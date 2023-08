Algeria nêu phương án chấm dứt khủng hoảng Niger trong 6 tháng

Ngoại trưởng Algeria đề xuất về một giai đoạn chuyển tiếp dài 6 tháng do dân sự dẫn dắt để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng Niger.

"Algeria đề xuất một sáng kiến mới, bao gồm giai đoạn chuyển tiếp dài 6 tháng để giải quyết cuộc khủng hoảng Niger", Ngoại trưởng Algeria Ahmed Attaf phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay ở thủ đô Algiers.

Theo ông Attaf, giai đoạn chuyển tiếp này sẽ được dẫn dắt bởi một thành viên dân sự. Algeria sẽ đề nghị Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị về khôi phục trật tự hiến pháp, đưa ra đảm bảo cho các bên trong khủng hoảng ở Niger. Algiers cũng sẽ tổ chức một hội nghị về phát triển tại vùng Sahel.

Khủng hoảng Niger bắt đầu ngày 26/7, khi lực lượng cận vệ tổng thống Mohamed Bazoum bắt và quản thúc ông tại dinh thự. Chỉ huy lực lượng cận vệ Abdourahamane Tiani trở thành người đứng đầu chính quyền quân sự, bất chấp sự phản đối của Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và phương Tây. Niger cũng lập chính phủ mới để thúc đẩy chương trình nghị sự.

Chính quyền quân sự Niger ngày 19/8 nói tham vọng của họ không phải là thâu tóm quyền lực và đề xuất quá trình chuyển giao về chế độ dân sự trong không quá ba năm. ECOWAS gọi đề xuất trên là "trò đùa" và khối sẽ "không bao giờ chấp nhận".

ECOWAS trước đó thông báo kích hoạt lực lượng thường trực và đã thống nhất được ngày có thể bắt đầu can thiệp vào Niger nếu các biện pháp ngoại giao thất bại, nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể. Ông Tiani cảnh báo cảnh báo mọi can thiệp vào Niger sẽ không dễ dàng.

Algeria nhiều lần khẳng định nước này phản đối can thiệp quân sự, viện dẫn tình hình hỗn loạn ở Libya sau khi NATO có hành động tương tự vào quốc gia này năm 2011 để lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

ECOWAS gồm 15 nước châu Phi là Cape Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Ghana, Bờ biển Ngà, Niger, Nigeria và Togo.

Mali và Burkina Faso, hiện cũng do chính quyền quân sự lãnh đạo, đã bị đình chỉ tư cách thành viên sau các cuộc đảo chính. Hai nước này tuyên bố bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào Niger cũng đồng nghĩa tuyên chiến với họ. Chính quyền quân sự Niger cho biết sẽ ủy quyền cho quân đội Burkina Faso và Mali can thiệp trong trường hợp Niamey "bị tấn công".

