Alicia Keys lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Alicia Keys - nghệ sĩ từng 17 lần được trao giải Grammy sẽ biểu diễn đại nhạc hội "8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars", diễn ra ngày 6/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Alicia Keys là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên được ban tổ chức công bố sẽ có mặt trong đêm nhạc do Vingroup tổ chức. Cô là giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc R&B hiện đại với các bản hit như Fallin’, If I Ain’t Got You, Empire State of Mind và Girl on Fire. Ngoài Alicia Keys, sự kiện sẽ còn có thêm những khách mời quốc tế nổi tiếng khác.

Trước đó, ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ Việt Nam tham gia gồm: ca sĩ Văn Mai Hương, Hieuthuhai và ban nhạc Maydays.

Poster của Alicia Keys tại 8Wonder năm nay. Ảnh: BTC

Kể từ khi ra mắt album đầu tay Songs in A Minor (2001), Alicia Keys nhanh chóng vụt sáng trở thành ngôi sao quốc tế. Với hơn 65 triệu bản thu âm được bán ra, 5 tỷ lượt nghe trực tuyến, hơn 37 triệu đĩa đơn kỹ thuật số và 20 triệu album được tiêu thụ chỉ riêng tại Mỹ, cô được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) công nhận là nữ nghệ sĩ R&B hàng đầu của thiên niên kỷ. Hai ca khúc huyền thoại Empire State of Mind và No One đều đạt chứng nhận Kim cương của RIAA, mỗi bài vượt mốc 10 triệu bản bán ra.

Alicia Keys còn là tác giả, doanh nhân, diễn viên, nhà hoạt động xã hội trong phong trào nữ quyền. Với vai trò đồng sáng lập tổ chức She Is The Music, Alicia Keys đã trở thành người tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Cô là tác giả của hồi ký More Myself: A Journey, một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo xếp hạng của New York Times, đồng thời là người sáng tạo tiểu thuyết đồ họa Girl On Fire. Năm 2024, vở nhạc kịch gốc HELL’S KITCHEN, dự án mà cô ấp ủ suốt 13 năm, đã nhận 13 đề cử giải Tony, hai chiến thắng giải Tony và một giải Grammy 2025.

8Wonder – thương hiệu tổ chức nhạc hội của Vingroup đã mang đến những lễ hội giải trí quy mô lớn, đưa các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Maroon 5, Charlie Puth, Imagine Dragons, J Balvin, The Kid Laroi và DPR Ian... đến gần với khán giả Việt Nam. Mỗi mùa 8Wonder đều được tổ chức tại những địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, TP HCM hay Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch địa phương.

Yên Chi