Alicia Keys sẽ biểu diễn ở Hà Nội

Danh ca Mỹ Alicia Keys sẽ trình diễn tại lễ trao giải khoa học - công nghệ VinFuture ở Nhà hát Hồ Gươm, tối 5/12.

Cô sẽ mang đến các ca khúc truyền cảm hứng, tôn vinh sự kiên cường, sức mạnh của nhân loại, nhằm thể hiện tinh thần của chủ đề Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng.

Alicia Keys 44 tuổi, nổi tiếng với giọng hát nội lực, hàng loạt bản hit tiêu biểu của dòng nhạc R&B như Fallin’, If I Ain’t Got You, Empire State of Mind và Girl on Fire. Trong sự nghiệp, nghệ sĩ từng nhận 17 giải Grammy.

Kể từ khi ra mắt album đầu tay Songs in A Minor (2001), Alicia Keys nhanh chóng vụt sáng trở thành ngôi sao quốc tế. Với hơn 65 triệu bản thu âm được bán ra, 5 tỷ lượt nghe trực tuyến, hơn 37 triệu đĩa đơn kỹ thuật số và 20 triệu album được tiêu thụ chỉ riêng tại Mỹ, cô được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) công nhận là nữ nghệ sĩ R&B hàng đầu của thiên niên kỷ. Hai ca khúc huyền thoại Empire State of Mind và No One đều đạt chứng nhận Kim cương của RIAA, mỗi bài vượt mốc 10 triệu bản bán ra.

Ca sĩ Alicia Keys. Ảnh: Grammy

Alicia Keys còn là tác giả, doanh nhân, diễn viên, nhà hoạt động xã hội trong phong trào nữ quyền. Với vai trò đồng sáng lập tổ chứcShe Is The Music, Alicia Keys đã trở thành người tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Cô là tác giả của hồi ký More Myself: A Journey, một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo xếp hạng của New York Times, đồng thời là người sáng tạo tiểu thuyết đồ họa Girl On Fire.Năm 2024, vở nhạc kịch gốc HELL’S KITCHEN, dự án mà cô ấp ủ suốt 13 năm, đã nhận 13 đề cử giải Tony, hai chiến thắng giải Tony và một giải Grammy 2025.

Hồi tháng 10, cô dự định biểu diễn đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình sau đó hủy.

Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture vinh danh những đổi mới đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho hành tinh. Sự kiện được tổ chức thường niên, với sự góp mặt của các tên tuổi hàng đầu trong giới nghiên cứu. John Legend, Christina Aguilera, Katy Perry, nhóm nhạc Imagine Dragons từng biểu diễn ở chương trình.

Girl On Fire - Alicia Keys MV "Girl On Fire". Video: YouTube Alicia Keys

Hà Thu