêu trong mùa Giáng sinh. Cô không cần quà hay ngắm tuyết, chỉ muốn có người yêu bên cạnh. Theo Huffington Post, Mariah Carey dành một tiếng để hoàn thành bài hát. Sau đó, cô gặp cộng sự Walter Afanasieff và mất 15 phút chọn hợp âm, giai điệu cùng anh.

"Ôi, Giáng sinh này em không đòi hỏi gì nhiều

Thậm chí em chẳng thèm ước có tuyết rơi

Em sẽ chờ đợi vậy thôi

Dưới nhành cây tầm gửi

Em không lên danh sách rồi gửi đi Phương Bắc cho ông già Noel

Thậm chí em sẽ chẳng thèm thức trắng

Để nghe tiếng lộc cộc từ những chú tuần lộc diệu kỳ

Vì em chỉ muốn anh ở đây đêm nay

Và ôm em thật chặt..."

Ca khúc ra đời khi Mariah Carey mới có bước đột phá trong sự nghiệp với album Music Box. Lúc đó, ca sĩ đang là vợ của Tommy Mottola - giám đốc công ty giải trí Sony Music Entertainment. Ông lên kế hoạch tiếp theo cho vợ và nảy ra ý tưởng về một album Giáng sinh. Carey ban đầu phản đối vì cho rằng chỉ nghệ sĩ hết thời mới ra album nhạc lễ hội. Mottola khăng khăng buộc vợ thực hiện và All I Want For Christmas Is You được thu âm tháng 8/1994. Carey trang trí căn hộ của hai người ở New York theo phong cách Giáng sinh giữa mùa hè để tạo cảm hứng sáng tác.

Trong tự truyện phát hành năm 2020, Carey giải thích Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt với tuổi thơ cũng như khi cô trưởng thành. Ca sĩ lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, phức tạp nên luôn cảm thấy buồn mỗi dịp lễ. Cô thường xuyên chứng kiến người thân cãi vã, xô xát. Tất cả khiến Carey luôn ước ao về một mái ấm an toàn, tràn ngập tình yêu. Carey nói: "Tôi là người rất yêu các dịp lễ. Tôi hát nhạc Giáng sinh từ khi còn rất nhỏ". Năm 1994, khi mới phát hành, ca sĩ mô tả ca khúc là một bản nhạc vui nhộn và mang màu sắc hoài cổ của thập niên 1960.

"Ánh đèn đang tỏa sáng

Lấp lánh khắp nơi nơi

Và tiếng lũ trẻ

Cười đùa ngập tràn không gian

Mọi người đều ca hát

Em nghe tiếng chuông xe trượt tuyết leng keng rộn rã

Ông già Noel ơi, mang đến cho em

Người mà em thật sự khát khao?

Ông ơi xin mang anh ấy đến đây nhanh lên, yeah..."

Các nhà phê bình âm nhạc cho rằng sức sống bền bỉ của bài hát là do lời ca, giai điệu vui nhộn và chất giọng nội lực của Mariah Carey. Al Payne - giám đốc đài radio WHUR-FM tại Mỹ, cho rằng All I Want For Christmas Is You khơi gợi những cảm xúc hoài niệm đến khán giả ở mọi sắc tộc, giới tính. "Nó khiến chúng ta nhớ về việc đến thăm nhà bà vào buổi chiều Giáng sinh hay buổi sáng hôm sau ngồi mở các món quà", Payne nói.

Nhạc phẩm giúp nữ ca sĩ kiếm khoảng 60 triệu USD tiền bản quyền tính đến năm 2016. Tờ Celebrity Networth thống kê ca sĩ kiếm thêm khoảng 600.000 USD đến 1 triệu USD mỗi tháng 12 hàng năm nhờ bài hát. Nó được đưa vào nhiều bộ phim và cover bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như Ariana Grande, CeeLo Green, My Chemical Romance, Kylie Minogue, Mumford and Sons hay Shania Twain...

Olivia Olson hát 'All I Want For Christmas is You' Olivia Olson hát "All I Want For Christmas is You" trong phim "Love Actually". Video: Universal

Bên ngoài nước Mỹ, ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng nhiều quốc gia như Australia, Áo, Canada, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hungary, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Latvia, Lithuania, Bồ Đào Nha, Slovakia. Tại các thị trường lớn như Nhật, Đức, Anh, bài hát từng nhiều lần vào top 10. Từ năm 2014, Mariah Carey thường tổ chức show để tôn vinh ca khúc. Năm 2019, hãng Amazon thực hiện một bộ phim tài liệu ngắn mang tên Mariah Carey is Christmas lấy cảm hứng từ bản hit.

Mariah Carey sinh năm 1970, giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới. Với All I Want For Christmas Is You, Mariah cũng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Giáng sinh".

