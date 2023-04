Ali Wong diện áo dài trên thảm đỏ quốc tế

New YorkAli Wong - diễn viên Mỹ có dòng máu Việt, Trung - diện áo dài trắng, đầu đội trang sức ở Time 100 Gala 2023.

Ali Wong là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn, được mời tới sự kiện vinh danh tối 26/4 tại Trung tâm Jazz ở Lincoln Center.

Thiết kế màu trắng tương phản với phông nền và thảm đỏ, giúp Ali nổi bật. Tay áo có tà dài buông thõng, đính các sợi tua rua. Sequin cùng các loại cườm, đá được đính thủ công trên nền vải ren. Phần tà áo dài quét đất gắn thêm lông vũ để tăng vẻ nổi bật. Diễn viên phối áo cùng trang sức cài đầu, tạo phong cách cổ trang.

Diễn viên hài Ali Wong tại sự kiện Time 100 Gala 2023. Ảnh: AFP

Quan sát sự nghiệp của diễn viên từ ngày lập nghiệp đến khi thành công, bạn diễn lâu năm Randall Park từng nói: "Ali làm tất cả vì gia đình, bạn bè, nghệ thuật và không bị chi phối bởi tiền bạc lẫn danh vọng. Khi đã cam kết điều gì, cô ấy sẽ dốc toàn bộ tâm huyết và thời gian cho nó".

Ngoài Ali Wong, nhiều ngôi sao dự sự kiện gồm: Kim Kardashian, Jennifer Coolidge, Doja Cat, Salma Hayek, Drew Barrymore, cặp uyên ương Austin Butler và Kaia Gerber.

Trailer "Beef" Ali Wong (vai Amy Lau) trong phim "Beef". Video: Netflix

Sinh năm 1982, Ali Wong có cha là người gốc Hoa và mẹ là người Huế. Năm 2000, cô đăng ký học ngành Nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học California, Los Angeles (UCLA). Năm cuối, cô đến Hà Nội du học. Ali mong muốn được học thêm tiếng Việt, kết nối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tìm hiểu quá khứ của mẹ và nguồn cội bản thân.

Năm 2005, Ali Wong về Mỹ và bắt đầu thử sức với hài độc thoại. Cô được biết tới qua các tác phẩm trên Netflix như Baby Cobra, Hard Knock Wife, Don Wong, Always Be My Maybe và mới nhất là Beef.

Họa Mi (theo Foot Wear News)